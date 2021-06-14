До кінця літа Україна отримає понад 10 млн доз вакцин проти коронавірусу, - Ляшко

Після підтвердження всіх контрактів на поставку вакцин разом з програмою COVAX Україна отримає понад 10 млн доз вакцин проти коронавірусу різних виробників до кінця літа, якими планується щепити 5 млн громадян.

Про це Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив 14 червня під час селекторної наради під головуванням Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Він також зазначив, що відбувся офіційний запуск електронних лікарняних. Були проведені відповідні вебінари з лікарями. На сьогодні 109 закладів охорони здоров'я вже випробували функціонал і видали електронні медичні висновки.

Раніше глава МОЗ повідомив, що вже в червні в Україні буде 3,9 млн доз вакцин проти коронавірусу.

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