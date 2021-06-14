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Новини Коронавірус і карантин
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Влітку ситуація з коронавірусом стабілізується, восени очікуємо зростання випадків захворюваності, - Ляшко

Влітку ситуація з коронавірусом стабілізується, восени очікуємо зростання випадків захворюваності, - Ляшко

Захворюваність на COVID-19 в Україні стабілізується в літній період, проте в осінні місяці очікується зростання. Ситуація в Україні характерна для більшості європейських країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "НВ" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, динаміка захворюваності на сьогодні свідчить про спад у літні місяці.

"Ця динаміка характерна як для України, так і для більшості країн світу. Зараз епіцентр, який був в Індії у попередні місяці, зокрема у квітні-травні, переміщується до країн Південної Америки: "горять" Бразилія й Аргентина, а в інших країнах відмічається стабілізація", - зазначив Ляшко.

Він підкреслив, що в Україні, як і в більшості європейських країн, влітку зазвичай захворюваність йде на спад.

"Ми прогнозуємо, якщо не буде жодних додаткових мутацій коронавірусу, що у літній період у нас триватиме стабілізація рівня захворюваності з потенційним зростанням в осінньо-зимовий період", - додав Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна увійшла в "зелену" зону навіть за критеріями ЄС, показники захворюваності на COVID-19 - найнижчі за останній рік, - нарада в Зеленського

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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"простуда и воспаление лёгких летом реже..."
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14.06.2021 15:58 Відповісти
Банановірус полетів на канікули.
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14.06.2021 16:06 Відповісти
так тоді вакцинувати інтенсивніше треба, а щось темпів не видать!
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14.06.2021 16:08 Відповісти
Подивимось на вашу "ситуацію", коли люди (та й ви самі) з закордонних відпусток повернуться.
Дуже сподіваюсь, що темпи вакцинації будуть зростати, не зважаючи на сезон відпусток, і до чергової хвилі Україна підійде хоч якось підготовленою, а не як до попередніх
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14.06.2021 16:29 Відповісти
а ви точно міністр охорони здоров'я?
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14.06.2021 16:52 Відповісти
Ещё бы колоть населению бесполезный китайский коронавак.
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14.06.2021 20:50 Відповісти
 
 