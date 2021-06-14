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Новини П'яні за кермом
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Водій під наркотиками скоїв 18 ДТП і влаштував гонки з патрульними в Миколаєві. ФОТО

Водій під наркотиками скоїв 18 ДТП і влаштував гонки з патрульними в Миколаєві. ФОТО

У Миколаєві співробітники поліції після погоні затримали водія, який скоїв 18 ДТП внаслідок неадекватної їзди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції.

Повідомлення щодо неадекватних дій на дорозі водія автомобіля Ford почали надходити патрульним сьогодні приблизно о 13 годині від різних людей. Вони пояснювали, що чоловік за кермом Ford на великій швидкості їде вулицями міста та вчиняє ДТП з іншими авто.

Менш ніж за 15 хвилин патрульні виявили це авто на проспекті Богоявленському. Транспортний засіб на великій швидкості рухався у напрямку Корабельного району міста. Водій на вимоги про зупинку не реагував, тож інспектори розпочали переслідування. Зупинити правопорушника вдалося лише шляхом блокування в селі Галицинове, що у Вітовському районі міста. Після зупинки водій вискочив з авто та почав тікати — патрульні наздогнали й затримали його.

Водій під наркотиками скоїв 18 ДТП і влаштував гонки з патрульними в Миколаєві 01

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36-річний водій мав явні ознаки наркотичного сп’яніння, але проходити огляд у встановленому законом порядку категорично відмовився.

Водій під наркотиками скоїв 18 ДТП і влаштував гонки з патрульними в Миколаєві 02

Патрульні склали на водія низку адміністративних матеріалів, а саме: 18 протоколів за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), 18 протоколів за ст. 122–4 (Залишення місця ДТП), протокол за ч.1 ст.130 (Відмова від проходження огляду на стан сп’яніння), протокол за ст.122–2 (Невиконання вимоги про зупинку) та постанову за ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має із собою або не пред’явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії) КУпАП. Його подальшу долю вирішуватиме суд.

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Автор: 

ДТП (4465) Миколаїв (1793) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) патрульна поліція (1438)


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Топ коментарі
+20
Животное развлеклось по полной программе.
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14.06.2021 20:36
+17
Тут уже присаживать лет на 5 надо. Штрафами и лишением прав не обойдёшься. Эти ДЛБы под кайфом или бухлом на дорогах стали уже напрягать, слишком много развелось этого мусора
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14.06.2021 20:37
+16
Мав би змогу, то таких водіїв просто розтрілював би на місці.
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14.06.2021 20:35
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Мав би змогу, то таких водіїв просто розтрілював би на місці.
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14.06.2021 20:35 Відповісти
Дуже гуманна смерть. Краще за ноги мотузку і до того форду. Протягти кілометрів 5-10. Кишки виплюне, біль просто неймовірна.
А, він під наркотою, може й не вчути. Тоді розп'яти на березах. Одне тільки але, немає берез в Миколаєві.
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14.06.2021 20:53 Відповісти
Не ********** миколаївці бєрьозки чи просто не ростуть?
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14.06.2021 21:24 Відповісти
На півдні не приживаються, але не усі. Є щуплі варіанти. Хоча ось біля будинку є дві, але такі кудлаті. А та, яка пішла догори (завище 5-го поверху), то їй крону блискавка відмардячила. Але це місто і біля води, а вода воду притягує. В степовій зоні вони не приживаються взагалі.
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14.06.2021 21:37 Відповісти
Животное развлеклось по полной программе.
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14.06.2021 20:36 Відповісти
Тут уже присаживать лет на 5 надо. Штрафами и лишением прав не обойдёшься. Эти ДЛБы под кайфом или бухлом на дорогах стали уже напрягать, слишком много развелось этого мусора
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14.06.2021 20:37 Відповісти
Я досі не розумію які можуть бути адмін протоколи за водіння в нетверезому стані. Це ж криміналка, бо нетверезий водій сідаючи за кермо робе замах на вбивство.Сів за кермо під ліками/бухлом/наркотою на виправні роботи на рік-дап і позбавлення прав на водіння років на 5. Другий раз в тюрму на 10 років і пожитєве позбавлення водійських прав. Якщо спричинив ДТП в нетверезому стані зразу у#₴бка на 20 років. І все одно будуть водити підбуханні але менше, а значить стане трохи безпечніше на дорогах.
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15.06.2021 05:44 Відповісти
Знаменита фотографія - мужик без рук з кока-колою. А чим він ту кока-колу п'є?
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14.06.2021 20:38 Відповісти
То просто реклама кока-коли )))
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15.06.2021 09:32 Відповісти
форсаж-10
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14.06.2021 20:41 Відповісти
какой форсаж! они там дауны все до одного... им за руль садиться нельзя...
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14.06.2021 20:43 Відповісти
парняга хоть дебил, но маладца... устроил гонки с такими же ментовскими дебилами... у ментов нет мозгов - расставьте посты стационарные, как мышка-наружка и все... а вы дебила гоняете, угрожая жизни граждан Украины, при этом имея опыт вождения аж в два часа... дэбилы!
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14.06.2021 20:42 Відповісти
Need For Speed: Nikolaev Водитель под наркотиками совершил 18 ДТП и устроил гонки с патрульными в Николаеве - Цензор.НЕТ 9522
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14.06.2021 20:50 Відповісти
Водитель под наркотиками совершил 18 ДТП и устроил гонки с патрульными в Николаеве - Цензор.НЕТ 7746
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14.06.2021 21:19 Відповісти
Вважаю що це в першу чергу результати грузинської реформи МВС, та повністю гнилої судової системи..... бо ттаких вбивць тепер дуже багато за кермом і дуже добре при теперішній поліції себе почувають....
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14.06.2021 20:52 Відповісти
питання на засипку, а один незамінний вірменин з Харкова тут ні до чого?
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14.06.2021 22:42 Відповісти
Ничего не хочу плохого сказать про Николаев,у самого там были родственники...но наркомов там видел конкретных в 86-м,после школы в гостях...
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14.06.2021 20:52 Відповісти
Я вам скажу за Николаев, так как живу уже вєтом гадючнике полвека. Это депрессивный город, полный наркоманов и быдла.. Водители, в том числе и маршруточники, часто под наркотой.
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14.06.2021 21:00 Відповісти
Город корабелов,хуле.
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14.06.2021 21:26 Відповісти
Не удивлюсь, если машина не его. Помню такую новость в Киеве в прошлом году
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14.06.2021 20:52 Відповісти
Точно за ЗЕ голосував, до ворожки не ходи
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14.06.2021 20:56 Відповісти
Це вже рівень ЗаБойко. Зебіли не настільки контужені.
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14.06.2021 23:50 Відповісти
Цензор, можна іншу новину, бо задовбали вже ці наркомани на машинах. Давай новину про наркомана ***********.
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14.06.2021 21:00 Відповісти
насолоджуйтесь
https://censor.net/ua/user/85872

