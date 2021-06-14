Столтенберг: Росія не має права вето на рішення України і союзників щодо її членства в НАТО

Тільки Україна і країни-члени НАТО приймають рішення щодо її членства в НАТО, Росія не має права вето в цьому питанні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Надзвичайно важливо підкреслити, що кожна нація має право вибирати свій шлях, і це включає те, частиною яких заходів щодо гарантування безпеки вона хоче бути, включно з тим, хоче вона бути членом НАТО чи ні. Меседж полягає в тому, що Україна і 30 союзників вирішать, коли Україна стане членом НАТО. Росія, звичайно, не має права голосу, тому що вони не можуть ветувати те, що можуть робити сусіди", - сказав Столтенберг на пресконференції за результатами саміту НАТО в Брюсселі в понеділок

Він підкреслив, що "ми не повернемося в часи, коли у нас були сфери впливу, де великі держави вирішували, що маленькі сусіди можуть робити".

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