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Новини Агресія Росії проти України
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Рішення про майбутнє членство України - в силі, для Києва головне - просувати реформи, - саміт НАТО

Рішення про майбутнє членство України - в силі, для Києва головне - просувати реформи, - саміт НАТО

Лідери НАТО підтверджують рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна буде членом НАТО, констатуючи, що Київ має просуватися вперед на шляху реформ і повністю використовувати вже наявні у нього інструменти для досягнення членства.

Про це йдеться в заключній декларації, ухваленій за підсумками саміту Організації Північноатлантичного договору, який відбувся у понеділок у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми підтримуємо рішення, ухвалене на Бухарестському саміті, що Україна буде членом альянсу з Планом дій щодо членства як невід'ємною частиною процесу; ми підтверджуємо всі елементи цього рішення, а також подальші рішення, включно з тим, що кожного партнера оцінюватимуть по достоїнству. Ми твердо підтримуємо право України визначати своє майбутнє і свій зовнішньополітичний курс без втручання ззовні. Щорічні національні програми в межах Комісії НАТО-Україна залишаються механізмом, за допомогою якого Україна просуває реформи, пов'язані з її прагненням до членства в НАТО. Україна має повністю використовувати всі інструменти, доступні в межах Комісії Україна-НАТО, щоб досягти своєї мети щодо впровадження принципів і стандартів НАТО", - сказано в декларації.

Союзники вважають, що "успіх широких і незворотних реформ, зокрема боротьба з корупцією, просування інклюзивного політичного процесу, реформи з децентралізації, засновані на демократичних цінностях, повазі прав людини, меншин і верховенства права, будуть вирішальними для того, щоб закласти основу для процвітаючої та мирної України. Особливо важливі подальші реформи у сфері безпеки, зокрема реформа Служби безпеки України", - сказано в декларації.

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"Ми схвалюємо значні реформи, які вже були проведені, та наполегливо рекомендуємо досягати подальшого прогресу у відповідності до міжнародних зобов'язань та зобов'язань України", - наголошується в документі.

З огляду на це союзники запевнили в подальшому наданні практичної підтримки задля реформування сектору оборони і безпеки, зокрема за допомогою Комплексного пакету допомоги. "Ми також продовжуватимемо підтримувати зусилля України, спрямовані на зміцнення її стійкості гібридним загрозам, включаючи збільшення інтенсивності в межах платформи Україна-НАТО з протидії гібридній війні", - сказано в декларації.

Союзники також схвалили співпрацю України і НАТО у сфері безпеки Чорноморського регіону. "Статус партнера з розширеними можливостями, наданий минулого року, дає подальший імпульс для нашої вже амбітної співпраці та просуватиме вперед подальшу взаємосумісність, надаючи більше навчань, занять та обмін інформацією. Співпраця у військовій сфері та ініціатива з побудови можливостей між Україною і НАТО, включаючи Литовсько-польсько-українську бригаду, і надалі зміцнюватимуть ці зусилля. Ми високо цінуємо внесок України в операції союзників, сили реагування НАТО та навчання", - наголошується в документі.

Автор: 

НАТО (6423) членство в НАТО (1715)


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Топ коментарі
+23
Дипломатическим языком Вовочку в очередной раз мокнули фейсом.
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14.06.2021 18:50
+10
опять каких-то реформ хотят.
Тут уже и офис реформ создали с реформатором за полмильйона.
Издеваются не иначе)
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14.06.2021 18:59
+4
Вроде бы и не послали прямым текстом, но ощущения те же)
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14.06.2021 19:15
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Дипломатическим языком Вовочку в очередной раз мокнули фейсом.
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14.06.2021 18:50 Відповісти
Мотор Січ має бути повернути китайським інвесторам в обмін на зборку літаків L-15 в Україні.
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14.06.2021 18:54 Відповісти
...в сраку...
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14.06.2021 18:55 Відповісти
Какие реформы?
Почему мы не в НАТЕ?
Реформы вредят Коломойскому.
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14.06.2021 18:54 Відповісти
московиты свои преступления

( РУСИФИКАЦЫЯ , ОКУПАЦЫЯ , РАСТРЕЛЫ , ГОЛОДОМОРЫ , ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...


