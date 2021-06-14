Росія формує нову дивізію біля кордону з Литвою, - InformNapalm

До осені РФ планує завершити формування в Калінінградській області нової 18-ї гвардійської мотострілецької дивізії (МСД). Формування проходить з випередженням.

Про це пише міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його даними, в складі 18-ї МСД будуть 3 мотострілецькі полки (79-й, 275-й і 280-й), 11-й танковий полк і 4 батальйони (розвідувальний, автомобільний, інженерно-саперний і батальйон зв’язку).

Вузлові пункти формування нового з’єднання – міста Совєтськ і Гусєв. Гусєв розташований за 36 км від кордону з Литвою і за 26 км від кордону з Польщею. В ньому розміщені основні сили 18-ї МСД: 275-й і 280-й гвардійські механізовані полки і 11-й танковий полк. У Совєтську, розташованому безпосередньо біля кордону з Литвою, розміщені 79-й гвардійський механізований полк і 20-й окремий розвідувальний батальйон 18-ї МСД.

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У InformNapalm зауважують, що Росія активно проводить розвідку місцевості в цихр айонах. Військовослужбовці РФ відпрацьовують відеозйомку вогневих позицій умовного противника із застосуванням дронів і екстрену посадку БПЛА на непідготовлені майданчики.

Підрозділи матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) відпрацьовують дозаправку БМП-2, бронетранспортерів БТР-82А, самохідних артилерійських установок 2С19 "Мста-С", танків Т-72Б3 та автомобілів забезпечення. Паливозаправники росіяни маскують під зерновози.

"Завершення будівництва і запуск "Північного потоку – 2" може стати тригером до розширення фронту російської агресії далі на Захід. Також можливо політичне поглинання і військова окупація Білорусі, яка в разі успішної реалізації відкриє нові можливості для РФ до здійснення подальших авантюр створення сухопутного коридору в Калінінградську область", - роблять висновок експерти InformNapalm.