Путін про залишення поста президента РФ: На моє місце прийде інша людина. Все це повинно впасти, чи що?
Нічого не впаде в Росії, коли зміниться глава держави.
Про це президент Росії Володимир Путін розповів американському телеканалу NBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кремля.
За його словами, поточна ситуація значно відрізняється від 2000 року, коли країна балансувала на межі збереження свого суверенітету, територіальної цілісності, а кількість громадян за межею бідності була катастрофічною.
"Але зараз ситуація інша. Зараз багато проблем, але ситуація абсолютно інша. Прийде колись обов'язково на моє місце інша людина. І чому все це повинно впасти, чи що? ... Інша справа, що на політичній сцені можуть з'являтися різні люди, з різними поглядами. Ну і добре", - заявив він.
Путін додав, що як наступника він бачить віддану Росії людину з конструктивними поглядами, готову "покласти на вівтар Вітчизни не просто роки, а все своє життя".
При цьому Путін уточнив, що кандидат у президенти може критично ставитися до його сфер діяльності або до нього особисто.
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https://youtu.be/NkumZbweFeU
В Новосибирске (Россия) произошел взрыв с пожаром на автозаправочной станции (АЗС). В результате пострадали минимум 16 человек, огонь продолжают тушить.
Сообщается, что площадь возгорания составляет 800 кв. м. Пожару присвоен третий (повышенный) номер сложности. Было слышно пять взрывов.
Представитель компании "Еврогаз" рассказал, что пожар начался во время заправки автомобиля. На видео видно, что взрыв был мощный.
а теперь по теме : ПУТИН - ***** !!!!
Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске возросло до 16...
14 июня 2021, 16:04
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москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
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СОВПАДЕНИЕ ?....................?
партия ****** россия = 666 ....
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.НИКАКОЕ это НЕ СОВПАДЕНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
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.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
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Они меняют ники, лечатся у психиатров, но почерк остаётся неизменным.
кадыров, сечин, патрушев, шойгу, бастрыкин там навалом амбитных гномов, не упустят момент побороться за царский табурет......
А так вообще - без разницы. Правит "Политбюро". Отличие от СССР в том что имена засекречены.
перед вами - ЗЕЛЕНОЕ ГОВНО. Другая форма жизни!!!! Вы его НЕ ПЕРЕЖИВЕТЕ!! и ваши дети ТОЖЕ!!!! А чешет он невпопадя и для простачковатых дурачков.....
Не ?
http://bible.optina.ru/new:mf:16:25#svt_ioann_zlatoust Мф. 16:25
Это не твое место, нелегитимный уголовник!
Похоже, реки крови расиянцев прольются для наведения хоть какого-то порядка в зоне под названием "расия"...
"...в преемники человека...который готов "положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь!"
То есть Хренло открытым текстом промычело, что второе ***** будет тоже пожизненный Каган Всея *********.
После того, как он положил на "алтарь Отечества" свой обрезанный педофильский болт ?