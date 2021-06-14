"Будемо сподіватися, що найближчим часом ми отримаємо адженду і терміни", - Зеленський про зустріч із Путіним
Президент України Володимир Зеленський сподівається на зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним для активізації мирних переговорів, хоча російська сторона затягує її проведення без зрозумілих причин.
Про це він заявив у спільному інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters і Associated Press, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.
"Будемо сподіватися, що найближчим часом ми отримаємо адженду і терміни", - сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, дата зустрічі президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна ще не визначена.
Порядок для переговорів багато в чому залежить від зустрічі Путіна з президентом США Джо Байденом. 16 червня Байден має зустрітися з Путіним у Женеві. На порядку денному саміту США - РФ - питання двосторонніх відносин, а також врегулювання ситуації в Україні та Білорусі.
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Така сама ситуація була з Юлією Тимошенко. Після трьохгодинної розмови наодинці з путіним, Юлю як підмінили.
Що витворяв Зеленський на приватних закритих вечірках в Москві знає тільки він і путін. Він думає, що відкупиться у путіна, щоб той не видав ті відео на люди. А ціна їх незалежна,європейська Україна. Сподіваюсь, що друзі України викинуть ті записи в інтернет ще до зустрічі Віслюка з х@йлом і відпаде потреба торгувати Україною.
порядок денний================================ Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати.
И весь его род до 12 колена.
Тут ВСЕМ понятно, почему: им НЕЧЕГО обсуждать с господином Зеленским.
Что бы хотел обсудить Зеля, как мне кажется: Крым, Донбасс, транзит газа.
А на всё это 1000 раз кремль отвечал:
1. "Крым наш". Обсуждать не будем.
2. Донбасс - РФ не сторона конфликта. Надо не обсуждать, а выполнять Минские домовленности одну за одной.
3. Транзит газа будет в той мере, какая угодна Москве.
Вот собственно и всё. Поэтому даже мне неясно, а что хочет Зеля обсудить с путеным?
На все вопросы даны чёткие ответы.
Что Зеля хочет ещё обговорить? Может чушь какую, к Украине не относящуюся, по типу Навального? Посаженного в Беларуси самолёта? Что-то ещё?
У Зели нет ничего, что он мог бы предложить и выполнить.
Даже если он предложит, например, реально выполнить Минск, так ему же не дадут проукраинские силы.
Путен это понимает прекрасно.
Вот потому путену с Зелей встречаться ненужно. Смысла нет.
подписано главами государств.... слили в минск/рас/два/ на уровень вообще нипанятно кого
теперь всё сливают в сепаратные переговоры остальны умоют и так ничем не замаранные
ручки....... 73% вы ******