Зеленський подякував сенатору США Менендесу за підтримку: Україна має бути в НАТО

Президент України Володимир Зеленський подякував голові комітету у закордонних справах Сенату США Робертові Менендесу за принципову позицію щодо російської агресії і підтримку України.

Про це Зеленський написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую Робертові Менендесу за принципову позицію щодо російської агресії і підтримку України. Ми боремося за спільні цінності. Згоден, що "Північний потік - 2" має бути зупинений, а Україна - інтегрована в НАТО. Очікую на нашу зустріч у Вашингтоні", - написав президент України.

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