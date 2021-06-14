УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8773 відвідувача онлайн
Новини Конституційна криза
6 122 47

ВС зупинив одне з проваджень щодо відсторонення Тупицького з посади судді КСУ

ВС зупинив одне з проваджень щодо відсторонення Тупицького з посади судді КСУ

Касаційний суд у складі Верховного суду 14 червня продовжив розгляд справи за позовом Олександра Тупицького щодо оскарження указу президента про відсторонення його з посади судді Конституційного Суду України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВСУ.

"14 червня 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду продовжив розгляд справи № 9901/57/21 за позовом Олександра Тупицького щодо оскарження Указу Президента України від 26 лютого 2021 року № 79/2021 "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" (про відсторонення від посади судді з 28 лютого 2021 року строком на один місяць) з моменту його прийняття", - уточнили в пресслужбі.

Зазначається, що під час судового засідання представник відповідача заявив клопотання про зупинення провадження в цій справі до набрання законної сили судового рішення в іншій справі (№ 9901/43/21), в якій Тупицький оскаржує указ президента від 29 грудня 2020 року (№ 607/2020) яким голову КСУ відсторонювали на два місяці.

Читайте також: Вимога 6 суддів КС повернути Тупицького має вигляд шантажу, - представник президента Веніславський

Верховний Суд ухвалою задовольнив це клопотання.

Тупицький може оскаржити ухвалу у Великій Палаті Верховного Суду.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

У травні ДБР повідомило, що досудове розслідування щодо Тупицького у справі про підкуп завершено. Слідством встановлено, що в 2018 році ексчиновник підкупив свідка для надання ним неправдивих показань в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України (Віктора Татькова), який намагався уникнути кримінальної відповідальності у справі, в якій проходив як підозрюваний. Також протягом 2018-2019 років ексглава КСУ тричі надав завідомо неправдиві показання слідчому в інтересах цього ж ексглави ВГСУ.

Подільський районний суд Києва призначив на 28 травня підготовче засідання у справі за обвинуваченням Тупицького в підкупі свідка, але на нього не з'явилася сторона захисту.

Також читайте: Суд закрив провадження про притягнення Тупицького до адмінвідповідальності

10 червня за повідомленням ЗМІ, 6 суддів Конституційного суду України в ультимативній формі заблокували діяльність КСУ, зажадавши участі в засіданнях Тупицького

Автор: 

