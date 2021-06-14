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Горбачову обіцяли, що НАТО не розширюватиметься на схід. Обдурили дурачка на чотири кулачка, треба все закріплювати на папері, - Путін

Горбачову обіцяли, що НАТО не розширюватиметься на схід. Обдурили дурачка на чотири кулачка, треба все закріплювати на папері, - Путін

Президент РФ Володимир Путін обурений масштабами проведення навчань НАТО, зокрема Defender Europe.

Про це він розповів американському телеканалу NBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кремля.

Відповідаючи на коментар журналіста про те, що дії НАТО - оборона у відповідь на дії РФ, Путін обурився і зазначив: "Нічого собі оборона! У період Радянського Союзу ще Горбачову, він, слава богу, живий-здоровий, запитайте у нього, усно, але все-таки було обіцяно, що не буде розширення НАТО на схід. Ну і де ці обіцянки? Дві хвилі розширення".

Відповідаючи на запитання кореспондента, де було закріплено цю обіцянку, Путін заявив: "Правильно, обдурили дурачка на чотири кулачка - у нас так в народі кажуть. Треба все закріплювати на папері".

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"Але навіщо треба було розширювати НАТО на схід, наближаючи інфраструктуру до наших кордонів? І ви говорите, що це ми поводимось агресивно. З якого дива? ... Ми пішли на величезні витрати. А що отримали у відповідь? Інфраструктура (НАТО. - Ред.) тут, біля наших кордонів. І Ви говорите про те, що ми комусь загрожуємо? Так, ми проводимо навчання регулярно, зокрема проводимо навчання, несподівані для наших Збройних Сил. Чому це повинно викликати якесь занепокоєння у партнерів по НАТО? Я просто не розумію", - додав Путін.

Автор: 

Горбачов Михайло (37) НАТО (6423) путін володимир (23760) росія (64926)


