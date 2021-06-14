Путін про залишення поста президента РФ: На моє місце прийде інша людина. Все це повинно впасти, чи що?

Нічого не впаде в Росії, коли зміниться глава держави.

Про це президент Росії Володимир Путін розповів американському телеканалу NBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кремля.

За його словами, поточна ситуація значно відрізняється від 2000 року, коли країна балансувала на межі збереження свого суверенітету, територіальної цілісності, а кількість громадян за межею бідності була катастрофічною.

"Але зараз ситуація інша. Зараз багато проблем, але ситуація абсолютно інша. Прийде колись обов'язково на моє місце інша людина. І чому все це повинно впасти, чи що? ... Інша справа, що на політичній сцені можуть з'являтися різні люди, з різними поглядами. Ну і добре", - заявив він.

Путін додав, що як наступника він бачить віддану Росії людину з конструктивними поглядами, готову "покласти на вівтар Вітчизни не просто роки, а все своє життя".

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При цьому Путін уточнив, що кандидат у президенти може критично ставитися до його сфер діяльності або до нього особисто.