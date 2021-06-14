У НАТО закликали РФ виключити США і Чехію зі списку недружніх країн

Лідери держав-членів НАТО у спільній заяві за підсумками саміту закликали Росію виключити США і Чехію зі списку недружніх країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми закликаємо Росію припинити визначати Чеську Республіку та Сполучені Штати як "недружні країни" й утриматися від будь-яких інших кроків, несумісних із Віденською конвенцією про дипломатичні зносини", - сказано в заяві.

14 травня уряд РФ опублікував розпорядження, що затверджує перелік іноземних держав, що здійснюють недружні дії щодо Росії. У списку значаться США і Чехія.

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