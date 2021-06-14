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У партії "УДАР" Кличка заявили, що потрібно завершити реформи ЗСУ та СБУ і призначити посла у НАТО для пришвидшення вступу

У партії

Україна має довести до кінця низку реформ і досягти рівня стандартів НАТО, щоб нас хотіли там бачити, а не напрошуватися.

Таку думку висловила голова партії "УДАР Віталія Кличка" на Львівщині Оксана Юринець, інформує Цензор.НЕТ.

"Стратегія вступу України до НАТО має будуватися на реальних кроках, а не словах. Ключовим в євроатлантичній інтеграції є чітке виконання Україною вимог вступу в НАТО та досягнення критеріїв членства. Ми маємо досягти рівня стандартів Альянсу, щоб нас запрошували та хотіли там бачити, а не ми напрошувалися", - написала представниця "УДАРу".

Вона переконана, що потрібно в першу чергу завершити реформи ЗСУ та СБУ.

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"Українські воїни своїм героїзмом та професіоналізмом довели, що вони щонайменше не поступаються представникам найсильніших армій світу. Сьогодні їхній героїзм потрібно підтримати реформуванням системи управління військом та новимозброєнням. Патріоти зі Служби безпеки України успішно чинять опір спробам ворога зруйнувати країну зсередини. Сьогодні вони мають отримати підтримку у вигляді нової Служби, що відповідатиме стандартам сучасних розвинених держав", - наголосила Юринець.

Вона зазначила, що Україна має діяти: призначити посла у НАТО, якого немає два роки, та використати статус партнера розширених можливостей при НАТО для поглиблення інтеграції в Альянс.

"Україна має не просити "візьміть нас у НАТО". Україна має діяти. Ми будемо або творцями, або жертвами історії . "УДАР", як політична партія, що сповідує євроатлантичні цінності, готова стати майданчиком для об’єднання усіх сил у державі, які підтримують інтеграцію України у НАТО. Разом ми переможемо. Разом ми зробимо Україну сильною", - підсумувала Юринець.

Нагадаємо, саміт НАТО розпочинається сьогодні у Брюсселі. Низка джерел повідомили, що буде обговорюватись питання України, але запрошення взяти участь не було.

Автор: 

Кличко Віталій (3508) УДАР (85) членство в НАТО (1715) Юринець Оксана (1)


