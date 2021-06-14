Влітку ситуація з коронавірусом стабілізується, восени очікуємо зростання випадків захворюваності, - Ляшко

Захворюваність на COVID-19 в Україні стабілізується в літній період, проте в осінні місяці очікується зростання. Ситуація в Україні характерна для більшості європейських країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "НВ" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, динаміка захворюваності на сьогодні свідчить про спад у літні місяці.

"Ця динаміка характерна як для України, так і для більшості країн світу. Зараз епіцентр, який був в Індії у попередні місяці, зокрема у квітні-травні, переміщується до країн Південної Америки: "горять" Бразилія й Аргентина, а в інших країнах відмічається стабілізація", - зазначив Ляшко.

Він підкреслив, що в Україні, як і в більшості європейських країн, влітку зазвичай захворюваність йде на спад.

"Ми прогнозуємо, якщо не буде жодних додаткових мутацій коронавірусу, що у літній період у нас триватиме стабілізація рівня захворюваності з потенційним зростанням в осінньо-зимовий період", - додав Ляшко.

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