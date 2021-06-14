Головні новини 14 червня: саміт НАТО в Брюсселі, "слуги" - за другий термін Зеленського

ПДЧ нам не дали, але вступ до НАТО обіцяють, "Слуга народу" підтримує висування Зеленського на другий термін.

Саміт НАТО й Україна

У Брюсселі відбувся саміт НАТО. Як очікувалося, ПДЧ для України і Грузії на ньому не обговорювали. Зате в підсумковій декларації сказано, що рішення про майбутнє членство України - в силі, а для Києва головне просувати реформи. Генсек НАТО Столтенберг окремо підкреслив, що двері альянсу відкриті для України, а Росія в питанні про те, вступати чи не вступати Україні в НАТО, права голосу не має.

Про НАТО сьогодні висловився і Путін. Він каже, що Горбачову обіцяли: альянс не розширюватиметься на схід, але "обдурили дурачка на 4 кулачка". Існування НАТО він називає "рудиментом холодної війни" і каже, що незрозуміло, навіщо сьогодні потрібен альянс.

Росія тим часом закінчує формування мотострілецької дивізії біля кордонів Литви.

"Слуги" - за другий термін для Зеленського

Про це журналістам сказав голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. "Ми не проти, ми - за. Рішення має бути його особисте", - сформулював він.

Свіжі рейтинги

Якби вибори відбулися у найближчу неділю, у Зеленського були б усі шанси на другий тур. Згідно з опитуванням фонду "Демініціативи", за нього готові проголосувати 20% громадян, за Порошенка - 12%, за Бойка - 8,8% і Тимошенко - 8,4%.

У партій рейтинг такий: "СН" - 18%, "ЄС" - 12,4%, ОПЗЖ - 10%, "Батьківщина" - 8,5%, "Сила і честь" - 4,2%.

Три роки в'язниці для беркутівців

Колишніх співробітників "Беркута" Віктора Ейсмонта і Володимира Мохоня засудили до ув'язнення. Суд визнав їх винними в перевищенні службових повноважень. Ейсмонт і Мохонь затримали потерпілого Максима Федяя біля стели на Майдані Незалежності 30 листопада 2013 року. Пізніше вони склали на нього рапорт про адміністративне правопорушення, куди внесли неправдиві відомості.

Скандал із харчуванням на полігоні в Гончарівську

У соцмережах опублікували фото раціону військовослужбовців на полігоні в Гончарівську на Чернігівщині. Фото викликали шквал обговорення.

Інші військовослужбовці-резервісти записали відеозвернення, в якому стверджують, що годують на полігоні добре.

Протасевич на брифінгу МЗС Білорусі

Політв'язень Роман Протасевич, заради затримання якого влада Білорусі посадила іноземний цивільний літак, раптово вийшов на брифінг МЗС Білорусі. Він заявив, що ніхто його не бив, "пальцем не чіпав". Протасевич стверджує, що на співпрацю зі слідством пішов добровільно. Частина журналістів покинули брифінг, оскільки вважають, що Протасевич перебуває в становищі, в якому апріорі не може говорити вільно.

До речі, влада Білорусі зазначила, що жодних запитів від бойовиків організації "ЛНР" на проведення слідчих дій із Протасевичем їм не надходило.