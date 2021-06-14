ВС зупинив одне з проваджень щодо відсторонення Тупицького з посади судді КСУ
Касаційний суд у складі Верховного суду 14 червня продовжив розгляд справи за позовом Олександра Тупицького щодо оскарження указу президента про відсторонення його з посади судді Конституційного Суду України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВСУ.
"14 червня 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду продовжив розгляд справи № 9901/57/21 за позовом Олександра Тупицького щодо оскарження Указу Президента України від 26 лютого 2021 року № 79/2021 "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" (про відсторонення від посади судді з 28 лютого 2021 року строком на один місяць) з моменту його прийняття", - уточнили в пресслужбі.
Зазначається, що під час судового засідання представник відповідача заявив клопотання про зупинення провадження в цій справі до набрання законної сили судового рішення в іншій справі (№ 9901/43/21), в якій Тупицький оскаржує указ президента від 29 грудня 2020 року (№ 607/2020) яким голову КСУ відсторонювали на два місяці.
Верховний Суд ухвалою задовольнив це клопотання.
Тупицький може оскаржити ухвалу у Великій Палаті Верховного Суду.
Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.
У травні ДБР повідомило, що досудове розслідування щодо Тупицького у справі про підкуп завершено. Слідством встановлено, що в 2018 році ексчиновник підкупив свідка для надання ним неправдивих показань в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України (Віктора Татькова), який намагався уникнути кримінальної відповідальності у справі, в якій проходив як підозрюваний. Також протягом 2018-2019 років ексглава КСУ тричі надав завідомо неправдиві показання слідчому в інтересах цього ж ексглави ВГСУ.
Подільський районний суд Києва призначив на 28 травня підготовче засідання у справі за обвинуваченням Тупицького в підкупі свідка, але на нього не з'явилася сторона захисту.
10 червня за повідомленням ЗМІ, 6 суддів Конституційного суду України в ультимативній формі заблокували діяльність КСУ, зажадавши участі в засіданнях Тупицького
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Подпиши петицию на увольнение вора и преследователя активистов Революции Достоинства татарова:
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0
Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!???
*******************************************************************
ГОРОДОВЕНКО призначений у 2017 році XIV з'їздом суддів.
ЗАВГОРОДНЯ призначена у 2018 році ВРУ.
КРИВЕНКО призначений у 2015 році XIII з'їздом суддів.
ЛИТВИНОВ призначений у 2013 році XI з'їздом суддів.
САС призначений у 2014 році ВРУ.
ФІЛЮК призначений у 2019 році XVII з'їздом суддів.
*******************************************************************
З суддями КС України, призначеними на посаду Президентом України, все ясно і зрозуміло: відповідно до частини першої статті 128 Конституції України призначення на посаду судді здійснюється Президентом України; шість призначених Президентом України суддів КС України відповідно до частини другої статті 148 Конституції України входять до складу цього Суду.
Суддів КС України, призначених на посаду судді цього Суду актами ВРУ чи з'їзду суддів України, не існує, призначення на посаду такого судді актами цих органів Конституцією України не передбачено взагалі, а Законом про КС України визначено "вважання особи призначеною" на посаду судді цього Суду внаслідок визначених цим Законом маніпуляцій.
За Конституцією України лише відбір кандидатур посаду судді КСУ здійснюється у визначеному законом порядку, а не призначення цих кандидатів на посади. ВРУ та з'їзд суддів України призначають суддів КС України, а не осіб на посаду суддів цього Суду, тому громадяни з вищезазначеними прізвищами є особами, які були призначені на посади суддів Конституційного Суду України (не плутати з суддями цього Суду) у спосіб, не передбачений Конституцією України.
А особа, призначена на посаду відповідно до закону, але всупереч положенням Конституції України, за принципом верховенства права не може обіймати цю посаду.
На мою думку, положення статей 128 і 148 Конституції України по відношенню до призначених актами ВРУ та з'їзду суддів України суддів КС України слід тлумачити так: кандидатури на посади суддів КСУ визначаються в порядку, визначеному законом, їх призначення на посади суддів КСУ здійснюється Президентом України, після чого призначені Президентом України на посади суддів КСУ особи можуть бути призначеними суддями цього Суду актами ВР України та з'їзду суддів України.
Що стосується фанів ТУПИЦЬКОГО, то їх конклюдентні дії свідчать про визнання обставини порушення Конституції України при призначенні їх на посади суддів КС України. Суддя КСУ не може виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої, тому вчинена у робочий час оплачувана робота з пред'явлення ультиматуму є порушенням вимог щодо його несумісності і є підставою для звільнення судді КСУ з посади.
Статтею 149 Конституції України визначено, що рішення про звільнення з посади судді КС України Суд ухвалює щонайменше 2/3 від його конституційного складу, але ця норма стосується звільнення з посади судді КС України лише того, хто був призначений на таку посаду у відповідності до Конституції України.
Якщо призначення на посаду судді було здійснено всупереч Конституції України не Президентом України, то і звільнення такого судді з посади здійснюється в порядку, визначеному законом, а не Конституцією України. За тим же принципом особу, призначену на певну посаду наказом міністра, звільняють з займаної посади саме наказом міністра, а не постановою уряду чи указом Президента України.
Частиною сьомою статті 49 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" визначено, що у разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади, такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя.
Пы.Сы. и если пишите на украинском,то это будет выглядеть так :" шана та повага в суспільстві"