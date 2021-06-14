Зеленський шкодує, що не зустрівся з Байденом до його переговорів з Путіним
Президент України Володимир Зеленський заявив, що шкодує про те, що не зустрівся з президентом США Джо Байденом до його переговорів з Володимиром Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський розповів в інтерв'ю виданню AFP.
"Президент України Зеленський шкодує про те, що не зустрівся з Байденом перед самітом Путіна", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Зеленський заявив, що Україна щодня доводить, що готова вступити в НАТО, а також звинуватив Росію у затримці ключової зустрічі з Путіним.
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+25 Alex Newman
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Понеділок, 14 червня
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Про це йшлося у спільному інтерв'ю президента для видань https://www.reuters.com/world/zelenskiy-asks-us-clarity-nato-membership-plan-ukraine-2021-06-14/ Reuters , Associated Press і Agence France-Press.
Пацаны, зачем вы его выбирали в президенты?
"ну и дебильі, ***" (с)
Теперь пусть пеняет на себя.
- він заборонив би бити по воротам суперника, нападників відвів назад, у захисників забрав бутси, а воротарю наказав дивитися в очі суперників і бачити там бажання не забити гол!😀😀😀
а винен Байден і Порошенко 😜
Причина одна - спасения бизнеса Зеленского и Коломойского.
Компания Зеленского «Green films», которая является производителем сериалов «Сваты» и «Папик», исполнив украинский закон и переложив России фильмы, сняты или продублированный на украинский язык, автоматом потеряет российский рынок для проката. Это огромные деньги.
Из этого делаем вполне адекватный вывод, что очередной атакой на украинский язык со стороны Зеленского - выполнения необнародованных требований России, которая в такой способ вплетает и фрагменты гибридной войны против нашей государственности.
И стоит напомнить о том, что между Зеленским, его компании существует тесная связь с министерством культуры РФ, которое выделила кампаниям Зеленского 36 миллионов рублей на производство фильма «Вниз».
Это не выдумки, а вполне официальная информация, находящаяся в открытом доступе.
P/S
Отдельно хотелось бы поблагодарить Петра Порошенко и членов команды фракции «ЕС» за то, что смогли сорвать сегодняшнее позорное заседания профильного комитета, на котором «слуги», фактически, пытались исполнить акт государственной измены.П.Нусс
Гранатыпианины у них не той системы! (с)
Хоча "думати" для "узеленських" то все одно, що "потрійний тулуп" для штангіста - місія неможлива!
https://kievvlast.com.ua/text/prezident-zelenskij-razocharoval-i-obmanul-znachitelnuyu-chast-ukraintsevrezultaty-sotsoprosa
https://news.replyua.net/342-za-sorjan-kotani-pridetsja-otvetit-advokaty-poroshenko-uzhe-gotovjat-iski-v-sud-po-rassledovaniju-bigusa-zhurnalist.html
Ему что то говоришь - он включает дурочку.......
Об Украине Байден знает больше чем ты, а о тебе,осел, Байден знает больше, чем ты бы хотел)))