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Новини Окуповані території
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Окупанти блокують виїзд дітей з ОРДО: Офіс Генпрокурора розпочав розслідування

Окупанти блокують виїзд дітей з ОРДО: Офіс Генпрокурора розпочав розслідування

Прокурорами Департаменту із злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).

"Встановлено, що з боку окупаційної адміністрації РФ в Донецькій області обмежується переміщення неповнолітніх на підконтрольну українському уряду територію. Фактично єдиною можливістю в’їзду і виїзду на підконтрольну територію дітей, які досягли 14-річного віку, але не встигли отримати паспорт громадянина України, є оформлення документів зразка РФ або так званих паспортів псевдореспубліки", - повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що таким чином, незаконні збройні формування обмежують права дітей на освіту, оскільки для випускників 9 та 11 класів з тимчасово окупованих територій розпочата вступна кампанія до вищих навчальних закладів України.

"Крім того, такі дії порушують ст.50 IV Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Міносвіти просить прикордонників не карати абітурієнтів з ОРДЛО за порушення порядку в'їзду

Автор: 

вступна кампанія (228) діти (5041) Крим (14126) ОРДЛО (320) Офіс Генпрокурора (3239)


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Батько "хохлів" б'є, а дитятці диплом український треба...
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14.06.2021 15:23 Відповісти
Так пусть родители этих детишек восстанут как в 2014-м, сходят на референдум, организуют митинги и демонстрации, потребуют их "услышать" и поставят ребром вопрос перед руководством своих "стран". Они же кажется народ живущий в народной республике?...
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14.06.2021 15:28 Відповісти
да не было там никаких восстаний среди местных, массовка из Ростова + ФСБ\ГРУ.

Через рыгов передали, кто дёрнется, на подвал и в реку, как в Славянске. Народ там пассивный был, думали как в случе с ЗЕ - хуже не будет ... на 4 миллиона населения, 100 упоротых бунтующих бабок, в расчёт не берём.

Вот в принципе и просрали они, всё на белом свете, никого не оправдываю, но не было там бунтов, но и кишки не хватило выйти против, там СТРАХ в крови, менталитет другой.
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14.06.2021 15:33 Відповісти
Дети "ногами" голосуют за будущее в стране с безвизовым режимом с ЕС, а не в зоне очередного анклава русского мира.
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14.06.2021 15:31 Відповісти
А в чем проблема?
Для них родители забахали маладые дамбаские республики.
Зачем им к фошиздам ехать
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14.06.2021 15:32 Відповісти
Зебилы, лучше ответьте, когда "своим" детишкам беби-боксы начнете выдавать?
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14.06.2021 15:45 Відповісти
 
 