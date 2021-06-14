Зеленський подякував сенатору США Менендесу за підтримку: Україна має бути в НАТО
Президент України Володимир Зеленський подякував голові комітету у закордонних справах Сенату США Робертові Менендесу за принципову позицію щодо російської агресії і підтримку України.
Про це Зеленський написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Дякую Робертові Менендесу за принципову позицію щодо російської агресії і підтримку України. Ми боремося за спільні цінності. Згоден, що "Північний потік - 2" має бути зупинений, а Україна - інтегрована в НАТО. Очікую на нашу зустріч у Вашингтоні", - написав президент України.
Топ коментарі
+5 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар14.06.2021 16:38
+5 18c49ed2
показати весь коментар14.06.2021 16:39
+5 Alex Newman
показати весь коментар14.06.2021 16:41
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Оттакої! І коли ховатимуть?
Замазав стіни у лайно
Вже другий рік минав хлопчиську...
І матір Божа зі сльозами
Зашторила вікно
Віслюк Зеленський
Йдіть у сраку!
-Ви пропустили букву "Д"!
Мужик лежит на диване и молиться :
- Господи, помоги мне разбогатеть. Ведь ты все можешь! Я верую в твоё могущество! Я надеюсь на твоё милосердие!
Господь, с досадой:
- Мужик, ну ты хоть лотерейный билет купи!
Нехай счастить !