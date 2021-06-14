ВС зупинив одне з проваджень щодо відсторонення Тупицького з посади судді КСУ

Касаційний суд у складі Верховного суду 14 червня продовжив розгляд справи за позовом Олександра Тупицького щодо оскарження указу президента про відсторонення його з посади судді Конституційного Суду України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВСУ.

"14 червня 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду продовжив розгляд справи № 9901/57/21 за позовом Олександра Тупицького щодо оскарження Указу Президента України від 26 лютого 2021 року № 79/2021 "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" (про відсторонення від посади судді з 28 лютого 2021 року строком на один місяць) з моменту його прийняття", - уточнили в пресслужбі.

Зазначається, що під час судового засідання представник відповідача заявив клопотання про зупинення провадження в цій справі до набрання законної сили судового рішення в іншій справі (№ 9901/43/21), в якій Тупицький оскаржує указ президента від 29 грудня 2020 року (№ 607/2020) яким голову КСУ відсторонювали на два місяці.

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Верховний Суд ухвалою задовольнив це клопотання.

Тупицький може оскаржити ухвалу у Великій Палаті Верховного Суду.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

У травні ДБР повідомило, що досудове розслідування щодо Тупицького у справі про підкуп завершено. Слідством встановлено, що в 2018 році ексчиновник підкупив свідка для надання ним неправдивих показань в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України (Віктора Татькова), який намагався уникнути кримінальної відповідальності у справі, в якій проходив як підозрюваний. Також протягом 2018-2019 років ексглава КСУ тричі надав завідомо неправдиві показання слідчому в інтересах цього ж ексглави ВГСУ.

Подільський районний суд Києва призначив на 28 травня підготовче засідання у справі за обвинуваченням Тупицького в підкупі свідка, але на нього не з'явилася сторона захисту.

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10 червня за повідомленням ЗМІ, 6 суддів Конституційного суду України в ультимативній формі заблокували діяльність КСУ, зажадавши участі в засіданнях Тупицького