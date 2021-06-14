Окупанти блокують виїзд дітей з ОРДО: Офіс Генпрокурора розпочав розслідування
Прокурорами Департаменту із злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).
"Встановлено, що з боку окупаційної адміністрації РФ в Донецькій області обмежується переміщення неповнолітніх на підконтрольну українському уряду територію. Фактично єдиною можливістю в’їзду і виїзду на підконтрольну територію дітей, які досягли 14-річного віку, але не встигли отримати паспорт громадянина України, є оформлення документів зразка РФ або так званих паспортів псевдореспубліки", - повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що таким чином, незаконні збройні формування обмежують права дітей на освіту, оскільки для випускників 9 та 11 класів з тимчасово окупованих територій розпочата вступна кампанія до вищих навчальних закладів України.
"Крім того, такі дії порушують ст.50 IV Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни", - йдеться в повідомленні.
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Через рыгов передали, кто дёрнется, на подвал и в реку, как в Славянске. Народ там пассивный был, думали как в случе с ЗЕ - хуже не будет ... на 4 миллиона населения, 100 упоротых бунтующих бабок, в расчёт не берём.
Вот в принципе и просрали они, всё на белом свете, никого не оправдываю, но не было там бунтов, но и кишки не хватило выйти против, там СТРАХ в крови, менталитет другой.
Для них родители забахали маладые дамбаские республики.
Зачем им к фошиздам ехать