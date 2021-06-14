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Новини
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Головні новини 14 червня: саміт НАТО в Брюсселі, "слуги" - за другий термін Зеленського

Головні новини 14 червня: саміт НАТО в Брюсселі,

ПДЧ нам не дали, але вступ до НАТО обіцяють, "Слуга народу" підтримує висування Зеленського на другий термін.

Саміт НАТО й Україна

У Брюсселі відбувся саміт НАТО. Як очікувалося, ПДЧ для України і Грузії на ньому не обговорювали. Зате в підсумковій декларації сказано, що рішення про майбутнє членство України - в силі, а для Києва головне просувати реформи. Генсек НАТО Столтенберг окремо підкреслив, що двері альянсу відкриті для України, а Росія в питанні про те, вступати чи не вступати Україні в НАТО, права голосу не має.

Про НАТО сьогодні висловився і Путін. Він каже, що Горбачову обіцяли: альянс не розширюватиметься на схід, але "обдурили дурачка на 4 кулачка". Існування НАТО він називає "рудиментом холодної війни" і каже, що незрозуміло, навіщо сьогодні потрібен альянс.

Росія тим часом закінчує формування мотострілецької дивізії біля кордонів Литви.

"Слуги" - за другий термін для Зеленського

Про це журналістам сказав голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. "Ми не проти, ми - за. Рішення має бути його особисте", - сформулював він.

Свіжі рейтинги

Якби вибори відбулися у найближчу неділю, у Зеленського були б усі шанси на другий тур. Згідно з опитуванням фонду "Демініціативи", за нього готові проголосувати 20% громадян, за Порошенка - 12%, за Бойка - 8,8% і Тимошенко - 8,4%.

У партій рейтинг такий: "СН" - 18%, "ЄС" - 12,4%, ОПЗЖ - 10%, "Батьківщина" - 8,5%, "Сила і честь" - 4,2%.

Три роки в'язниці для беркутівців

Колишніх співробітників "Беркута" Віктора Ейсмонта і Володимира Мохоня засудили до ув'язнення. Суд визнав їх винними в перевищенні службових повноважень. Ейсмонт і Мохонь затримали потерпілого Максима Федяя біля стели на Майдані Незалежності 30 листопада 2013 року. Пізніше вони склали на нього рапорт про адміністративне правопорушення, куди внесли неправдиві відомості.

Скандал із харчуванням на полігоні в Гончарівську

У соцмережах опублікували фото раціону військовослужбовців на полігоні в Гончарівську на Чернігівщині. Фото викликали шквал обговорення.

Інші військовослужбовці-резервісти записали відеозвернення, в якому стверджують, що годують на полігоні добре.

Протасевич на брифінгу МЗС Білорусі

Політв'язень Роман Протасевич, заради затримання якого влада Білорусі посадила іноземний цивільний літак, раптово вийшов на брифінг МЗС Білорусі. Він заявив, що ніхто його не бив, "пальцем не чіпав". Протасевич стверджує, що на співпрацю зі слідством пішов добровільно. Частина журналістів покинули брифінг, оскільки вважають, що Протасевич перебуває в становищі, в якому апріорі не може говорити вільно.

До речі, влада Білорусі зазначила, що жодних запитів від бойовиків організації "ЛНР" на проведення слідчих дій із Протасевичем їм не надходило.

Автор: 

Беркут (532) НАТО (6423) ПДЧ (102) путін володимир (23761) рейтинг (1650) членство в НАТО (1715) Столтенберг Єнс (1595) Протасевич Роман (297)


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Топ коментарі
+11
Достаточно одного срока, но длительного и без права досрочного освобождения.
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14.06.2021 22:12
+9
Главные новости 14 июня: саммит НАТО в Брюсселе, "слуги" - за второй срок Зеленского - Цензор.НЕТ 6994
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14.06.2021 22:12
+6
Слуги олигархата пристроились очень удачно...а народ вероятно за пожизнненый срок в клетке.
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14.06.2021 22:16
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Главные новости 14 июня: саммит НАТО в Брюсселе, "слуги" - за второй срок Зеленского - Цензор.НЕТ 6994
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14.06.2021 22:12 Відповісти
Зебіли до виборів дуже ********* нагадувати, шо Рейган теж був актором.
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14.06.2021 22:22 Відповісти
Вот только Рейган действительно был актером, а не шутом гороховым.

