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Новини Агресія Росії проти України
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"Будемо сподіватися, що найближчим часом ми отримаємо адженду і терміни", - Зеленський про зустріч із Путіним

Президент України Володимир Зеленський сподівається на зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним для активізації мирних переговорів, хоча російська сторона затягує її проведення без зрозумілих причин.

Про це він заявив у спільному інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters і Associated Press, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

"Будемо сподіватися, що найближчим часом ми отримаємо адженду і терміни", - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, дата зустрічі президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна ще не визначена.

Читайте також: Зеленський не піде на прямі переговори з ОРДЛО, якщо це буде умовою зустрічі з Путіним, - Кулеба

Порядок для переговорів багато в чому залежить від зустрічі Путіна з президентом США Джо Байденом. 16 червня Байден має зустрітися з Путіним у Женеві. На порядку денному саміту США - РФ - питання двосторонніх відносин, а також врегулювання ситуації в Україні та Білорусі.

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) перемовини (2852) путін володимир (23760)


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Топ коментарі
+40
А этот все пытается куда-то заглянуть.
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14.06.2021 18:39
+30
Как же я ненавижу эту сволочь!
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14.06.2021 18:43
+27
Во тупорилий!!!!! Скільки не кажи не лізь до пулні все одно лізе!!!! тИ дитинка розмовляти навчись по дорослому, а то ти своїм язиком такого накрутиш, що Україна тебе на кол посадить!!!!!!!!!
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14.06.2021 18:42
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Ошибаетесь! Он очень надежно туп.
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14.06.2021 22:09 Відповісти
Какие граждане, такой и **********.
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14.06.2021 23:51 Відповісти
Слово какое смешное "адженда"! Обязательно завтра на панихиде скажу.
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14.06.2021 21:15 Відповісти
- ... махенькіє-махенькіє, все одно як пацюкі, пардон, як кріси. Не забудьте від імені припіздента...!
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15.06.2021 10:33 Відповісти
Це капець. Потрібно вставити запозичене слово, бо воно модне? Якщо воно мовчить, якось більше схожий на нормальну людину. Я як щось ляпне...
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14.06.2021 21:36 Відповісти
Зе, готовый принять с любой стороны, адженда - это куда?
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14.06.2021 22:22 Відповісти
Это ему в голову. все равно там св нет
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14.06.2021 22:34 Відповісти
Готов принять во все свои грязные адженды.)
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14.06.2021 23:53 Відповісти
Фейковый незаконный референдум, не считается референдумом, а считается анексией.
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15.06.2021 00:05 Відповісти
Воно як зазомбоване талдичить про зустріч з путіним. Коли янукович заявив, що іде в Євросоюз путін викликав його на зустріч. Пів години спілкування сам-на-сам і янукович вилетів з кабінкту як пуля, червоний як рак. Після тієї розмови, янукович різко відмовився від Асоціації. Кажуть, що путін показав йому відеозаписи з тюрми, як там його опускали і пообіцяв оприлюднити, якщо не змінить політику.
Така сама ситуація була з Юлією Тимошенко. Після трьохгодинної розмови наодинці з путіним, Юлю як підмінили.

Що витворяв Зеленський на приватних закритих вечірках в Москві знає тільки він і путін. Він думає, що відкупиться у путіна, щоб той не видав ті відео на люди. А ціна їх незалежна,європейська Україна. Сподіваюсь, що друзі України викинуть ті записи в інтернет ще до зустрічі Віслюка з х@йлом і відпаде потреба торгувати Україною.
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15.06.2021 00:16 Відповісти
Воно "талдичить" бо в нього там бізнес, квартири в Москві і Криму, а душа ніяк не українська.
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15.06.2021 05:29 Відповісти
Перекладаємо слово адженда-----------------
порядок денний================================ Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати.
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15.06.2021 07:02 Відповісти
Он помоему не просто недозаглянул в очко Ху*лу , он просто оттуда не вылез!
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15.06.2021 00:32 Відповісти
Проклинаю тварь.
И весь его род до 12 колена.
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15.06.2021 00:37 Відповісти
Достаточно, чтобы оно само сдохло---только быстро!
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15.06.2021 01:05 Відповісти
бойтесь проклинать.
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15.06.2021 06:30 Відповісти
У бубочки навязчивая идея : вылизать анал Куйлу. Бубочка, не торопись, потренируйся пока на санитарах, которые присматривают за тобой в дурке. И если санитары дадут добро и предъявят твою работе аналу Г+Г и Бене, если они одобрят твое усердие, потом можешь ехать к Куйлу.
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15.06.2021 07:32 Відповісти
Тяжело заглянуть в глаза, стоя на коленях (с)
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15.06.2021 07:53 Відповісти
Бубочке не привыкать, и ему это нравится.
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15.06.2021 10:31 Відповісти
Странная администрация у Зели. Не понимает, почему раша не хочет встречаться.
Тут ВСЕМ понятно, почему: им НЕЧЕГО обсуждать с господином Зеленским.
Что бы хотел обсудить Зеля, как мне кажется: Крым, Донбасс, транзит газа.
А на всё это 1000 раз кремль отвечал:
1. "Крым наш". Обсуждать не будем.
2. Донбасс - РФ не сторона конфликта. Надо не обсуждать, а выполнять Минские домовленности одну за одной.
3. Транзит газа будет в той мере, какая угодна Москве.

Вот собственно и всё. Поэтому даже мне неясно, а что хочет Зеля обсудить с путеным?
На все вопросы даны чёткие ответы.
Что Зеля хочет ещё обговорить? Может чушь какую, к Украине не относящуюся, по типу Навального? Посаженного в Беларуси самолёта? Что-то ещё?
У Зели нет ничего, что он мог бы предложить и выполнить.
Даже если он предложит, например, реально выполнить Минск, так ему же не дадут проукраинские силы.
Путен это понимает прекрасно.
Вот потому путену с Зелей встречаться ненужно. Смысла нет.
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15.06.2021 09:08 Відповісти
Бубочка, я не знаю, получишь ли ты адженду, а срок гарнтированно ты получишь, ты, твой квартал и другая зебанутая срань, которая при власти. Вы столько всего наворотили, а это и тотальное воровство, и измена Родине, и попрание конституции. Все это документируется.
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15.06.2021 10:30 Відповісти
это слив, просто слив - сначала слили Будапештский меморандум хоть оно и без гарантий но
подписано главами государств.... слили в минск/рас/два/ на уровень вообще нипанятно кого
теперь всё сливают в сепаратные переговоры остальны умоют и так ничем не замаранные
ручки....... 73% вы ******
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15.06.2021 11:05 Відповісти
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