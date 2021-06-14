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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Лукашенко вирішив, що білорусів потрібно навчити користуватися стрілецькою зброєю: "Світ здурів взагалі. Війна може спалахнути в будь-який момент"

Лукашенко вирішив, що білорусів потрібно навчити користуватися стрілецькою зброєю:

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив про необхідність навчання населення країни навичкам поводження зі стрілецькою зброєю.

Відповідну заяву білоруський диктатор зробив у ході робочої поїздки у Вітебську область, де він ознайомився з виробництвом ракет і боєприпасів для стрілецької зброї, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве держагентство "БелТА".

За його словами, ніхто не може гарантувати, що одного разу не доведеться воювати, бо "світ здурів взагалі".

"Хто гарантує, що ми не будемо воювати? Ні ти, ні я, ніхто не може гарантувати. Світ здурів взагалі. Війна може спалахнути в будь-який момент в будь-якій точці, не дай бог у нас", - зазначив раптом Лукашенко і нагадав про важливість навчання населення навичкам поводження зі стрілецькою зброєю.

Він також зазначив, що навичкам поводження зі зброєю навчають тих, хто проходить підготовку в збройних силах, однак є значна кількість тих, хто не потрапляє у війська за призовом. Ось на них і слід звернути увагу, переконаний білоруський диктатор.

"А чому студентів та інших не залучити і не навчити стрілецькою зброєю користуватися - зібрати, розібрати автомат, стрельнути? Щоб уміли користуватися і щоб не довелося у важкі часи навчатися на поле бою", - сказав він.

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Автор: 

Білорусь (7923) Лукашенко Олександр (2653) зброя (7435)


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Топ коментарі
+17
Точно. Мир вообще одурел. Одуревший ватный колхозник - яркий пример.
Лукашенко решил, что белорусов нужно обучить пользоваться стрелковым оружием: "Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент" - Цензор.НЕТ 3553
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14.06.2021 15:39
+14
Одурели двое: ты и твой хозяин *****
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14.06.2021 15:42
+11
Это ты одурел вместе со своим паханом на каблуках. Ну может еще несколько несменяемых людоедов..
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14.06.2021 15:41
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Точно. Мир вообще одурел. Одуревший ватный колхозник - яркий пример.
Лукашенко решил, что белорусов нужно обучить пользоваться стрелковым оружием: "Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент" - Цензор.НЕТ 3553
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14.06.2021 15:39 Відповісти
кто-нибудь может пристрелить уже эту бешеную собаку?
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14.06.2021 23:22 Відповісти
галаперидольчиком поколите его серкой взбодрите, совсем плохой стал.
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14.06.2021 15:40 Відповісти
Он 26 лет на укольчиках......но сегодня это точно лучше чем надо просто перестать стрелять и какаяразница...(
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14.06.2021 16:14 Відповісти
Все правильно він каже - носочки-квіточки не спрацювали, треба вусатого свина нашпигувати свинцем (вибачте за тавтологію).
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14.06.2021 15:41 Відповісти
Правильно,его бы слова да нашему президенту."Кто гарантирует, что мы не будем воевать?" А мы воюем 7 год и всем пофиг на обучение гражданских.
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15.06.2021 01:20 Відповісти
Это ты одурел вместе со своим паханом на каблуках. Ну может еще несколько несменяемых людоедов..
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14.06.2021 15:41 Відповісти
Одурели двое: ты и твой хозяин *****
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14.06.2021 15:42 Відповісти
Лукашенко решил, что белорусов нужно обучить пользоваться стрелковым оружием: "Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент" - Цензор.НЕТ 7831
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14.06.2021 15:43 Відповісти
Фольксштурм.
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14.06.2021 15:55 Відповісти
Опять в болота в партизаны?
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14.06.2021 15:45 Відповісти
Два мудака ніяк не можуть відбитися від мигрантів з ЄС і США)))
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14.06.2021 15:49 Відповісти
Лукашенко решил, что белорусов нужно обучить пользоваться стрелковым оружием: "Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент" - Цензор.НЕТ 3211
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14.06.2021 15:50 Відповісти
По той же дорожке пойдет:

