Двоє воїнів зазнали осколкових поранень внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, - ОТУ "Схід"

Сьогодні, 14 червня, в зоні ООС внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє українських військовослужбовців зазнали осколкових поранень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу оперативно-тактичного угруповання ''Схід''.

Воїнів доставили до лікувального закладу, де їм надали медичну допомогу. "Один військовослужбовець перебуває в задовільному стані, стан здоров'я іншого - середньої тяжкості", - сказано в повідомленні.

Обставини події з'ясовуються, на місці події працюють представники військової частини і робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

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