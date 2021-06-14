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Столтенберг: Відносини НАТО і Росії - у "найнижчій точці" з часів закінчення холодної війни

Столтенберг: Відносини НАТО і Росії - у

Відносини між НАТО і Росією зараз - у "найнижчій точці" з часів закінчення холодної війни між Заходом і СРСР.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед відкриттям саміту Північноатлантичного союзу, який проходить сьогодні в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російську службу Радіо Свобода.

За словами Столтенберга, НАТО буде продовжувати діалог з Росією і в той же час вживати заходів для нарощування свого оборонного потенціалу, щоб протистояти її агресивним дім. Він наголосив на важливості єдності всіх 30 країн НАТО, сказавши, що Москві не вдасться його зруйнувати.

Генеральний секретар НАТО назвав нинішній момент "ключовим" для союзу, а саміт - відкриттям нового розділу в його історії. Очікується, що союзники обговорять нові стратегічні підходи до відносин як з Росією, так і з Китаєм. Столтенберг заявив, що Китай не є "ворогом" НАТО, але ряд його дій становлять загрозу для безпеки.

Також читайте: НАТО - це рудимент холодної війни, незрозуміло, навіщо воно існує сьогодні, - Путін

Автор: 

НАТО (6423) росія (64926) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+2
низшая точка це рашка.
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14.06.2021 17:32
+1
Заволав

Столтенберг: Отношения НАТО и России - в "самой низшей точке" со времен окончания холодной войны - Цензор.НЕТ 8565
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14.06.2021 17:23
+1
Мій улюблений мікроблогер

Столтенберг: Отношения НАТО и России - в "самой низшей точке" со времен окончания холодной войны - Цензор.НЕТ 4485
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14.06.2021 17:25
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Заволав

Столтенберг: Отношения НАТО и России - в "самой низшей точке" со времен окончания холодной войны - Цензор.НЕТ 8565
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14.06.2021 17:23 Відповісти
Мій улюблений мікроблогер

Столтенберг: Отношения НАТО и России - в "самой низшей точке" со времен окончания холодной войны - Цензор.НЕТ 4485
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14.06.2021 17:25 Відповісти
Приучают...
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14.06.2021 17:27 Відповісти
Не надейтесь, ***** еще постучит снизу.
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14.06.2021 17:26 Відповісти
Я глубоко обеспокоился .
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14.06.2021 17:27 Відповісти
А чего же он вверх показывает?
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14.06.2021 17:28 Відповісти
Вы долго еще будете это повторять? Ну в низшей - и что? Вы могли не доводить до этого, но вам же не хотелось лишний раз напрягаться.
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14.06.2021 17:32 Відповісти
низшая точка це рашка.
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14.06.2021 17:32 Відповісти
80 лет назад 14 июня 1941 года, 17500 жителей стран Балтии, которых сталинский режим посчитал неблагонадежными, были депортированы в Сибирь. 5 000 из них были дети.
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14.06.2021 17:34 Відповісти
"Отношения НАТО и России - в "самой низшей точке" со времен окончания холодной войны."

Он считает, что это плохо, а я считаю, что это хорошо, т.к. теперь полное уничтожение параши по славным заветам дедушки Черчилля логично и оправданно.
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14.06.2021 17:35 Відповісти
Может лучше было-бы Байдену перетереть с ****** ДО саммита НАТО, а потом уж по результатам тёрок принять решение
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14.06.2021 17:52 Відповісти
 
 