Верховний Суд (1188) КС (1427) Тупицький Олександр (258)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Пока иммунитет. У Тупицкого, кстати, тоже иммунитет на 9 лет. Но после тупого цирка Вавы, я не удивлюсь если кто-то потом поступит с ним самим точно так-же.
показати весь коментар
14.06.2021 17:43
+8
Вовочку потихоньку тыкают носом в его-же фекалии.
показати весь коментар
14.06.2021 17:39
+7
Одне можу сказати точно, що тут потерпілий не Тупіцкій і тим більше - не Зєлєнскій. Потерпілий - зубжілй нарід і державний устрій. Без Тупіцкого не було б Зєлєнского, бо не відбувся б неконституційним розпуск ВР VIII скликання, а без Зєлєнского не було б Тупіцкого на посаді голови КС. Правда, їх обох не було б без януковоча. А януковоча не було б без зубожілого наріду. Нарід не врівноважений і не розумний, бо обираючи овоча, тпив за "добрих господарників", а обираючи Зєлєнского - за "новиє оіца", які апріорі не можуть без досвіду бути добрими господарниками. Нарід, який кидається між двох сосен, ніколи не обере стійкий шлях, який веде вперед. Тому потерпілий потерпів через нічим не підтверджені амбіції і дурну голову.
показати весь коментар
14.06.2021 18:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вовочку потихоньку тыкают носом в его-же фекалии.
показати весь коментар
14.06.2021 17:39 Відповісти
у него иммунитет .
показати весь коментар
14.06.2021 17:40 Відповісти
Пока иммунитет. У Тупицкого, кстати, тоже иммунитет на 9 лет. Но после тупого цирка Вавы, я не удивлюсь если кто-то потом поступит с ним самим точно так-же.
показати весь коментар
14.06.2021 17:43 Відповісти
Опікуєшся долею пана Тупицького? Тобто, ти вважаєш, що він білий та пухнастий, а пан Зеленський його ображає?
показати весь коментар
14.06.2021 18:05 Відповісти
Я считаю что и то и то дерьмо. И обое обязаны соблюдать законы Украины и Конституцию Украины. Они для этого туда поставлены. А этот тупой цирк не имеет ничего общего ни с законами ни с конституцией.
показати весь коментар
14.06.2021 18:11 Відповісти
он не пушистый, он опухший!
показати весь коментар
14.06.2021 19:49 Відповісти
Разжирел он на этой должности и уходить ему ох, как не хочется.
показати весь коментар
14.06.2021 20:39 Відповісти
если судья где то виноват, это не значит, что ишак имеет право незаконно отстранять его от должности=в этом и все дело. он уже нагулял лет на 10 общего режима.
показати весь коментар
14.06.2021 20:52 Відповісти
"где то виноват", як Тупицький може бути головою КСУ, якщо він там став головою корупції, та ще й власним рішенням відмінив кримінальну відповідальність за неправдиві декларації? Ще в нього вистачає нахабства пхатися знову на це місце. Його треба судити з конфіскацією.
показати весь коментар
15.06.2021 05:51 Відповісти
ты рентген, определяешь кто прихильники? КС незаконно присвоил Януковичу полномочия в 2010 ты не кукарекнуло. КС незаконно распустил ВР в 2019, ты не хрюкнуло, а когда ишачина боится импичмента, подминает суд под себя, незаконно отстраняет судей, ты загавкало. от у чому питання!
показати весь коментар
15.06.2021 11:32 Відповісти
власним рішенням відмінив)))) тебя серьезно трахнули телевизором по башке! КС выносит только коллегиальные решения, принятые большинством. если ты хочешь жить как в Европе, соблюдай процедуру, его можно было уволить законно.
показати весь коментар
15.06.2021 11:28 Відповісти
Срамота !
показати весь коментар
14.06.2021 17:40 Відповісти
Чтобы не было такого позора и цирка нужно было все делать по закону и Конституции.
показати весь коментар
14.06.2021 17:41 Відповісти
тем более, в возне против крючкотворцев-законников с реальными юридическими образованиями и годами практики...
показати весь коментар
14.06.2021 17:49 Відповісти
Вот-вот. Тем более у Тупицкого и некоторых судей Яныка скоро заканчивается срок каденции.
показати весь коментар
14.06.2021 17:51 Відповісти
Ага) Напомним некоторым, у кого там нимб вращался с сверхсветовой от собственных заяв про луччую мля судебную рехформу всея галактики? Не, не у пятого? Жаль, что я ваши шыкаладные дифирамбы не заскринил. Теперь Зе виноват?) Ну-ну, шакалядные клоуны)
показати весь коментар
14.06.2021 20:24 Відповісти
Не получается Зеленскому сделать КСУ своим карманным, сопротивляются !
показати весь коментар
14.06.2021 17:51 Відповісти
ще трішки та почнуть посилати... Згідно моїх спостережень- це максимум через рік.
показати весь коментар
14.06.2021 22:24 Відповісти
а шо такое? по "царскому велению и бубочкину хотению" ..с наскока и нахрапа как-то не выходит??? будете еще из казны ему моральный ущерб компенсировать (про материальный молчу - там полюбэ))))
показати весь коментар
14.06.2021 17:52 Відповісти
Не нужно было в отношении Тупицкого так тупо "тупить", впрочем привычное амплуа "зашкваров".
показати весь коментар
14.06.2021 17:55 Відповісти
https://news.replyua.net/342-za-sorjan-kotani-pridetsja-otvetit-advokaty-poroshenko-uzhe-gotovjat-iski-v-sud-po-rassledovaniju-bigusa-zhurnalist.html
