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Новини Агресія Росії проти України
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Двоє воїнів зазнали осколкових поранень внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, - ОТУ "Схід"

Двоє воїнів зазнали осколкових поранень внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, - ОТУ

Сьогодні, 14 червня, в зоні ООС внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє українських військовослужбовців зазнали осколкових поранень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу оперативно-тактичного угруповання ''Схід''.

Воїнів доставили до лікувального закладу, де їм надали медичну допомогу. "Один військовослужбовець перебуває в задовільному стані, стан здоров'я іншого - середньої тяжкості", - сказано в повідомленні.

Обставини події з'ясовуються, на місці події працюють представники військової частини і робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

Читайте також: Війська РФ від початку доби двічі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Автор: 

поранення (2794) Донбас (22354) ЗСУ (7500) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+10
Кому невідомо чий це пристрій? Для тих хто в "танку" підказака, кацапський.
Швидкого одужання нашим захисникам.
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14.06.2021 21:40
+2
https://mobile.twitter.com/Oleksa_UA66
https://mobile.twitter.com/Oleksa_UA66
https://mobile.twitter.com/Oleksa_UA66 Оleksа_UA https://mobile.twitter.com/Oleksa_UA66 @Oleksa_UA66 https://mobile.twitter.com/Oleksa_UA66/status/1404456241167015936 3 ч

Двое воинов получили осколочные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 930 Сильнейший взрыв на АЗС в Новосибирске (РФ). Ранения получили 22 человека, 8 в тяжёлом состоянии. Взрыв был такой силы, что отбросил цистерну на несколько сотен метров прямо на убегающих людей.
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14.06.2021 21:46
+2
Одужання хлопцям…….
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14.06.2021 22:36
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Кому невідомо чий це пристрій? Для тих хто в "танку" підказака, кацапський.
Швидкого одужання нашим захисникам.
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14.06.2021 21:40 Відповісти
Там же не сказано что неизвестно чей, там имеется в виду не известно что именно за приблуда.
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14.06.2021 21:56 Відповісти
ВСП работает....значит дятлы сами что-то колупали
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14.06.2021 21:58 Відповісти
А где гарантия, что ты не дятел?
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14.06.2021 22:09 Відповісти
а тебе зачем?
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14.06.2021 22:13 Відповісти
Да так, пусть будет
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14.06.2021 22:17 Відповісти
просто знаю, что если б что-то прилетело то ВСП туда и водкой не заманишь....
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14.06.2021 22:24 Відповісти
Ну если не они дятлы и что-то ковыряли, а какой-то третий дятел(из своих) взял и что-нибудь в блиндаж или окоп кинул, то наверняка для ВСП есть чем заняться.
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14.06.2021 22:47 Відповісти
там немного по-другому......кто первый нашел - того и прыстрий!
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15.06.2021 01:40 Відповісти
Пропоную "иванову юрію" піти пошукате. Може знайде.
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15.06.2021 10:06 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Oleksa_UA66
https://mobile.twitter.com/Oleksa_UA66
https://mobile.twitter.com/Oleksa_UA66 Оleksа_UA https://mobile.twitter.com/Oleksa_UA66 @Oleksa_UA66 https://mobile.twitter.com/Oleksa_UA66/status/1404456241167015936 3 ч

Двое воинов получили осколочные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 930 Сильнейший взрыв на АЗС в Новосибирске (РФ). Ранения получили 22 человека, 8 в тяжёлом состоянии. Взрыв был такой силы, что отбросил цистерну на несколько сотен метров прямо на убегающих людей.
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14.06.2021 21:46 Відповісти
Тьфу,хоть не на АЭС)...
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14.06.2021 21:59 Відповісти
а на АЕС - ув Китаї

Правительство США на прошлой неделе получило и проверяет сообщение о радиологической угрозе на китайской атомной электростанции Тайшань, сообщает телеканал https://edition.cnn.com/ CNN со ссылкой на источники, пишет РИА https://ria.ru/20210614/utechka-1736929203.html "Новости" .
По данным ТВ, предупреждение о неминуемой радиологической угрозе поступило от французской компании Framatome, которая частично владеет и помогает эксплуатировать АЭС Тайшань в провинции Гуандун.
"Ситуация представляет собой неминуемую радиологическую угрозу для объекта и населения, и Framatome срочно запрашивает разрешение на передачу технических данных и помощи, которая может потребоваться для возврата станции к нормальной работе", - говорится в письме компании, направленном в министерство энергетики США и оказавшемся в распоряжении CNN.
Как сообщает телеканал, в письме Framatome заявила, что китайский регулятор повысил допустимые пределы обнаружения радиации за пределами АЭС, чтобы избежать закрытия объекта.
Осведомленный источник заявил CNN, что на данный момент официальные лица США не считают, что утечка находится на "кризисном уровне", но признают, что ситуация требует наблюдения.
Источники сообщают, что в связи с сообщениями совет национальной безопасности США провел несколько заседаний на минувшей неделе. Администрация США обсудила ситуацию с французским правительством и экспертами в министерстве энергетики, сообщает ТВ. По словам источников, США поддерживали контакты с правительством Китая, хотя их масштабы неизвестны.
По данным телеканала, Framatome обратилась к США для того, чтобы получить разрешение, которое позволило бы использовать американскую техническую помощь для решения проблемы на китайской станции.
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14.06.2021 22:01 Відповісти
шкода що не АЕС!
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14.06.2021 22:03 Відповісти
семена рашизма и путинизма
на территории Украины
рано или поздно
прийдется убирать танками
и зачищать с помощью АК
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14.06.2021 21:55 Відповісти
Одужання хлопцям…….
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14.06.2021 22:36 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам, смерті і найтяжких поранень ворогам!

Двоє воїнів зазнали осколкових поранень внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 1487
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14.06.2021 22:46 Відповісти
Одужуйте, хлопці.
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15.06.2021 00:32 Відповісти
Черт!!!(((
Скорейшего и полного выздоровления, Братья!!!
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15.06.2021 00:45 Відповісти
 
 