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Топ коментарі
+13
Ну да. Только зебилам об этом не рассказывайте. У них во всем Байден виноват -- не хочет бубочку слушать.
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14.06.2021 20:03
+12
Звичайно, Кличко не є Цицероном. Але в порівнянні з квартальним ідіотом, він є просто неперевершеним! І нє карліком хочаб...
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14.06.2021 20:19
+7
Не важливо - хто там Кличко. Викладена послідовна і розумна думка. Якщо коротко "Якщо ви хочете в НАТО, то чого ніфіга не робите". А в нас із досягнень:
1 млрд. грн. заборгованості по зарплаті в ВСУ
посол в НАТО не назначений
2 рік динамиться оборонне замовлення
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14.06.2021 20:23
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Ну да. Только зебилам об этом не рассказывайте. У них во всем Байден виноват -- не хочет бубочку слушать.
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14.06.2021 20:03 Відповісти
Вася, ти як завжди не перевершений!
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14.06.2021 20:14 Відповісти
Щоб до тебе дійшло.
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14.06.2021 20:43 Відповісти
А от зе-прєпіздент клав на оце ваше рішення з великим прибором...
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14.06.2021 20:06 Відповісти
Просрав боксер все що міг, в тому числі і партію. А тепер як Сєня дає коментарі по великій політиці.
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14.06.2021 20:10 Відповісти
Грошей пожалів... Ну та і чорт з ним. Хоча,як на мене,він міг би бути ідеальним тренером для наших хлопців. Ну, не захотів. Та і йух з ним....
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14.06.2021 20:20 Відповісти
Та не кажить,Васыль. И партию прос.ав ваш Кличко и чемпионские титулы и выборы меры на второй срок триумфально провалил и займет последнее место на будущих выборах президента. Понятно что Зе не боится Кличка, ему просто жалко великого боксера, имеено поэтому зеленые ходят отправить Кличка в дом престарелых, чтоб спасти от миллионных протестов разгневанных киевлян. Мощная аналитикп, Васыль, пиши дальше може до тезки своего Рыбникова дорастешь)
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15.06.2021 08:27 Відповісти
Я уявляю на його місці Ірину Вєрєщук недороблену мері попінс.
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14.06.2021 20:26 Відповісти
Кличко, х.р. пустопорожнее фуфло толкать,пора брать телеграф и почту!
Ибо, верхи еще не могут, а низы уже не хочут!
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14.06.2021 20:08 Відповісти
Є ще сила багатирська клацати по клавішам.
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14.06.2021 20:11 Відповісти
лол)
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14.06.2021 20:15 Відповісти
Сбитый летчик или не сбитый -пан Кличко не столь важно, как то, чтобы из каждой щели звучало про необходимость интеграции в НАТО и Европу. Необходимо, чтобы это настолько укоренилось в мозгах и стало привычной мыслью, что сама идея на любой другой исход вызывала недоумение и раздражение ( что давно уже происходит у здравомыслящих людей Украины).
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14.06.2021 20:14 Відповісти
Звичайно, Кличко не є Цицероном. Але в порівнянні з квартальним ідіотом, він є просто неперевершеним! І нє карліком хочаб...
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14.06.2021 20:19 Відповісти
Чому з їншої країни?),vpn також задовбав)...
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14.06.2021 20:27 Відповісти
Так сталося. Найближчій літній родич потребує мого нагляду. Це - мій борг. Але я в Україні та з Україною!. Моя хата саме в Україні. Бо я її обожнюю.
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14.06.2021 20:37 Відповісти
Здоров'я тобі і усім твоїм родичам,від серця,Марїчко!
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14.06.2021 21:01 Відповісти
Дякую.
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14.06.2021 21:03 Відповісти
Не важливо - хто там Кличко. Викладена послідовна і розумна думка. Якщо коротко "Якщо ви хочете в НАТО, то чого ніфіга не робите". А в нас із досягнень:
1 млрд. грн. заборгованості по зарплаті в ВСУ
посол в НАТО не назначений
2 рік динамиться оборонне замовлення
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14.06.2021 20:23 Відповісти
Цікаво, як можна так робити реформи, що населенню від того не стає ні краще, ні вільніше, а навіть навпаки? Скоріше за все, реформатори - просто дуркуваті мажори, яким не вистачає презервативів з пупирками. От у них всі реформи пов'язані на пупирки для презервативів. А населенню від того ніякої користі. Вірніше, на пупирки, крім реформаторів, усім начхати. Тобто, у реформаторів - презервативний світогляд, який не співпадає з реальністю.
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14.06.2021 20:33 Відповісти
" партия" УДАР имени Пидалика с 1,5 % рейтинга по стране ( превратилась в киевский коммерческий проект под "отца основателя" и его доступа к бюджету столичного града) ЗАЯВЛЯЕТ !!! ( слил партию за мэрство на сходняке в Вене у Фирташа.., мэрство есть, а партии нет ( Каждому свое).
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14.06.2021 20:39 Відповісти
Зелена ботва, ви там не боїтесь, що доведеться найматись на роботу до нього після найближчих виборів?
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14.06.2021 22:56 Відповісти
