Білорусь інкримінує дівчині Протасевича Сапезі звинувачення в розпалюванні соціальної ворожнечі, - СК країни

Білорусь інкримінує затриманій подрузі Романа Протасевича росіянці Софії Сапезі звинувачення в розпалюванні соціальної ворожнечі.

Про це повідомив журналістам сьогодні на брифінгу голова Слідчого комітету Білорусі Дмитро Гора, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

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"Софія Сапега була затримана за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ст.342 (участь у масових заворушеннях) КК. Практично відразу її було притягнено як обвинувачену в іншій кримінальній справі, яка розслідується за ч.3 ст.130. Це розпалювання соціальної ворожнечі і розбрату", - сказав Гора.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

В ОРЛО заявили, що заарештований у Білорусі опозиційний журналіст Роман Протасевич воював на Донбасі снайпером у батальйоні "Азов". У Білорусь відправили "слідчих", щоб ті допитали Протасевича. "Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Протасевичу в ОРЛО загрожує смертна кара.

Разом із Протасевичем затримали його дівчину Софію Сапегу. Згодом силовики оприлюднили відеозаписи з нібито зізнаннями затриманих. Зокрема, Сапега зізнається, що редагувала телеграм-канал про білоруських силовиків "Чорна книга Білорусі". За даними правозахисного центру "Весна", її звинувачують за ч. 3 статті 130 КК Білорусі (розпалювання расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі). Стаття передбачає до 12 років позбавлення волі.

Адвоката до Сапеги вперше допустили тільки 28 травня.