У Києві перенесли масову COVID-вакцинацію в МВЦ 19-20 і 26-27 червня: свята

У столиці перенесли масову вакцинацію від COVID-19 на базі Міжнародного виставкового центру у вихідні 19-20 і 26-27 червня у зв'язку з майбутніми святами. Замість цього вона відбудеться 17-18 червня.

Про це повідомили в системі Helsi.me, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням, киянам, котрі раніше записалися в системі на ці дати, запропонують перенести вакцинацію на 17-18 червня або скасувати запис.

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