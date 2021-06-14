Лукашенко вирішив, що білорусів потрібно навчити користуватися стрілецькою зброєю: "Світ здурів взагалі. Війна може спалахнути в будь-який момент"

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив про необхідність навчання населення країни навичкам поводження зі стрілецькою зброєю.

Відповідну заяву білоруський диктатор зробив у ході робочої поїздки у Вітебську область, де він ознайомився з виробництвом ракет і боєприпасів для стрілецької зброї, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве держагентство "БелТА".

За його словами, ніхто не може гарантувати, що одного разу не доведеться воювати, бо "світ здурів взагалі".

"Хто гарантує, що ми не будемо воювати? Ні ти, ні я, ніхто не може гарантувати. Світ здурів взагалі. Війна може спалахнути в будь-який момент в будь-якій точці, не дай бог у нас", - зазначив раптом Лукашенко і нагадав про важливість навчання населення навичкам поводження зі стрілецькою зброєю.

Він також зазначив, що навичкам поводження зі зброєю навчають тих, хто проходить підготовку в збройних силах, однак є значна кількість тих, хто не потрапляє у війська за призовом. Ось на них і слід звернути увагу, переконаний білоруський диктатор.

"А чому студентів та інших не залучити і не навчити стрілецькою зброєю користуватися - зібрати, розібрати автомат, стрельнути? Щоб уміли користуватися і щоб не довелося у важкі часи навчатися на поле бою", - сказав він.

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