показати весь коментар
14.06.2021 18:00 Відповісти
Одне можу сказати точно, що тут потерпілий не Тупіцкій і тим більше - не Зєлєнскій. Потерпілий - зубжілй нарід і державний устрій. Без Тупіцкого не було б Зєлєнского, бо не відбувся б неконституційним розпуск ВР VIII скликання, а без Зєлєнского не було б Тупіцкого на посаді голови КС. Правда, їх обох не було б без януковоча. А януковоча не було б без зубожілого наріду. Нарід не врівноважений і не розумний, бо обираючи овоча, тпив за "добрих господарників", а обираючи Зєлєнского - за "новиє оіца", які апріорі не можуть без досвіду бути добрими господарниками. Нарід, який кидається між двох сосен, ніколи не обере стійкий шлях, який веде вперед. Тому потерпілий потерпів через нічим не підтверджені амбіції і дурну голову.
показати весь коментар
14.06.2021 18:03 Відповісти
А про що думав твій зубожілий нарід обираючи Баригу? Адже в твоєму опусі існує негармонійний срибок від Януковича одразу до Зеленського
показати весь коментар
14.06.2021 18:09 Відповісти
Афоея, не бзди. Коли нарід обирав зеленого баригу, то думав про халяву. 😊 Як завжди. 😊
показати весь коментар
14.06.2021 18:12 Відповісти
Пятый не финафат, он сам пришол, как и судебная реформа от пятого, самая луччая ф мире! Шыкаладный аминь. Или тебе, шыкаладой@бу гугл забанили? Надо напомнить
показати весь коментар
14.06.2021 20:37 Відповісти
То. І видніше! 😁 А що у тебе за секта?
показати весь коментар
14.06.2021 20:41 Відповісти
Не пали контору, а то гешефт не перепадет. За секту. Вы ж - не секта, вы просто кучка упорото верящих, что ... Ладно, живи, бесполезно...) Ваша петя лучче фсех. И у меня щас луна фстает и я вижу его образ, ее поднимающий. Читаю твои посты, иногда, ну где-то один из 1000000000000000. Меняй риторику. Совет). Кстати да, забыл, очень жаль (вам), но эту мр@зь презипентом больше не вяберут. От сьова - НИКОГДА. Меняй работу, он - скупое и брехливое
показати весь коментар
14.06.2021 21:05 Відповісти
То я випадково. Передай вашій конторі мої вибачення. 😔Сподіваюся, не сильно обгоріла? Працювати зможеш? 🤔
показати весь коментар
14.06.2021 21:29 Відповісти
Моїй конторі?) У педрозалежного ніколи не виникає думки, чому цей, бл@, міценат - попадає у п'ятірку Форбс? Чому оєметко збільшив статок у 2,7 рази? Каламойшу собі у двпу
показати весь коментар
14.06.2021 21:53 Відповісти
Збоченець? 😮 Каломойського собі в дупу - напевне боляче? 😔 😁 Брехло! Ось п'ятірка українського видання Іорбс: 1.Ахмєтов, 2.Пвнчук, 3.Жєваго, 4.Коломойський, 6.Боголюбов. Форбс бреше? Паша-Паша - брехло? 😮😮😮
показати весь коментар
14.06.2021 22:04 Відповісти
Ростиславе, а де ви цій "солоденькій парочці" сексуальну втіху перебили, що вони так озлобились та на "прайд" не встигли?
показати весь коментар
14.06.2021 22:14 Відповісти
😔 Мені так соромно! Я взагалі то не гомофоб. Але я просто геїв прийняв за звичайних п******ів. 😔
показати весь коментар
14.06.2021 22:17 Відповісти
Ясно одне, що маємо не народ, а нарід неврівноважений і нерозумний, який кидається то вліво, то вправо, та ніяк не прямо до своєї мети. А результати -- порожні дошки оголошень на роботу. Два роки тому були обліплені пропозиціями компаній 18- 24 тисяч зарплати, довозу, навіть харчування і проживання. Тепер економіка в упадку, інвестори порозбігались.
показати весь коментар
15.06.2021 06:06 Відповісти
"... дьяки курят ладан... нет ребята все не так, все не так, как надо..."
показати весь коментар
14.06.2021 19:50 Відповісти
Коли нарід обирав зеленого баригу... та вроде на другана Тупицкого не тянешь... рассейский?
показати весь коментар
14.06.2021 19:53 Відповісти
"Pecunia non olet". Переклад для тих,хто не розуміє латину- "Гороші не пахнуть".
показати весь коментар
14.06.2021 19:58 Відповісти
А если Зеленский захватывае территорию у населения вместе с олигархами, путем приватизации и открытия рынка Земли у ограбленного ими же народа и государства, заставвля нищетой продавать от безвыходности землю, вместо того как работать и жить на ней, как в любой стране ЕС, чинить беззаконие с референдумом, коррупцией,то модет народ не дожилаясь окочания срока в должности поменять его, что бы он не успел воплотить свои мечты, через нацыстские законы высказываемые его однопартйцами , что украинцы это масса, они мног едят, дети плохого качества и они обремени социальными программами за которые платя сами же налоги, такого изуверства украинцы давно не наблюдали со времен большевиков когда обирали землю и устроили голодоммор, с фашистами было проще те ни скрывали, что являются врагами эти же скрытые враги.
показати весь коментар
14.06.2021 21:06 Відповісти
Что КСУ, что ВС, что любой другой украинский суд,- это преступные организации и даже работающие там уборщицы, - подельники судейских преступлений. Для всех их нужно построить отдельную колонию в которую их нужно сослать вместе с членами семьей и ближайшими родственниками. Так спасем Украину от портновско-татаровских гнид!

