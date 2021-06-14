Столтенберг: Росія не має права вето на рішення України і союзників щодо її членства в НАТО
Тільки Україна і країни-члени НАТО приймають рішення щодо її членства в НАТО, Росія не має права вето в цьому питанні.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Надзвичайно важливо підкреслити, що кожна нація має право вибирати свій шлях, і це включає те, частиною яких заходів щодо гарантування безпеки вона хоче бути, включно з тим, хоче вона бути членом НАТО чи ні. Меседж полягає в тому, що Україна і 30 союзників вирішать, коли Україна стане членом НАТО. Росія, звичайно, не має права голосу, тому що вони не можуть ветувати те, що можуть робити сусіди", - сказав Столтенберг на пресконференції за результатами саміту НАТО в Брюсселі в понеділок
Він підкреслив, що "ми не повернемося в часи, коли у нас були сфери впливу, де великі держави вирішували, що маленькі сусіди можуть робити".
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ну и когда ей это помогало стать уважаемой державой?
все равно все потуги разбивались.
нормальное угрофинское государство не построили...нормальными улусом орды не стали...
империей не получилось...
социализм не построили,капитализм тоже не выходит.
видимо судьба все время возвращает в феодализм,для выполнения не сделанных уроков
но ! но могут брехливой пропагандой подгаживать имидж Украины и перекупать высокосидящих предателей интересов Украины...