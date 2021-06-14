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Зеленський подякував сенатору США Менендесу за підтримку: Україна має бути в НАТО

Зеленський подякував сенатору США Менендесу за підтримку: Україна має бути в НАТО

Президент України Володимир Зеленський подякував голові комітету у закордонних справах Сенату США Робертові Менендесу за принципову позицію щодо російської агресії і підтримку України.

Про це Зеленський написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую Робертові Менендесу за принципову позицію щодо російської агресії і підтримку України. Ми боремося за спільні цінності. Згоден, що "Північний потік - 2" має бути зупинений, а Україна - інтегрована в НАТО. Очікую на нашу зустріч у Вашингтоні", - написав президент України.

Читайте також: Будь-який новий етап агресії Росії проти України матиме для Москви тяжкі наслідки, - сенатор США Менендес

Зеленський подякував сенатору США Менендесу за підтримку: Україна має бути в НАТО 01

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) Конгрес США (1223) НАТО (6423) США (22512) членство в НАТО (1715) Північний потік (2461) Менендес Роберт (24)


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Топ коментарі
+5
буде, коли тебе здихається, придуркувате створіння.
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14.06.2021 16:38
+5
А он не хочет сначала назначить главу представительства Украины при НАТО? Хотя бы это для начала, а не тупо трепаться?
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14.06.2021 16:39
+5
-Зараз робиться все заради одного зеленого піара!
-Ви пропустили букву "Д"!
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14.06.2021 16:41
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буде, коли тебе здихається, придуркувате створіння.
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14.06.2021 16:38 Відповісти
- Куме, ви чули новину? Зеленський брехати перестав
- Оттакої! І коли ховатимуть?
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14.06.2021 16:39 Відповісти
Зламав всі іграшки давно
Замазав стіни у лайно
Вже другий рік минав хлопчиську...
І матір Божа зі сльозами
Зашторила вікно

Віслюк Зеленський
Йдіть у сраку!
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14.06.2021 16:38 Відповісти
А он не хочет сначала назначить главу представительства Украины при НАТО? Хотя бы это для начала, а не тупо трепаться?
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14.06.2021 16:39 Відповісти
-Зараз робиться все заради одного зеленого піара!
-Ви пропустили букву "Д"!
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14.06.2021 16:41 Відповісти
ага...а вдруг он (глава представительства) возьмет и начнет отлично и шикарно представлять Украину и тогда зеленые высморки зеленой шмаркли никому не будут интересны... более того, как тогда зелебобу преданно заглядывать в око *****?
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14.06.2021 16:45 Відповісти
ЗЕлёный осёл, будучи клоуном (бездарным), следует противоположно знаменитой фразе "Лучше быть, чем казаться". ЗЕлёный ублюдок изо всех сил пытается пустить пыль в глаза, КАЗАТЬСЯ - а не БЫТЬ...
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14.06.2021 16:45 Відповісти
зеленский и НАТО)

Мужик лежит на диване и молиться :
- Господи, помоги мне разбогатеть. Ведь ты все можешь! Я верую в твоё могущество! Я надеюсь на твоё милосердие!
Господь, с досадой:
- Мужик, ну ты хоть лотерейный билет купи!
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14.06.2021 16:43 Відповісти
73/43зебіли, де ви, що вам подляк наказав прикривати з цього питання? Чи не було вказівок?
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14.06.2021 16:51 Відповісти
До встречи с сенатором в Вашингтоне осталось недолго , Украина ждет плодотворньіх переговоров своего президента с Байденом и нашими сторонниками в Конгрессе и Сенате.
Нехай счастить !
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14.06.2021 16:54 Відповісти
наоборот.
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14.06.2021 18:10 Відповісти
 
 