Подпиши петицию на увольнение вора и преследователя активистов Революции Достоинства татарова:
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0

Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!???
показати весь коментар
14.06.2021 22:09 Відповісти
Яке достоїнство у такого народа, що голосує сам проти себе...
показати весь коментар
15.06.2021 06:22 Відповісти
10.06.2021 шість громадян України заблокували діяльність органу державної влади і висунули якийсь ультиматум Президентові України.
*******************************************************************

ГОРОДОВЕНКО призначений у 2017 році XIV з'їздом суддів.

ЗАВГОРОДНЯ призначена у 2018 році ВРУ.

КРИВЕНКО призначений у 2015 році XIII з'їздом суддів.

ЛИТВИНОВ призначений у 2013 році XI з'їздом суддів.

САС призначений у 2014 році ВРУ.

ФІЛЮК призначений у 2019 році XVII з'їздом суддів.

*******************************************************************

З суддями КС України, призначеними на посаду Президентом України, все ясно і зрозуміло: відповідно до частини першої статті 128 Конституції України призначення на посаду судді здійснюється Президентом України; шість призначених Президентом України суддів КС України відповідно до частини другої статті 148 Конституції України входять до складу цього Суду.

Суддів КС України, призначених на посаду судді цього Суду актами ВРУ чи з'їзду суддів України, не існує, призначення на посаду такого судді актами цих органів Конституцією України не передбачено взагалі, а Законом про КС України визначено "вважання особи призначеною" на посаду судді цього Суду внаслідок визначених цим Законом маніпуляцій.

За Конституцією України лише відбір кандидатур посаду судді КСУ здійснюється у визначеному законом порядку, а не призначення цих кандидатів на посади. ВРУ та з'їзд суддів України призначають суддів КС України, а не осіб на посаду суддів цього Суду, тому громадяни з вищезазначеними прізвищами є особами, які були призначені на посади суддів Конституційного Суду України (не плутати з суддями цього Суду) у спосіб, не передбачений Конституцією України.

А особа, призначена на посаду відповідно до закону, але всупереч положенням Конституції України, за принципом верховенства права не може обіймати цю посаду.

На мою думку, положення статей 128 і 148 Конституції України по відношенню до призначених актами ВРУ та з'їзду суддів України суддів КС України слід тлумачити так: кандидатури на посади суддів КСУ визначаються в порядку, визначеному законом, їх призначення на посади суддів КСУ здійснюється Президентом України, після чого призначені Президентом України на посади суддів КСУ особи можуть бути призначеними суддями цього Суду актами ВР України та з'їзду суддів України.

Що стосується фанів ТУПИЦЬКОГО, то їх конклюдентні дії свідчать про визнання обставини порушення Конституції України при призначенні їх на посади суддів КС України. Суддя КСУ не може виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої, тому вчинена у робочий час оплачувана робота з пред'явлення ультиматуму є порушенням вимог щодо його несумісності і є підставою для звільнення судді КСУ з посади.

Статтею 149 Конституції України визначено, що рішення про звільнення з посади судді КС України Суд ухвалює щонайменше 2/3 від його конституційного складу, але ця норма стосується звільнення з посади судді КС України лише того, хто був призначений на таку посаду у відповідності до Конституції України.

Якщо призначення на посаду судді було здійснено всупереч Конституції України не Президентом України, то і звільнення такого судді з посади здійснюється в порядку, визначеному законом, а не Конституцією України. За тим же принципом особу, призначену на певну посаду наказом міністра, звільняють з займаної посади саме наказом міністра, а не постановою уряду чи указом Президента України.

Частиною сьомою статті 49 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" визначено, що у разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади, такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя.
показати весь коментар
14.06.2021 22:31 Відповісти
Тупицкому нужно идти на президентские выборы в следующем сезоне, годный будет презик для страны.
показати весь коментар
15.06.2021 00:10 Відповісти
Я б теж за таку роботку тримався і бився , ти шо кландайк, і почет і уважуха в обществі
показати весь коментар
15.06.2021 07:05 Відповісти
Клондайк-да , но "почет i уважуха в обществi"?! Скорее презрение и ненависть.
Пы.Сы. и если пишите на украинском,то это будет выглядеть так :" шана та повага в суспільстві"
показати весь коментар
15.06.2021 09:17 Відповісти
 
 