Зеленський шкодує, що не зустрівся з Байденом до його переговорів з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що шкодує про те, що не зустрівся з президентом США Джо Байденом до його переговорів з Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський розповів в інтерв'ю виданню AFP.

"Президент України Зеленський шкодує про те, що не зустрівся з Байденом перед самітом Путіна", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Зеленський заявив, що Україна щодня доводить, що готова вступити в НАТО, а також звинуватив Росію у затримці ключової зустрічі з Путіним.

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