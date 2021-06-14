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Новини Агресія Росії проти України
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Війська РФ від початку доби двічі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Війська РФ від початку доби двічі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

Так, у районі Новотошківського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

А поблизу Водяного противник двічі обстріляв позиції українських воїнів з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Читайте також: Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі: бив із гранатометів і стрілецької зброї, втрат немає, - штаб ОС

Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед українських воїнів немає.

У відповідь на обстріли з боку військ РФ військовослужбовці відкривали вогонь.

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

До операції Об'єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 2 гектари території і передали на знищення 84 вибухонебезпечні предмети.

Автор: 

обстріл (28228) Донбас (22354) найманці рф (2043) операція Об’єднаних сил (6725)


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Нарешті "тиша" (сарказм)
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14.06.2021 18:18 Відповісти
нарешті ворога назвали своїм ім'ям..
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14.06.2021 19:20 Відповісти
...с такой риторикой обычно выступают при обьявленной войне, , базар фильтруйте губошлёпы, "войска РФ или наёмники!!!?)
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14.06.2021 21:08 Відповісти
....а то спросят - где всеобщая мобилизация , введения военного положения , перевод экономики на военные рельсы, явно провокаций пахнет со стороны журналюг.....
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14.06.2021 21:12 Відповісти
 
 