Да и политикой он успешно занимался до президентства довольно долго.

В США никому и в голову не пришло бы выдвигать в президенты какого-то зажопного комика из заурядного стендап-шоу.
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15.06.2021 01:23 Відповісти
Так, Рональд Рейган дійсно був красенем, актором та політиком з великим досвідом, але ж це порівняння дуже добре спрацювало. Я пам'ятаю, як зелена ботоферма до виборів саме цей факт тицала нам постійно.
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15.06.2021 15:28 Відповісти
Тут такое дело...

Это никак не связано с логикой, фактами, мыслями.

У конченых *********, которые голосовали за ЗЕ, это не работает через логику и анализ. Им просто нравилось так думать и все тут.
С таким же успехом они могли сравнивать ЗЕ с Исусом Христом или Ктулху.
Вместо мозга у них какая-то жижа в черепе, которая позволяет максимум - найти где пожрать, где посрать и где поржать.
Они и сейчас реальность воспринимают исключительно с позиции нравица/ненравица.
Война не нравится - делают вид, что нет никакой войны.
Не нравятся новости про коррупцию ЗЕ, ЕРмака, Татарова - делают вид, что нет никакой коррупции.
Не нравятся новости про то, что с ЗЕ уже никто разговаривать не хочет - делают вид, что ЗЕ политик мирового масштаба.

Соответственно и ЗЕ всю пургу про НАТО, про ЕС, про МВФ несет не для Запада, а для своих инфантильных избирателей. Им так нравится.
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15.06.2021 19:15 Відповісти
Достаточно одного срока, но длительного и без права досрочного освобождения.
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14.06.2021 22:12 Відповісти
Його ще на перший "срок" не посадили. А будуть "викручувати", то Ростов всіх зедебілів не вмістить.
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14.06.2021 22:16 Відповісти
Слуги олигархата пристроились очень удачно...а народ вероятно за пожизнненый срок в клетке.
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14.06.2021 22:16 Відповісти
воно аби один строк досиділо ! Вітя овоч теж два роки банкував , а потім Ростов ...
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14.06.2021 22:17 Відповісти
шавки за кость-как обычно.....
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14.06.2021 22:18 Відповісти
Походу эта хренотень надолго.
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14.06.2021 22:20 Відповісти
Ну... Всякое бывает.

- Да вот вам пример, - ответил Ришелье. - В 1610 году, когда славной памяти король Генрих Четвертый <…> собирался одновременно вторгнуться во Фландрию и в Италию, чтобы сразу с двух сторон ударить на Австрию, - разве не произошло тогда событие, которое спасло Австрию?..
- Ваше высокопреосвященство изволит говорить об ударе кинжалом на улице Медников?
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15.06.2021 01:21 Відповісти
Так ,а где ж эти дебильные парикмахеры, бровисты и прочие юзики харчеваться будут?! Вы чьо?!
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14.06.2021 22:33 Відповісти
Я тоже за то, что бы он получил 2й срок... Но для начала пусть отсидит на нарах - первый...
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14.06.2021 22:35 Відповісти
Відразу ж після першого терміну піде на першу ходку.
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14.06.2021 22:39 Відповісти
це якось не кошерно ! мама Рима точно не підтримає ...
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14.06.2021 22:44 Відповісти
Песики також волали про другий срок Свиночолого...
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14.06.2021 23:06 Відповісти
неважно - кто будет при власти.
Шуты, шоколадники или ватно-гебешные. Абсолютно.
Либо полный игнор выборов всех уровней, с единственной целью - весь мир увидит ценность стада ворюг в глазах страны, либо быть вечными терпилами у евреев-"дермократов" или ватного стана с коммуняцко-фашистским закидоном.
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15.06.2021 05:52 Відповісти
слуги продолжают шутить
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15.06.2021 08:53 Відповісти
 
 