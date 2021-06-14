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Новини Затримання Протасевича
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Білорусь інкримінує дівчині Протасевича Сапезі звинувачення в розпалюванні соціальної ворожнечі, - СК країни

Білорусь інкримінує дівчині Протасевича Сапезі звинувачення в розпалюванні соціальної ворожнечі, - СК країни

Білорусь інкримінує затриманій подрузі Романа Протасевича росіянці Софії Сапезі звинувачення в розпалюванні соціальної ворожнечі.

Про це повідомив журналістам сьогодні на брифінгу голова Слідчого комітету Білорусі Дмитро Гора, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

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"Софія Сапега була затримана за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ст.342 (участь у масових заворушеннях) КК. Практично відразу її було притягнено як обвинувачену в іншій кримінальній справі, яка розслідується за ч.3 ст.130. Це розпалювання соціальної ворожнечі і розбрату", - сказав Гора.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

В ОРЛО заявили, що заарештований у Білорусі опозиційний журналіст Роман Протасевич воював на Донбасі снайпером у батальйоні "Азов". У Білорусь відправили "слідчих", щоб ті допитали Протасевича. "Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Протасевичу в ОРЛО загрожує смертна кара.

Разом із Протасевичем затримали його дівчину Софію Сапегу. Згодом силовики оприлюднили відеозаписи з нібито зізнаннями затриманих. Зокрема, Сапега зізнається, що редагувала телеграм-канал про білоруських силовиків "Чорна книга Білорусі". За даними правозахисного центру "Весна", її звинувачують за ч. 3 статті 130 КК Білорусі (розпалювання расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі). Стаття передбачає до 12 років позбавлення волі.

Адвоката до Сапеги вперше допустили тільки 28 травня.

Автор: 

Білорусь (7923) Протасевич Роман (297) Сапега Софія (32)


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Топ коментарі
+3
Это как инкриминировать ношение красных трусов. Прекрасное государство.
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14.06.2021 17:20
+3
1. Розенбаум
2. Розенкрейцер
3. Розенблюм
4. РОзеншнауцер...
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14.06.2021 17:21
+1
Беларусь инкриминирует девушке Протасевича Сапеге обвинения в разжигании социальной розни, - СК страны - Цензор.НЕТ 3398
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14.06.2021 16:47
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По ситуации с Софьей сразу становится понятно как кацапы ценят своих граждан...
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14.06.2021 16:46 Відповісти
Беларусь инкриминирует девушке Протасевича Сапеге обвинения в разжигании социальной розни, - СК страны - Цензор.НЕТ 3398
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14.06.2021 16:47 Відповісти
Социальную? а что она требовала "долой буржуазию"?
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14.06.2021 16:50 Відповісти
выкрикивала в общественном месте "если у них нет хлеба - пусть едят пирожные", чем вызвала разжигание социальной розни
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14.06.2021 16:55 Відповісти
Перелік всіх рознєй можна оголосити?
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14.06.2021 17:01 Відповісти
1. Розенбаум
2. Розенкрейцер
3. Розенблюм
4. РОзеншнауцер...
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14.06.2021 17:21 Відповісти
Аж полез в гугл, посмотреть, што ето такое - социальная рознь.
Ето руснявый прикол, они так называют процесс обмазывания говном мусоров и всяких других мразей типа местных царьков.
У нас бы 99% населения по етой руснявой статье закрыли.
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14.06.2021 17:09 Відповісти
Это что, она "Интернационал" пела и красным знаменем размахивала?
Так у Беларуси до сих пор (опять) флаг красный... Да и у Таракана патрбилет где-то заныкан и декоммунизацией в стране даже не пахнет.
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14.06.2021 17:19 Відповісти
Это как инкриминировать ношение красных трусов. Прекрасное государство.
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14.06.2021 17:20 Відповісти
а соц розня це що - поділ на лукашистів і нормальних?
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14.06.2021 17:29 Відповісти
она затевала вот это вот ? ""Те, кто затевают русофобию, вот это вот, вот это затевают все вот это, это я их, этим ... Это в я, в эти людям я и адресовываю: "Доиграетесь. Вот с этой русофобией, котор-которую Вы затеваете". ... Я эта вот"
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14.06.2021 17:55 Відповісти
в нормальном государстве даже терминов таких не существует... зато в бульбостане и не такое придумают... чтоб посадить и изолировать от антинародного режима.
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14.06.2021 18:50 Відповісти
Білорусь і Параша = концтабір ХІХ
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14.06.2021 22:36 Відповісти
 
 