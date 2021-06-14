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Столтенберг: Росія не має права вето на рішення України і союзників щодо її членства в НАТО

Столтенберг: Росія не має права вето на рішення України і союзників щодо її членства в НАТО

Тільки Україна і країни-члени НАТО приймають рішення щодо її членства в НАТО, Росія не має права вето в цьому питанні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Надзвичайно важливо підкреслити, що кожна нація має право вибирати свій шлях, і це включає те, частиною яких заходів щодо гарантування безпеки вона хоче бути, включно з тим, хоче вона бути членом НАТО чи ні. Меседж полягає в тому, що Україна і 30 союзників вирішать, коли Україна стане членом НАТО. Росія, звичайно, не має права голосу, тому що вони не можуть ветувати те, що можуть робити сусіди", - сказав Столтенберг на пресконференції за результатами саміту НАТО в Брюсселі в понеділок

Він підкреслив, що "ми не повернемося в часи, коли у нас були сфери впливу, де великі держави вирішували, що маленькі сусіди можуть робити".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двері НАТО відкриті для України, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6423) росія (64926) членство в НАТО (1715) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+12
Я скажу более кратко - расея идет на х.. й!!!
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14.06.2021 19:56
+8
вот именно это рашку и бесит...что они не могут тут что- то ветировать...
но ! но могут брехливой пропагандой подгаживать имидж Украины и перекупать высокосидящих предателей интересов Украины...
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14.06.2021 19:54
+7
_Не имеет? Может и нет - формально. А де-факто - имеет. Посредством своих подельников в НАТО.
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14.06.2021 19:52
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_Не имеет? Может и нет - формально. А де-факто - имеет. Посредством своих подельников в НАТО.
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14.06.2021 19:52 Відповісти
та ничо она не имеет...просто пакостит от глубины своей пакостной душонки.
ну и когда ей это помогало стать уважаемой державой?
все равно все потуги разбивались.
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14.06.2021 20:20 Відповісти
А де-факто - имеет. Посредством своих подельников в НАТО.
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14.06.2021 20:31 Відповісти
не имеет .бо де-факто рукожопы...
нормальное угрофинское государство не построили...нормальными улусом орды не стали...
империей не получилось...
социализм не построили,капитализм тоже не выходит.
видимо судьба все время возвращает в феодализм,для выполнения не сделанных уроков
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14.06.2021 20:46 Відповісти
вот именно это рашку и бесит...что они не могут тут что- то ветировать...
но ! но могут брехливой пропагандой подгаживать имидж Украины и перекупать высокосидящих предателей интересов Украины...
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14.06.2021 19:54 Відповісти
Я скажу более кратко - расея идет на х.. й!!!
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14.06.2021 19:56 Відповісти
Таки да,краткость-сестра таланта...)))
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14.06.2021 20:14 Відповісти
Шоза фиигня,шоза флаг у меня?)...
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14.06.2021 20:17 Відповісти
та нормальный флаг... власовский триколор по другому выглядит
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14.06.2021 20:22 Відповісти
Google прикалюється - в мене теж таке було
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15.06.2021 09:14 Відповісти
Конкретно)))
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15.06.2021 19:01 Відповісти
Лукавить, м'яко сказано,пан генсек. Насправді,як бачимо-має. Все інше-то ляпання язиком,не більше. Що,до речі,вже набридло.
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14.06.2021 19:59 Відповісти
Та й про відкриті двері - пук для внутринатовського користування(((
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14.06.2021 20:07 Відповісти
так может надо нам не ляпать языком, а реальные реформы проводить, ведь до сих пор даже не назначен посол в НАТО...
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14.06.2021 21:55 Відповісти
ты только Машке Заххеровой так не скажи,оно тебе маргалы выколет !

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14.06.2021 20:01 Відповісти
роися - наглый, физически развитый гопник. Но гопник ссыкливый, привыкший обижать не просто тех кто слабее, а тех кто слабее и одновременно болен и ослаблен, как это было с Молдавией,Грузией, Украиной, и тд. И как любой ссыкливый гопник боится настоящей силы, которая может надавать по шее. Такой силой является НАТО. Этот гопник заинтересован, чтобы менее развитые детишки не могли просить помощи у старших и для этого извивается как уж на сковородке придумывая всякие фантастические страшилки про Северный Альянс и пугая ими детишек. Но больше всего в этой ситуации меня удивляет позиция НАТО, который не действует с позиции силы, а делает вид что ничего не происходит, что ссыкливый вонючий гопник во дворе это нормально.
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14.06.2021 20:08 Відповісти
Столтенберг: Росія не має права вето на рішення України і союзників щодо її членства в НАТО - Цензор.НЕТ 2898
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15.06.2021 07:53 Відповісти
есть у кацапов два варианта для развития: то ли их власть созреет для 1937 года, то ли народ для 1917-го.
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14.06.2021 22:45 Відповісти
 
 