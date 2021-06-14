У НАТО закликали РФ виключити США і Чехію зі списку недружніх країн
Лідери держав-членів НАТО у спільній заяві за підсумками саміту закликали Росію виключити США і Чехію зі списку недружніх країн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми закликаємо Росію припинити визначати Чеську Республіку та Сполучені Штати як "недружні країни" й утриматися від будь-яких інших кроків, несумісних із Віденською конвенцією про дипломатичні зносини", - сказано в заяві.
14 травня уряд РФ опублікував розпорядження, що затверджує перелік іноземних держав, що здійснюють недружні дії щодо Росії. У списку значаться США і Чехія.
Топ коментарі
+8 Назар Проскуряков
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+5 NonCFist
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+4 S. Fogger
показати весь коментар14.06.2021 18:51
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А реально дебилов просят вести себя не как дебилы.
Видимо бюрократы НАТО совсем тугодумы, бардак полнейший везде.