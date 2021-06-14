Двоє воїнів зазнали осколкових поранень внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, - ОТУ "Схід"
Сьогодні, 14 червня, в зоні ООС внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє українських військовослужбовців зазнали осколкових поранень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу оперативно-тактичного угруповання ''Схід''.
Воїнів доставили до лікувального закладу, де їм надали медичну допомогу. "Один військовослужбовець перебуває в задовільному стані, стан здоров'я іншого - середньої тяжкості", - сказано в повідомленні.
Обставини події з'ясовуються, на місці події працюють представники військової частини і робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.
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Швидкого одужання нашим захисникам.
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Сильнейший взрыв на АЗС в Новосибирске (РФ). Ранения получили 22 человека, 8 в тяжёлом состоянии. Взрыв был такой силы, что отбросил цистерну на несколько сотен метров прямо на убегающих людей.
Правительство США на прошлой неделе получило и проверяет сообщение о радиологической угрозе на китайской атомной электростанции Тайшань, сообщает телеканал https://edition.cnn.com/ CNN со ссылкой на источники, пишет РИА https://ria.ru/20210614/utechka-1736929203.html "Новости" .
По данным ТВ, предупреждение о неминуемой радиологической угрозе поступило от французской компании Framatome, которая частично владеет и помогает эксплуатировать АЭС Тайшань в провинции Гуандун.
"Ситуация представляет собой неминуемую радиологическую угрозу для объекта и населения, и Framatome срочно запрашивает разрешение на передачу технических данных и помощи, которая может потребоваться для возврата станции к нормальной работе", - говорится в письме компании, направленном в министерство энергетики США и оказавшемся в распоряжении CNN.
Как сообщает телеканал, в письме Framatome заявила, что китайский регулятор повысил допустимые пределы обнаружения радиации за пределами АЭС, чтобы избежать закрытия объекта.
Осведомленный источник заявил CNN, что на данный момент официальные лица США не считают, что утечка находится на "кризисном уровне", но признают, что ситуация требует наблюдения.
Источники сообщают, что в связи с сообщениями совет национальной безопасности США провел несколько заседаний на минувшей неделе. Администрация США обсудила ситуацию с французским правительством и экспертами в министерстве энергетики, сообщает ТВ. По словам источников, США поддерживали контакты с правительством Китая, хотя их масштабы неизвестны.
По данным телеканала, Framatome обратилась к США для того, чтобы получить разрешение, которое позволило бы использовать американскую техническую помощь для решения проблемы на китайской станции.
на территории Украины
рано или поздно
прийдется убирать танками
и зачищать с помощью АК
Скорейшего и полного выздоровления, Братья!!!