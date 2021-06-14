Водій під наркотиками скоїв 18 ДТП і влаштував гонки з патрульними в Миколаєві. ФОТО

У Миколаєві співробітники поліції після погоні затримали водія, який скоїв 18 ДТП внаслідок неадекватної їзди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції.

Повідомлення щодо неадекватних дій на дорозі водія автомобіля Ford почали надходити патрульним сьогодні приблизно о 13 годині від різних людей. Вони пояснювали, що чоловік за кермом Ford на великій швидкості їде вулицями міста та вчиняє ДТП з іншими авто.

Менш ніж за 15 хвилин патрульні виявили це авто на проспекті Богоявленському. Транспортний засіб на великій швидкості рухався у напрямку Корабельного району міста. Водій на вимоги про зупинку не реагував, тож інспектори розпочали переслідування. Зупинити правопорушника вдалося лише шляхом блокування в селі Галицинове, що у Вітовському районі міста. Після зупинки водій вискочив з авто та почав тікати — патрульні наздогнали й затримали його.

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36-річний водій мав явні ознаки наркотичного сп’яніння, але проходити огляд у встановленому законом порядку категорично відмовився.

Патрульні склали на водія низку адміністративних матеріалів, а саме: 18 протоколів за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), 18 протоколів за ст. 122–4 (Залишення місця ДТП), протокол за ч.1 ст.130 (Відмова від проходження огляду на стан сп’яніння), протокол за ст.122–2 (Невиконання вимоги про зупинку) та постанову за ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має із собою або не пред’явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії) КУпАП. Його подальшу долю вирішуватиме суд.

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