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Топ коментарі
+89
Как Будапештский меморандум.
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14.06.2021 17:10
+53
в ***** діменція
однозначно
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14.06.2021 17:11
+53
Горбачев - президент ссср. а это хйло - рашки. какие обещания, если рашка вышла из ссср и даже день независимости праздновала
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14.06.2021 17:11
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...у них теж ще є імперські амбіції. Адже Австро-угорська імперія їм сниться.
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14.06.2021 18:28 Відповісти
Вєлікая венгрія мадяроті наснилася, Австрія вже навіть не згадується))
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15.06.2021 18:03 Відповісти
Украине за ЯО тоже обещали целостность границ....
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14.06.2021 18:02 Відповісти
Ах, ты мразь плешивая! А Будапештский меморандум тебе что бумага туалетная?!
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14.06.2021 18:08 Відповісти
путин не понимает , что он длбб, потому что он длбб.
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14.06.2021 18:12 Відповісти
два в одному
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14.06.2021 18:30 Відповісти
Із тих пір як москалі вигадали слова-синоніми, що відтворюють первісний сенс на 80-85%, брехню стали називати "другой точкой зрєнія". Усе що бреше )(.йло призначено виключно для московії. Не розумію навіщо нормальні люди цей непотріб обговорюють?
Байден зустрінеться, помацає )(.йлу пульс, встановить психіатричний діагноз, відбере біоматеріал і спланує подальші кроки.
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15.06.2021 09:55 Відповісти
договоренность нерасширения НАТО обнулил сам *****, вторгнувшись в Грузию и Украину
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14.06.2021 18:15 Відповісти
НАТО раньше начало расширяться.
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15.06.2021 13:42 Відповісти
И вы говорите, что это мы ведем себя агрессивно.
***
КАЗЬОЛ!!! Ти і є той дурень.
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14.06.2021 18:26 Відповісти
что ети четыре кулачка не дают путлеру покоя?
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14.06.2021 18:30 Відповісти
...комплекс Наполеона.
Правда він шанувальник Олександра ІІІ і Сталіна, та і Гітлера теж.
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14.06.2021 18:35 Відповісти
"Кто как обзывается, тот так и называется", "Обманули дурачка на четыре кулачка" - он в детство впал, что ли?
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14.06.2021 18:33 Відповісти
... маразм за віком.
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14.06.2021 18:36 Відповісти
Это было время когда Америка впала в эйфорию в предвкушении владения миром. Один недоумок на радостях даже написал книгу про "конец истории". Какие б*** обязательства, перед кем.
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14.06.2021 18:36 Відповісти
Закрепили будапештский меморандум на бумаге, очень помогло. Гребаной русне никогда нельзя верить.
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15.06.2021 00:36 Відповісти
странные они
про эту мульку про не расширение - нет ни одного документа, ни одного договора
но постоянно про него вспоминают
и наоборот
договор о дружбке, будапешский меморандум...
правильно, трындеть сто миллионов раз про плохую нату, то проще
хотя и то формально они сдержали слово, ссср сдох, а нато расширялось за счет стран восточного блока уже потом
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14.06.2021 18:39 Відповісти
Лидеры НАТО одобрили коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса.
Копия документа представлена журналистам, сообщает корреспондент "Европейской правды".
В этом решении - впервые за последние годы - по Украине приняты те же формулировки, которые звучат по Грузии.
"Мы подтверждаем решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО, о том, что Украина станет членом Альянса и при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса", - говорится в документе. В решениях предыдущих саммитов НАТО не звучало таких формулировок в отношении Украины. По Грузии такая формулировка звучит с 2018 года.
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14.06.2021 18:43 Відповісти
путєн-*****. Ла-ла-ла-ла-лала...
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14.06.2021 18:43 Відповісти
да плевать что там буровит эта престарелая ботоксная московская шваль, нужно делать все возможное, чтобы быть в НАТО, вот и все... благодаря всем нашим президентам, вплоть до донецкого бандюги януковОща, нам вешали лапшу на уши про "внеблоковость", про "нейтральность", а в это время мудрые прибалты просто вступали в НАТО, мудрые поляки, чехи, болгары вступали в НАТО... Ну и как? Спасла нас "внеблоковость" от удара в спину со стороны подлой московской орды в 2014 г.? Спас нас безъядерный статус, подаренный комунякой Кравчуком? ... Нужно довести, наконец, начатое пятым Президентом - добиться вступления Украины в НАТО... и всяк, кто против этого - не достоин быть в политической элите страны.
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14.06.2021 18:44 Відповісти
А федерастии нихто ниче не абисчал.
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14.06.2021 18:46 Відповісти
Чудило, твій совок розвалився, а тому жодна обіцянка не працює, може ліпше про будапештський меморандум згадаємо, як ти їм підтерся!!!! зАкрий своє хавало чахлик невмерущиййййййййййй!!!!!!!!!
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14.06.2021 18:53 Відповісти
так а какое дело параше до других стран ?
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14.06.2021 19:12 Відповісти
Горбачев - лох? Ничего Горбачеву не обещали! НАТО само не расширяется - НАТО расширяют добровольно!!!! страны, ищущие коллективную безопасность, защиту от уродов типа ХЛА!
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14.06.2021 19:16 Відповісти
Путин: А фистинг это больно?
США: Нет. (Обманули дурачка на четыре кулачка)
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14.06.2021 19:23 Відповісти
Доклад Молотова -
… Правящие круги Польши немало кичились «прочностью» своего государства и
«мощью» своей армии. Однако оказалось достаточным короткого удара по Польше со
стороны сперва германской армии, а затем - Красной Армии, чтобы ничего не
осталось от этого уродливого детища Версальского ДОГОВОРА.
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14.06.2021 19:38 Відповісти
НАТО - добровольная организация! Дедушка Кабаев идет на четыре кулачка
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14.06.2021 19:44 Відповісти
Путін розтоптав статтю 2 Статуту ООН, Гельсінський заключний акт та Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та РФ. Він також порушив зобов'язання, яке Росія взяла на себе у Будапештському меморандумі від 1994 року, а саме про обіцянку "поважати кордони України" та "утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України".
"Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной" (Подписан в г. Киеве 31.05.1997)

