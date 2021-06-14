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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві перенесли масову COVID-вакцинацію в МВЦ 19-20 і 26-27 червня: свята

У Києві перенесли масову COVID-вакцинацію в МВЦ 19-20 і 26-27 червня: свята

У столиці перенесли масову вакцинацію від COVID-19 на базі Міжнародного виставкового центру у вихідні 19-20 і 26-27 червня у зв'язку з майбутніми святами. Замість цього вона відбудеться 17-18 червня.

Про це повідомили в системі Helsi.me, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням, киянам, котрі раніше записалися в системі на ці дати, запропонують перенести вакцинацію на 17-18 червня або скасувати запис.

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Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Київ (19419) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Грёбаные клоуны. Вирус подождёт - праздники же
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14.06.2021 16:48 Відповісти
Для зебилов праздники и видосы для лохов - это святое.
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14.06.2021 18:25 Відповісти
какие праздники то? какой то юбилей зеленой шмаркли?
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14.06.2021 18:12 Відповісти
...а обед по расписанию...
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14.06.2021 22:28 Відповісти
 
 