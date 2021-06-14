Столтенберг: Відносини НАТО і Росії - у "найнижчій точці" з часів закінчення холодної війни

Відносини між НАТО і Росією зараз - у "найнижчій точці" з часів закінчення холодної війни між Заходом і СРСР.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед відкриттям саміту Північноатлантичного союзу, який проходить сьогодні в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російську службу Радіо Свобода.

За словами Столтенберга, НАТО буде продовжувати діалог з Росією і в той же час вживати заходів для нарощування свого оборонного потенціалу, щоб протистояти її агресивним дім. Він наголосив на важливості єдності всіх 30 країн НАТО, сказавши, що Москві не вдасться його зруйнувати.

Генеральний секретар НАТО назвав нинішній момент "ключовим" для союзу, а саміт - відкриттям нового розділу в його історії. Очікується, що союзники обговорять нові стратегічні підходи до відносин як з Росією, так і з Китаєм. Столтенберг заявив, що Китай не є "ворогом" НАТО, але ряд його дій становлять загрозу для безпеки.

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