Жодних запитів з-за кордону на проведення слідчих дій з Протасевичем не надходило, - СК Білорусі

У Слідчому комітеті Білорусі заявляють, що не отримували ніяких запитів з-за кордону на проведення слідчих дій із затриманим 23 травня в Мінську журналістом Романом Протасевичем.

Про це сьогодні, 14 червня, під час брифінгу повідомив журналістам голова Слідчого комітету Білорусі Дмитро Гора, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Для того, щоб представники іноземних держав могли брати участь у якихось слідчих процесуальних діях з Романом Протасевичем або ж вимагати його видачу - для всього цього підставою є міжнародні запити, міжнародні клопотання, міжнародні доручення, які направляються відповідно до діючих міжнародних правових актів... На сьогодні жодних запитів нізвідки з-за кордону для проведення таких (слідчих - ред.) дій не надходило", - сказав Гора.

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Нагадаємо, раніше терористи організації "ЛНР" заявили, що хочуть судити Протасевича у себе, оскільки він нібито воював на Донбасі снайпером в батальйоні "Азов". Терористи звинувачують Протасевича в скоєнні злочинів проти людяності, і заявляють, що в разі екстрадиції йому загрожує розстріл. 5 червня в ОРЛО заявили, що в Білорусь відправили "слідчих", щоб ті допитали Протасевича.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

В ОРЛО заявили, що заарештований у Білорусі опозиційний журналіст Роман Протасевич воював на Донбасі снайпером у батальйоні "Азов". У Білорусь відправили "слідчих", щоб ті допитали Протасевича. "Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Протасевичу в ОРЛО загрожує смертна кара.