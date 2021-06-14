Росія формує нову дивізію біля кордону з Литвою, - InformNapalm
До осені РФ планує завершити формування в Калінінградській області нової 18-ї гвардійської мотострілецької дивізії (МСД). Формування проходить з випередженням.
Про це пише міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його даними, в складі 18-ї МСД будуть 3 мотострілецькі полки (79-й, 275-й і 280-й), 11-й танковий полк і 4 батальйони (розвідувальний, автомобільний, інженерно-саперний і батальйон зв’язку).
Вузлові пункти формування нового з’єднання – міста Совєтськ і Гусєв. Гусєв розташований за 36 км від кордону з Литвою і за 26 км від кордону з Польщею. В ньому розміщені основні сили 18-ї МСД: 275-й і 280-й гвардійські механізовані полки і 11-й танковий полк. У Совєтську, розташованому безпосередньо біля кордону з Литвою, розміщені 79-й гвардійський механізований полк і 20-й окремий розвідувальний батальйон 18-ї МСД.
У InformNapalm зауважують, що Росія активно проводить розвідку місцевості в цихр айонах. Військовослужбовці РФ відпрацьовують відеозйомку вогневих позицій умовного противника із застосуванням дронів і екстрену посадку БПЛА на непідготовлені майданчики.
Підрозділи матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) відпрацьовують дозаправку БМП-2, бронетранспортерів БТР-82А, самохідних артилерійських установок 2С19 "Мста-С", танків Т-72Б3 та автомобілів забезпечення. Паливозаправники росіяни маскують під зерновози.
"Завершення будівництва і запуск "Північного потоку – 2" може стати тригером до розширення фронту російської агресії далі на Захід. Також можливо політичне поглинання і військова окупація Білорусі, яка в разі успішної реалізації відкриє нові можливості для РФ до здійснення подальших авантюр створення сухопутного коридору в Калінінградську область", - роблять висновок експерти InformNapalm.
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то , не все так быстро - ссср валили не полных 30- ть лет ...., втянув в спираль гонки вооружения...., и дальше ..., а ссср помощнее был...- так что следи за историей...
а будут сильно кипешить - Кенигсберг домой вернется.
сбить самолет - это одно, открытая агрессия - другое...
Снова эта проклятая неопределённость... - из анекдота.
а прямая агрессия (переход кордона военщиной) - это факт доказанный
Хоча, за чужими спинами чого лише не примариться...
Дивизия эта существовала там до 2001 года, а потом на её базе сформировали 79 мотострелковую бригаду.
А затія досить сумнівна.
Постачання тільки морем, тобто, у випадку кіпішу війська у Кенігсберській області залишаться в оточенні. Таким чином, запаси треба складувати зараз. А склади завжди хороша мішень.