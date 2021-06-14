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У Києві перенесли масову COVID-вакцинацію в МВЦ 19-20 і 26-27 червня: свята
У столиці перенесли масову вакцинацію від COVID-19 на базі Міжнародного виставкового центру у вихідні 19-20 і 26-27 червня у зв'язку з майбутніми святами. Замість цього вона відбудеться 17-18 червня.
Про це повідомили в системі Helsi.me, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно з повідомленням, киянам, котрі раніше записалися в системі на ці дати, запропонують перенести вакцинацію на 17-18 червня або скасувати запис.
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Джура
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