После клоуна ( артиста юмористического жанра) ,боксера ( отбитого на всю голову и тупого как колода) страна точно уже не выдержит. Это уже будет не диагноз.., а приговор государству. ( точнее полный "писец".)
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14.06.2021 23:35 Відповісти
Правильно навпаки:
После боксера ( артиста юмористического жанра) , клоуна( отбитого на всю голову и тупого как колода)
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15.06.2021 13:03 Відповісти
Виталий! В своем огороде для начала разобрался бы, ты наказал уже наверное недоразвитое животное, которое стало на трамвайных рельсах своим автокорытом,тем самым блокировав движение, да и еще обвинил в этом вожатую трамвая, типа какого хрена здесь ездишь по рельсам, реально у власти - тупое быдло.
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14.06.2021 21:39 Відповісти
ти в своїй країні розібрався б для початку - чого вона петушарія переховує - а потім вже б про найкращого мера Києва та його партію розсуждав
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14.06.2021 23:01 Відповісти
Киеву везет. То Леня Космос то Пидаля Дол--**. Карма какая то над городом. А мы удивляемся нашим выбором президентов., и почему мы так живем. По такой логике у киевлян следующим президентом будет кандидат наук Кива. (а что, вполне логичная цепочка).
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14.06.2021 23:38 Відповісти
Ківа на разі країною рулить - тільки не такий підкачений зате більш правильної національності.
Тобі особисто пощастило з цим.
А киянам Кличко - Ок
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15.06.2021 12:58 Відповісти
Да кияне я вообще смотрю "везунчики" - Леня Космос, Виталя Пидаля... С интересом жду а "Что" будет после, так сказать продолжение этого ряда... ( по логике Кива, Юзик, Лысый...)
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16.06.2021 13:14 Відповісти
ти наркомана з чемпіоном то не плутай! Цікаво звідки сам, що так нерестишся з приводу Кличка?
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18.06.2021 17:47 Відповісти
Иногда когда послушаешь ( страшный суд или неудержимый смех..),.. да чего там даже посмотришь как Пидалик с натугой пытается неудачно сделать " умное лицо" и т.д. то возникает сомнения кто больше наркоман Леня Космос или Пидалик. ( впрочем он даст фору всем прочим "наркоманам", если вы кого то другого имели в виду.) Чемпионом был.. им бы и оставался. Андрюха Шева тоже влазил не в свои сани с Натахой Королевской.. повезло что пролетел и убежал на сколько хватило сил обратно в спорт. Правда и это Пидалику не светит.. ну какой из него тренер.. его " объяснений" даже со спец переводчиком ученики не поймут. Вариантов два, жить на заработанные на спорте и "нажитые" на мэрстве.. ну или ( если без работы ни как) то вышибалой в рядовой припортовый кабак Гамбурга
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18.06.2021 20:37 Відповісти
зебабуїнам це похер
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14.06.2021 22:03 Відповісти
Ось і Удар після недолугої спроби рейдерства від СН визначився на чиєму боці і допоможе своїми процентами кандидату від ЄС зняти із посади зеленського на наступних виборах.
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14.06.2021 22:21 Відповісти
або навпаки - ЄС допоможе кандидату від Удару.
Головне ж результат!
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14.06.2021 22:57 Відповісти
Съездят "парой" как прошлый раз к невыездному Фирташу в Вену, возьмут с собой как и прошлый раз в роли сводника Левочкина ( одного из руководителей ОПЗЖопса и серого кардинала проталкивания Боксера) и очередной раз договорятся, кто кому помогает и кто какой пост "прикупит". Уже раз прошло.., почему бы еще раз не повторить. Но Петя умнее, поэтому Пидаля все равно в этом тандеме будет в роли "дурочка".
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14.06.2021 23:44 Відповісти
Неа! роль "дурачка" вже міцно зайнята одним персонажем і його ніхто в цьому вже не перевершить..... Навіть Ківа то є бліда тінь цього Актора!
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15.06.2021 13:02 Відповісти
Або так, хоча мені не подобається політична програма та ідеологія Удару тим, що їх нема. Це фактично той же СН, але замість відомого клоуна там відомий боксер. І це є все.
І такі партії можуть змінювати сою направленість у будь яку сторону і це неможливо спрогнозувати, а той же ЄС має чітку ідеологічну складову і голосуючи за їх кандидата ти завжди впевнений, що він буде проукраїнським на 100%
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15.06.2021 17:05 Відповісти
Яким боком Удар і Кличко тулиться до цих питань? Займайтесь з Кличком Києвом. Звільняйте його від мафії, від себе. Ідіть всі розом під три чорти з вашими цінами, тарифами, забудовами, планами знищення міста. Краще за все - зникніть взагалі з київської землі. Люди вам за це будуть вельми вдячні. Вчора відвідали Гідропарк. Це ж якась Хіросіма, а не місце відпочинку киян і гостей міста. Просто, якийсь набіг п"яних мавпочок нам кукурудзяне поле. Такого знущання над муніципальною землею в місті історія Києва з часів монголо-татарською навали не пам"ятає. За такі речі потрібно не морду бити, а саджати за грати увесь гурт компашки злодіїв. Кличко має бути за гратами разом з усіма ватажками київської мафії.
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14.06.2021 23:02 Відповісти
Тільки після дніпровської, харківської, одеської і особливо криворогульної мафії
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15.06.2021 12:59 Відповісти
 
 