Лукашенко решил, что белорусов нужно обучить пользоваться стрелковым оружием: "Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент" - Цензор.НЕТ 3922
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14.06.2021 16:06 Відповісти
Ну, он завуалироаанно понимает, что к войне нужно быть готовым. И это точно не с НАТО булет.
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14.06.2021 15:52 Відповісти
Ты лучше дай беларусам оружие. А мы посмотрим, гдеты со своими халдеями окажешься через сутки.
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14.06.2021 15:54 Відповісти
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14.06.2021 21:29 Відповісти
так так памятаем : " если завтра война - если завтра в поход..." - час іде пофігісти ..., терпили та дурні плодяться...
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14.06.2021 15:54 Відповісти
В современной войне стрелковое оружее это оружие пушечного мяса!!
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14.06.2021 15:58 Відповісти
погонят сябров перед бурятами більш варіантів немає
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14.06.2021 15:59 Відповісти
Где хваленая медицина Беларуси? Почему буйного пациента не госпитализируют?
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14.06.2021 16:01 Відповісти
Оружие раздать.. Глядишь, тебя и пристрелят=)))
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14.06.2021 16:06 Відповісти
Для чого? Захід на білорусь нападати не буде, проти кацапів білоруси воювати не будуть, бо їхні братани. Так,аби шо ляпнуть.
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14.06.2021 16:09 Відповісти
обучати він буде СВОЇХ прихильників.
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14.06.2021 16:13 Відповісти
Просто так ляпнул для прессы.А сам оружие от народа еще дальше спрятал давно.Мир стал очень хитрозадым.
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14.06.2021 16:14 Відповісти
Ну-ка, Лакашенко, раздай оружие населению, как в Швейцарии, и научи его им пользоваться. После этого проведи выборы. И - о чудо! - весь мир их признает. Разве не удивительно?
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14.06.2021 16:28 Відповісти
ага, щас. раздаст он оружие...один автомат на троих и по десять патронов на рыло. а позади заградотряд из бурятов.
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14.06.2021 17:16 Відповісти
Научить студентов пользоваться автоматом - дело хорошее!
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14.06.2021 17:01 Відповісти
Особенно успешным и результативным обучение будет, если на мишенях будет портрэт сашки-самозванца.
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14.06.2021 17:15 Відповісти
Та сябры его цветами забросают.🙂
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14.06.2021 17:33 Відповісти
Саша, где твой выкидыш Коля?
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14.06.2021 17:33 Відповісти
думаете даст народу оружие? бред полнейший. он боиться свой народ даже без оружия, иначе не бегал бы с ак как олень с олененком
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14.06.2021 18:00 Відповісти
КАРТОФЕЛЬНЫЙ АНАЛИТИК )))
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14.06.2021 18:01 Відповісти
Он не прав, это одурела москалия.
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14.06.2021 18:30 Відповісти
"Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать. Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог у нас"Источник: https://censor.net/ru/n3271300

Ну - всі знають - хто одурел вообще ...
Прибалтіці нападуть ?
Українці нападуть ?
Чи поляки почнуть знову будувати «Польска от можа до можа» ?
А ..., з четвертої сторони - є сусід , який на протязі послідніх десятьоліть - якщо не війська введе , то "Їхтамнетов" підійшле
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14.06.2021 21:42 Відповісти
Лукашенко вирішив, що білорусів потрібно навчити користуватися стрілецькою зброєю: "Світ здурів взагалі. Війна може спалахнути в будь-який момент" - Цензор.НЕТ 9637
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14.06.2021 21:48 Відповісти
Кривавий диктатор кат лука.... вирішив, що білорусів потрібно навчити користуватися стрілецькою зброєю. А проти кого тоді будуть застосовувати зброю білоруси? Знищити суверенну білоруську державу і перетворити її в безправну кацапську колонію хочуть тільки кремлівські фашисти )(уйла і цей продажний кремлівський холуй лука ..... А вся - вся решта країн в світі вони бачать Білорусь тільки як суверенну незалежну європейську державу.
А значить воювати не на життя а на смерть білорусам доведеться тільки з ворожею паРашею і з цим проклятим кремлівським виродком вірним яничаром )(уйла.-
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15.06.2021 07:23 Відповісти
 
 