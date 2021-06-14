Війська РФ від початку доби двічі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

Так, у районі Новотошківського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

А поблизу Водяного противник двічі обстріляв позиції українських воїнів з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед українських воїнів немає.

У відповідь на обстріли з боку військ РФ військовослужбовці відкривали вогонь.

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

До операції Об'єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 2 гектари території і передали на знищення 84 вибухонебезпечні предмети.