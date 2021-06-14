Білорусь інкримінує дівчині Протасевича Сапезі звинувачення в розпалюванні соціальної ворожнечі, - СК країни
Білорусь інкримінує затриманій подрузі Романа Протасевича росіянці Софії Сапезі звинувачення в розпалюванні соціальної ворожнечі.
Про це повідомив журналістам сьогодні на брифінгу голова Слідчого комітету Білорусі Дмитро Гора, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"Софія Сапега була затримана за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ст.342 (участь у масових заворушеннях) КК. Практично відразу її було притягнено як обвинувачену в іншій кримінальній справі, яка розслідується за ч.3 ст.130. Це розпалювання соціальної ворожнечі і розбрату", - сказав Гора.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.
3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.
В ОРЛО заявили, що заарештований у Білорусі опозиційний журналіст Роман Протасевич воював на Донбасі снайпером у батальйоні "Азов". У Білорусь відправили "слідчих", щоб ті допитали Протасевича. "Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Протасевичу в ОРЛО загрожує смертна кара.
Разом із Протасевичем затримали його дівчину Софію Сапегу. Згодом силовики оприлюднили відеозаписи з нібито зізнаннями затриманих. Зокрема, Сапега зізнається, що редагувала телеграм-канал про білоруських силовиків "Чорна книга Білорусі". За даними правозахисного центру "Весна", її звинувачують за ч. 3 статті 130 КК Білорусі (розпалювання расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі). Стаття передбачає до 12 років позбавлення волі.
Адвоката до Сапеги вперше допустили тільки 28 травня.
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2. Розенкрейцер
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4. РОзеншнауцер...
Ето руснявый прикол, они так называют процесс обмазывания говном мусоров и всяких других мразей типа местных царьков.
У нас бы 99% населения по етой руснявой статье закрыли.
Так у Беларуси до сих пор (опять) флаг красный... Да и у Таракана патрбилет где-то заныкан и декоммунизацией в стране даже не пахнет.