Хотелось бы от Зеленского получить четкий ответ: сдаст он наконец то анализ на наркоту в независимую лабораторию. Только четко: да или нет?!
https://censor.net/ua/comments/locate/3271310/01921449-7b18-7209-add3-9a9c3be84902
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14.06.2021 22:48 Відповісти
Звичайно хотілося б.
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15.06.2021 00:05 Відповісти
Внимание, скоро на avtoria: "не бит, не крашен, полностью обслужен, проверка на любой сто".
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14.06.2021 21:00 Відповісти
їздила дєвачка в магазін.
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14.06.2021 21:01 Відповісти
... Конечно, причина этого беспредела одна - отсутствие жесткого наказания. Только смертная казнь с полной конфискацией всего принадлежащего семье таких уродов. Не взирая на детей, стариков и всего того, за что так надеются спрятаться подобные преступники. Только тогда сама мысль о любом нарушении порядка будет моментально придушена страхом неизбежного наказания... Только так.
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14.06.2021 21:18 Відповісти
порадовала возможность гражданина под действием наркотиков отказаться от прохождения осмотра в установленном законом порядке..., лишнее подтверждение тому, что в нашей стране на первом месте - права человека, не хочет, ну и не надо..., его право..., остается только радоваться, что все живы...
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14.06.2021 21:24 Відповісти
Миколаїв другий раз за день в ТОПі новин
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14.06.2021 21:56 Відповісти
шо то торчков развелось докуя..
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14.06.2021 22:12 Відповісти
Понять і простіть.
І вибачитись ще можна.
Або і нагородити.
Гаішники хоч і хабарі брали, але їх трохи боялися.
А зараз ну повне сомалі
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14.06.2021 22:19 Відповісти
а при сталіні, було краще, бо спина не боліла та мужики хотіли?
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14.06.2021 22:50 Відповісти
Снова ромо-цыгане?
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14.06.2021 22:26 Відповісти
застёгнутые руки и водичка рядом - это новый вид пытки..... ...
а вообще шутки в сторону хорошо что никого не убил, но всё равно суд должен дать на раздумье года четыре колонии......
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14.06.2021 22:29 Відповісти
Слугой Народа станет, тут без вариантов.
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15.06.2021 00:25 Відповісти
хлопцы годовой план выполнили разом)))
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15.06.2021 03:59 Відповісти
А все потому что плановый отстрел бешенных животных в стране не производится-к сожалению!!!!!!!
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15.06.2021 09:29 Відповісти
 
 