Горбачову обіцяли, що НАТО не розширюватиметься на схід. Обдурили дурачка на чотири кулачка, треба все закріплювати на папері, - Путін
Президент РФ Володимир Путін обурений масштабами проведення навчань НАТО, зокрема Defender Europe.
Про це він розповів американському телеканалу NBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кремля.
Відповідаючи на коментар журналіста про те, що дії НАТО - оборона у відповідь на дії РФ, Путін обурився і зазначив: "Нічого собі оборона! У період Радянського Союзу ще Горбачову, він, слава богу, живий-здоровий, запитайте у нього, усно, але все-таки було обіцяно, що не буде розширення НАТО на схід. Ну і де ці обіцянки? Дві хвилі розширення".
Відповідаючи на запитання кореспондента, де було закріплено цю обіцянку, Путін заявив: "Правильно, обдурили дурачка на чотири кулачка - у нас так в народі кажуть. Треба все закріплювати на папері".
"Але навіщо треба було розширювати НАТО на схід, наближаючи інфраструктуру до наших кордонів? І ви говорите, що це ми поводимось агресивно. З якого дива? ... Ми пішли на величезні витрати. А що отримали у відповідь? Інфраструктура (НАТО. - Ред.) тут, біля наших кордонів. І Ви говорите про те, що ми комусь загрожуємо? Так, ми проводимо навчання регулярно, зокрема проводимо навчання, несподівані для наших Збройних Сил. Чому це повинно викликати якесь занепокоєння у партнерів по НАТО? Я просто не розумію", - додав Путін.
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КАЗЬОЛ!!! Ти і є той дурень.
Правда він шанувальник Олександра ІІІ і Сталіна, та і Гітлера теж.
про эту мульку про не расширение - нет ни одного документа, ни одного договора
но постоянно про него вспоминают
и наоборот
договор о дружбке, будапешский меморандум...
правильно, трындеть сто миллионов раз про плохую нату, то проще
хотя и то формально они сдержали слово, ссср сдох, а нато расширялось за счет стран восточного блока уже потом
Копия документа представлена журналистам, сообщает корреспондент "Европейской правды".
В этом решении - впервые за последние годы - по Украине приняты те же формулировки, которые звучат по Грузии.
"Мы подтверждаем решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО, о том, что Украина станет членом Альянса и при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса", - говорится в документе. В решениях предыдущих саммитов НАТО не звучало таких формулировок в отношении Украины. По Грузии такая формулировка звучит с 2018 года.
США: Нет. (Обманули дурачка на четыре кулачка)
… Правящие круги Польши немало кичились «прочностью» своего государства и
«мощью» своей армии. Однако оказалось достаточным короткого удара по Польше со
стороны сперва германской армии, а затем - Красной Армии, чтобы ничего не
осталось от этого уродливого детища Версальского ДОГОВОРА.
"Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной" (Подписан в г. Киеве 31.05.1997)
ДОГОВОР О ДРУЖБЕ, СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ПАРТНЕРСТВЕ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И УКРАИНОЙ
(Киев, 31 мая 1997 года)
Российская Федерация и Украина, далее именуемые "Высокие Договаривающиеся Стороны", опираясь на исторически сложившиеся тесные связи, отношения дружбы и сотрудничества между народами России и Украины, отмечая, что Договор между РСФСР и Украинской ССР от 19 ноября 1990 года способствовал развитию добрососедских отношений между обоими государствами, подтверждая свои обязательства, вытекающие из положений Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о дальнейшем развитии межгосударственных отношений, подписанного в Дагомысе 23 июня 1992 года, считая, что укрепление дружественных отношений, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества отвечает коренным интересам их народов, служит делу мира и международной безопасности, стремясь придать новое качество этим отношениям и укрепить их правовую основу, преисполненные решимости обеспечить необратимость и поступательность демократических процессов в обоих государствах, учитывая договоренности в рамках Содружества Независимых Государств, подтверждая свою приверженность нормам международного права, прежде всего целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, и следуя обязательствам, взятым в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, договорились о нижеследующем:
Статья 1
Высокие Договаривающиеся Стороны как дружественные, равноправные и суверенные государства основывают свои отношения на взаимном уважении и доверии, стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
Статья 2 https://static.censor.net/images/flags/ua.png Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательствами по Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ.
Статья 3 Высокие Договаривающиеся Стороны строят отношения друг с другом на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, https://static.censor.net/images/flags/ua.png территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления, права народов свободно распоряжаться своей судьбой, невмешательства во внутренние дела, соблюдения прав человека и основных свобод, сотрудничества между государствами, добросовестного выполнения взятых международных обязательств, а также других общепризнанных норм международного права.
«Кто обзывается тот сам так называется» - говорило недавно *****.
Ох даром тоді США проявили гуманність т співчуття ... Нехай би хоч половина повиздихала.
А що, на расії вже не лишилось нікого притомного, щоб, нарешті вгамувати табакеркою того облізлого курдупля?
у ***** болит Украина
ОНО УДЛИННЯЕТСЯ.
https://www.kommersant.ru/doc/142046
- озвучено было чтото другое..... но потом подумали и решили сначала пощипать соседей.....
заранее благодарен, мои дорогие масковския "братья"