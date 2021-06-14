До кінця літа Україна отримає понад 10 млн доз вакцин проти коронавірусу, - Ляшко
Після підтвердження всіх контрактів на поставку вакцин разом з програмою COVAX Україна отримає понад 10 млн доз вакцин проти коронавірусу різних виробників до кінця літа, якими планується щепити 5 млн громадян.
Про це Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив 14 червня під час селекторної наради під головуванням Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Він також зазначив, що відбувся офіційний запуск електронних лікарняних. Були проведені відповідні вебінари з лікарями. На сьогодні 109 закладів охорони здоров'я вже випробували функціонал і видали електронні медичні висновки.
Раніше глава МОЗ повідомив, що вже в червні в Україні буде 3,9 млн доз вакцин проти коронавірусу.
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Прозорливый ты наш... 😕
Леся Дубчак.
Адвокат року 2019 в номінації «Цивільне право», Адвокат року 2015, кандидат юридичних наук. Професорки кафедри НПУ ім. М.П. Драгоманова.
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Моєму обуренню немає меж.
Я не розповсюджую фейк чи неперевірену інформацію.
Я активний прихильник вакцинації, й з нетерпінням чекала на щось краще за індійські та китайські вакцини.
Уточнюю, фото зроблене мною особисто під час вакцинації 10.06.2021 в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова.
Вакцинувалася в останні заявлені для вакцинації хвилини, яка проходила 10.06.21 з 10:00 до 16:00. Була остання на вакцинацію десь в 15:55, 150-та. На ампулах були лише цифри й логотип як на коробці. Жодної іншої інфо.
Двічі уточнила в присутніх медиків по вакцині, хто виробник. Сказали файзер, вакцинуйтеся і сфотографуєте коробку. Коробка була напівпуста, з такими ж ампулами, які кололи мені. Просто лежала на столі, без жодних холодильників.
Ось чим вакцинує МОЗ викладачів від коронавірусу в рамках заявленої масової вакцинації вакциною Phizer-Biontech!!!!!
Прострочена вакцина від дифтерії та правця індійського виробника, термін придатності якої вийшов в травні 2021.
Така ситуація в трьох університетах, по яким в мене є дані.
Спвсибо но я подожду пфайцер или модерну.