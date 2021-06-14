"Будемо сподіватися, що найближчим часом ми отримаємо адженду і терміни", - Зеленський про зустріч із Путіним

Президент України Володимир Зеленський сподівається на зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним для активізації мирних переговорів, хоча російська сторона затягує її проведення без зрозумілих причин.

Про це він заявив у спільному інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters і Associated Press, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

"Будемо сподіватися, що найближчим часом ми отримаємо адженду і терміни", - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, дата зустрічі президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна ще не визначена.

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Порядок для переговорів багато в чому залежить від зустрічі Путіна з президентом США Джо Байденом. 16 червня Байден має зустрітися з Путіним у Женеві. На порядку денному саміту США - РФ - питання двосторонніх відносин, а також врегулювання ситуації в Україні та Білорусі.