ДОГОВОР О ДРУЖБЕ, СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ПАРТНЕРСТВЕ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И УКРАИНОЙ
(Киев, 31 мая 1997 года)
Российская Федерация и Украина, далее именуемые "Высокие Договаривающиеся Стороны", опираясь на исторически сложившиеся тесные связи, отношения дружбы и сотрудничества между народами России и Украины, отмечая, что Договор между РСФСР и Украинской ССР от 19 ноября 1990 года способствовал развитию добрососедских отношений между обоими государствами, подтверждая свои обязательства, вытекающие из положений Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о дальнейшем развитии межгосударственных отношений, подписанного в Дагомысе 23 июня 1992 года, считая, что укрепление дружественных отношений, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества отвечает коренным интересам их народов, служит делу мира и международной безопасности, стремясь придать новое качество этим отношениям и укрепить их правовую основу, преисполненные решимости обеспечить необратимость и поступательность демократических процессов в обоих государствах, учитывая договоренности в рамках Содружества Независимых Государств, подтверждая свою приверженность нормам международного права, прежде всего целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, и следуя обязательствам, взятым в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, договорились о нижеследующем:
Статья 1
Высокие Договаривающиеся Стороны как дружественные, равноправные и суверенные государства основывают свои отношения на взаимном уважении и доверии, стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
Статья 2 https://static.censor.net/images/flags/ua.png Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательствами по Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ.
Статья 3 Высокие Договаривающиеся Стороны строят отношения друг с другом на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, https://static.censor.net/images/flags/ua.png территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления, права народов свободно распоряжаться своей судьбой, невмешательства во внутренние дела, соблюдения прав человека и основных свобод, сотрудничества между государствами, добросовестного выполнения взятых международных обязательств, а также других общепризнанных норм международного права.
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14.06.2021 19:47 Відповісти
Горбачову обіцяли, що НАТО не розширюватиметься на схід. Обдурили дурачка на чотири кулачка, треба все закріплювати на папері, - Путін - Цензор.НЕТ 2601
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14.06.2021 19:50 Відповісти
А кто дурачок?

