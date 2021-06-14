Горбачову обіцяли, що НАТО не розширюватиметься на схід. Обдурили дурачка на чотири кулачка, треба все закріплювати на папері, - Путін

Президент РФ Володимир Путін обурений масштабами проведення навчань НАТО, зокрема Defender Europe.

Про це він розповів американському телеканалу NBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кремля.

Відповідаючи на коментар журналіста про те, що дії НАТО - оборона у відповідь на дії РФ, Путін обурився і зазначив: "Нічого собі оборона! У період Радянського Союзу ще Горбачову, він, слава богу, живий-здоровий, запитайте у нього, усно, але все-таки було обіцяно, що не буде розширення НАТО на схід. Ну і де ці обіцянки? Дві хвилі розширення".

Відповідаючи на запитання кореспондента, де було закріплено цю обіцянку, Путін заявив: "Правильно, обдурили дурачка на чотири кулачка - у нас так в народі кажуть. Треба все закріплювати на папері".

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"Але навіщо треба було розширювати НАТО на схід, наближаючи інфраструктуру до наших кордонів? І ви говорите, що це ми поводимось агресивно. З якого дива? ... Ми пішли на величезні витрати. А що отримали у відповідь? Інфраструктура (НАТО. - Ред.) тут, біля наших кордонів. І Ви говорите про те, що ми комусь загрожуємо? Так, ми проводимо навчання регулярно, зокрема проводимо навчання, несподівані для наших Збройних Сил. Чому це повинно викликати якесь занепокоєння у партнерів по НАТО? Я просто не розумію", - додав Путін.