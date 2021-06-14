Зеленський про війська РФ біля кордонів України: "Сьогодні ми маємо бути готовими до ускладнень у будь-який день"
Наразі Російська Федерація повільно відводить свої війська від кордонів з Україною після нещодавнього стягування значної кількості своїх збройних сил.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у спільному інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters і Associated Press, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.
"Сьогодні ми, на превеликий жаль, маємо бути готовими до ускладнень у будь-який день. Я не вважаю, що це буде, але ймовірність провокацій є, зокрема в середині вересня, коли буде "Захід-2021" (спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2021". – Ред.)", – зазначив президент.
Водночас він вважає, що Росія не зацікавлена в повномасштабній війні, бо розуміє, що Україна не відступить, піде до кінця, і це може вилитися в Третю світову війну.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.
13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.
16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпекову ситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
20 квітня в ПАРЄ закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України.
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Сяде з Путіним голяка у бані, подивиться його у очі, щось збацає на роялі тай до радяться "десь посередені" України 🤔
Или как говорят его слуги: Надо валить из этой страны
Володимир Зеленський в спільному інтерв'ю «Reuters», «Associated Press» и «Agence France-Presse» зажадав від президента США категоричної відповіді - отримає Україна план членський дій з НАТО, чи не отримає?
Очевидно, цей вибрик Зеленського - пряме продовження тези: «Пане президент, чому Україна ще не в НАТО?» І от що цікаво, такими неоковирними діями, Зеленський отримання ПЧД з НАТО не наближує, а віддаляє. З тим самим питанням Зеленський міг звернутися до Папи Римського, на підставі того, що чимало країна НАТО - католицькі. США не має рішучого голосу в керівництві НАТО, це як мінімум суперечить статуту організації. США може висловити свою власну дику - але нічого не може гарантувати.
Цими ідіотськими запитаннями Зеленський не наближає Україну до ПЧД, а навпаки дратує Держдеп. Навіщо він це робить? Точніше навіщо Єрмак, Смірнов та Татаров, відомі своїми зв'язками з Портновим і Москвою штовхають Зеленського до цього?
Я абсолютно категорично заявляю, ніякого ПЧД з НАТО ОПУ Зеленського отримати не хоче. Навпаки ОПУ робить все можливе, щоби ПЧД з НАТО нині зірвати, але зробити це так, аби звинуватити у зриві Держдепартамент США і почати розводитися про «підступність вашингтонської політики» - синхронно з ОПЗЖ.
Чому я в цьому так переконаний?
Щойно на вихідних я відвідав своє рідне місто Запоріжжя. І в Запоріжжі, я звісно, зустрівся з товаришами які поділяють мої погляди. І розповіли мені товариші, без перебільшення дивовижну історію. Слідкуйте за руками.
У липні 2006 р., в пику тодішньому президенту Ющенко, запорізька міськрада прийняла постанову про проголошення міста Запоріжжя територією без НАТО. У Запорізькій міськраді тоді рясніло «Партією регіонів» та комуністами, тож - нічого дивного. Рішення це діючим лишається досі, і воно може в будь-яку мить стати інструментом в руках російської пропаганди, або груп сепаратистів-рускомирців, який в моєму місті не бракує. На жаль.
І от, депутат Андрій Согорін (Європейська солідарність) виступає з ініціативою, рішення від 2006 р. відмінити. Все чудово, 11 червня поточного року відбувається голосування, і па-бам… рішення не прийняте. Забракло голосів.
А далі цікаво. За відміну постанови про «Запоріжжя - територія без НАТО» голосували партія чинного мера Володимира Буряка (12 голосів з 16) і «Європейська солідарність» (11 голосів з 11). А не голосували за рішення ОПЗЖ, «Партія Шарія», «Нова політика», і «Слуга народу» у повному складі.
Тобто відбувається якась шизофренія. В той час як президент Зеленський за кордоном плачеться про те, що кляті США Україні ПЧД з НАТО не дають, його власна фракція в Запорізькій міськраді голосує за те аби ніякого НАТО у Запоріжжі не було і не передбачалося. І щось мені підказує, що ситуація така далеко не тільки у Запоріжжі.
Відтак, шановні! Про яке ПЧД від Зеленського ми говоримо? Ніяке ПЧД Офісу Єрмака не потрібне як таке. А всі оці заяви - це відосики для йолопів, аби показати «Вовочка старається! Бачте як кулачком махає?»
Махає-то він махає. От тільки на самміти НАТО Україну вже другий рік не кличуть. А Зеленський робить все можливе, аби не кликали взагалі. Як у зовнішній політиці робить, так і на місцях.Д.Калинчук (Вовнянко)
Кто опять наживается на войне?