«Кто обзывается тот сам так называется» - говорило недавно *****.
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14.06.2021 19:57 Відповісти
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15.06.2021 00:28 Відповісти
НАТО - введи Орде-Москве! на четыре кулачка
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14.06.2021 19:58 Відповісти
Коли Совок почав валитись, на його тодішній території намічались страшні речі. Перше, що сходило, як Сонце на Курільських островах, був ГОЛОД. Люди старшого покоління пам*ятають, як США та їх союзники по НАТО врятували ту прокляту Кацапію. ***** ж не згадає про військово-транспортні літаки НАТО, які один за одним сідали на кацапійські аеродроми, завантажені під зав*язку продовольством. Теперішні совки та їхній недофюрер ***** тільки того й пам*ятають, якою гидотою були "ніжки Буша". Хочеться у цих скотів спитати, а що б ви взагалі їли б, запиваючи спирт "Роял", якби не ці ніжки, заморожена пецінка та ін.? Варили б халяви з кирзових чобіт?
Ох даром тоді США проявили гуманність т співчуття ... Нехай би хоч половина повиздихала.
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14.06.2021 20:23 Відповісти
***** загубило голову. Схоже, остаточно.
А що, на расії вже не лишилось нікого притомного, щоб, нарешті вгамувати табакеркою того облізлого курдупля?
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14.06.2021 21:15 Відповісти
Назовите страну в которой простые люди-работяги с приходом НАТО стали жить хуже
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14.06.2021 21:16 Відповісти
у кого что болит - тот о том и говорит
у ***** болит Украина
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14.06.2021 21:21 Відповісти
а нам хтось обіцяв недоторканість кордонів
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14.06.2021 21:36 Відповісти
Вовчику и Будапештский меморандум и закон о дружбе и сотрудничестве с Украиной ,закрепленный на бумаге ,не указ.
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14.06.2021 21:49 Відповісти
Многомаху надо на носу топором рубить, тогда быстро дойдёт.
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14.06.2021 22:55 Відповісти
На бумаге закрепили Будапештский меморандум и что ты, гнида, с ним сделал? А теперь, утырок, горбатого вспомнил. Соси.
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14.06.2021 22:16 Відповісти
Незакрепили на бумаге нерасширение НАТО... Хорошо что осталось много фото тех времен, когда отпускали в ФРГ Восточную Германию. На тех фотах шестерка-муйлуша изображен улыбающимся на фоне и Шеварнадзе и германских товарищей. Тогда это ничтожество всецело поддерживало и одобряло действия больших совкопосадовцiв. Тогда язычок пыни был глубоко в дупе... А ща это посмешище раздухарилось... И второе: Если бы пыня не дерзнул с Молдовой, Чечней, Грузией, Украиной поиграть в войнушку, НАТО сидели бы в своих исторических землях, ведь это же оборонительная организация, им бы даже в кошмарном сне не приснилось бы приближаться к границам ягелеядии... Да, спасибо пынечке, подсобил НАТО.
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15.06.2021 00:51 Відповісти
Такого наперстничка як ***** навіть на базарах в 90-ті не було.
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14.06.2021 22:32 Відповісти
А НАТО как раз и не расширяется.
ОНО УДЛИННЯЕТСЯ.
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14.06.2021 23:21 Відповісти
Отличные комменты! Респект авторам!
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15.06.2021 00:31 Відповісти
Скоро https://www.youtube.com/watch?v=8iLzkk7l1yU НОВОЕ выступление х.ла
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15.06.2021 00:32 Відповісти
Вовка Путиноид на встрече с Байденом: "тебе смешно, а мне обидно, тебе говно, а мне повидло"
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15.06.2021 00:40 Відповісти
Обманули дурака на 4 кулака... - Борис-куркурис, по чем рис? - По копiйцi по рублю, Я Бориса не люблю...Кого обманули, дык, это Ельцина, говорят , пыня его замочил...
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15.06.2021 01:00 Відповісти
московия возмущена? проснись придурок сссра уже 30 лет как нету
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15.06.2021 06:52 Відповісти
кремлевский старец маразматик вор убийца сатанист
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15.06.2021 08:35 Відповісти
Ласкаво просимо у вигадану реальність.
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15.06.2021 10:03 Відповісти
Украине в Будапеште обещали безопасность границ... И на бумаге закрепляли... И шо ? сам обещалки и напал. Есть такие дурачки - на Украину чешут кулачки...Но как бы время не пришло почесать своё х**ло....
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15.06.2021 13:44 Відповісти
на сколько я помню в нулевых
https://www.kommersant.ru/doc/142046

- озвучено было чтото другое..... но потом подумали и решили сначала пощипать соседей.....
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15.06.2021 13:58 Відповісти
Цій гниді нагадали, що воно гарант нашої територіальної цілосності? І як воно виконує свої обісцянки?
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15.06.2021 14:42 Відповісти
А не куй было в Украину вторгаться.
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15.06.2021 15:46 Відповісти
Договор подписанный с россией, не стоит бумаги на которой написан - Отто фон Бисмарк, видать царь не настоящий, ничего не слышал о Будапештском меморандуме, под дурачка косит.
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15.06.2021 16:18 Відповісти
Запад для СССР был ПОЛИТИЧЕСКИЙ противник, какой сейчас капиталистический Запад противник для капиталистической России?...да ни какой, эта мразь кэгэбэшная лапшу на уши всему миру повесить хочет...чмо из ленинградской подворотни...
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15.06.2021 16:34 Відповісти
покажите текст документа, где НАТО обещала не расширяться на восток
заранее благодарен, мои дорогие масковския "братья"
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15.06.2021 16:45 Відповісти
Этот му дак в СССР ушел бы на пенсию майором...и фсё!.....оно грустит за ссср...при нём он был обычным стукачём...в ГДР следил, что бы никто лишний ковер с сервизом не вывез..да солярку с танков не скачивал и немцам не продавал...Собчак шныря подобрал...а нутро то ещё и осталось.....
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15.06.2021 16:58 Відповісти
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