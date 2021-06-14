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У НАТО закликали РФ виключити США і Чехію зі списку недружніх країн

У НАТО закликали РФ виключити США і Чехію зі списку недружніх країн

Лідери держав-членів НАТО у спільній заяві за підсумками саміту закликали Росію виключити США і Чехію зі списку недружніх країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми закликаємо Росію припинити визначати Чеську Республіку та Сполучені Штати як "недружні країни" й утриматися від будь-яких інших кроків, несумісних із Віденською конвенцією про дипломатичні зносини", - сказано в заяві.

14 травня уряд РФ опублікував розпорядження, що затверджує перелік іноземних держав, що здійснюють недружні дії щодо Росії. У списку значаться США і Чехія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехія не розуміє, що означає внесення її Росією до переліку недружніх країн, - посол у Москві Півонька

Автор: 

НАТО (6423) росія (64935) США (22525) Чехія (1607)


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Топ коментарі
+8
Це не нато, а розовое пони.
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14.06.2021 18:49
+5
А, да, попросили? А на колени почему не стали? Вы как челобитную подаёте, псы!
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14.06.2021 18:51
+4
Да, ждите, ху@ло еще добавит в свой список несколько стран
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14.06.2021 18:51
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Це не нато, а розовое пони.
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14.06.2021 18:49 Відповісти
_Как есть ничтожества. Т. е. у них в армии есть нормальные ребята, но управляют ими псы презренные, ничтожества.
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14.06.2021 18:50 Відповісти
Потрібно самим відмовитись від перспектив НАТО з формулюванням - ми не хочемо бути в компанії нікчем та ідіотів!
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14.06.2021 18:56 Відповісти
Не дождешься, винторогий.
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14.06.2021 19:22 Відповісти
Мимими, ну пажалуйста.. Черчиль с Рейганом в гробах перевернулись.
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14.06.2021 20:48 Відповісти
А, да, попросили? А на колени почему не стали? Вы как челобитную подаёте, псы!
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14.06.2021 18:51 Відповісти
Да, ждите, ху@ло еще добавит в свой список несколько стран
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14.06.2021 18:51 Відповісти
Срато какоето,а не Нато...
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14.06.2021 18:53 Відповісти
ВСРАТО
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14.06.2021 19:06 Відповісти
Видно шо заголовок сраши тудей. Почитал и сразу понимаеш шо кацапский список - крутой инструмент раз целое НАТО просит оттуда исключить.
А реально дебилов просят вести себя не как дебилы.
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14.06.2021 18:54 Відповісти
Числиться во врагах РФ - это признак высочайшего достоинства и благородства!
Видимо бюрократы НАТО совсем тугодумы, бардак полнейший везде.
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14.06.2021 18:56 Відповісти
Не бути ворогом, значить бути другом.
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14.06.2021 19:02 Відповісти
Це схоже на ФЕЙК, НАТО по барабану що там оголошує параша!!!!!!!!!
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14.06.2021 19:02 Відповісти
На фейк шибко сам НАТО смахивает.
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14.06.2021 21:08 Відповісти
 
 