.


А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
.
.
.
.!!!!
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14.06.2021 18:57 Відповісти
Сильное и точное замечание, ув. Гость: эстонцы, латыши, литовцы и украинцы, которые на своей родной земле сражались за свободу и независимость против советской оккупации, против массовых расстрелов, массовых депортаций в концлагеря ГУЛАГА в совково-фашистском Мордоре именуются "пособниками фашистов", а советско-сталинские фашисты "освободителями Европы"...
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15.06.2021 00:27 Відповісти
опять каких-то реформ хотят.
Тут уже и офис реформ создали с реформатором за полмильйона.
Издеваются не иначе)
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14.06.2021 18:59 Відповісти
Ні, ви неправильно зрозуміли, то інший офіс. То "Офіс простих рішень", а яке саме просте рішення .... ніфіга не робити
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14.06.2021 19:01 Відповісти
Поскольку в Белом доме не только догадываются, но и знают от разведки, что Кремль в Женеве предложение Байдена не примет, то предусмотрительно отказались от совместной пресс-конференции, чтобы не кривить душой. Встреча в Женеве будет ознакомительной. На ней Байден и его советники официально ознакомят Путина и сопровождающих его лиц с тем, что будет с РФ, если та продолжит свою злонамеренную деятельность. Время для подготовки ответа у Кремля будет до 24 августа, Дня Независимости Украины. Пропагандисты Кремля давно освоили украинское слово «незалежність», научились не только произносить, но даже писать его с подчёркнутой брезгливостью и презрением, а скоро узнаем, есть ли предел их совершенству.
Кремлю дадут в Женеве время на размышления до 24 августа14.06.2021 https://newssky.com.ua/kremlyu-dadut-v-zheneve-vremya-na-razmyshleniya-do-24-avgusta/#comments 0 Редакция https://newssky.com.ua/redactor/lilia/ NS.WRITER

Назначение гневного интервью Путина об Украине ближе к полночи 9 июня раскрывается в контексте предстоящей 16 июня встречи с Байденом. Оно было жалкой жалобой США на Украину, призванной оправдать оккупацию наших территорий, и превентивным шагом на отказ Белого дома от совместной их пресс-конференции после встречи в Женеве, https://www.facebook.com/100003912982232/posts/2028240893982990/?d=n пишет Сергей Климовский.
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14.06.2021 19:01 Відповісти
Вроде бы и не послали прямым текстом, но ощущения те же)
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14.06.2021 19:15 Відповісти
Пусть Воффа запомнит эти «рекомендации» и перестанет кошмарить нормальных людей вопросом: почему Украина не в НАТО……..
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14.06.2021 19:27 Відповісти
так почему, клоун, мы не в НАТО?
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14.06.2021 21:28 Відповісти
Рішення про майбутнє членство України - в силі, для Києва головне - просувати реформи, - саміт НАТО - Цензор.НЕТ 1441
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14.06.2021 23:07 Відповісти
Приходите в гости, тока нас не будет дома.
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14.06.2021 23:08 Відповісти
Ага, реформи... Зебуїни зі своїм членограєм такі реформи проведуть, що мало не покажеться...
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14.06.2021 23:16 Відповісти
але ж, але ж... презИдент сказав, що Україна ВЖЕ виконала всі реформи і зобов'язання, щоб вступити в нато! Невже презИдент БРЕШЕ?
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14.06.2021 23:51 Відповісти
Что там на дипломатическом языке значит -может быть?
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15.06.2021 00:34 Відповісти
Кубло реваншистів-рашистів при владі.
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15.06.2021 07:41 Відповісти
Рабовласницький лад , які реформи
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15.06.2021 07:00 Відповісти
 
 