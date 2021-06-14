Вагітним не варто вакцинуватися без гострої необхідності, в крайньому випадку можна застосовувати Pfizer, - МОЗ

Вагітні можуть важче переносити COVID-19. Клінічні дослідження щодо дії вакцин на жінок, які очікують народження дитини, не проводилися. Але існуючі антиковідні вакцини не містять живого мікроорганізму і в дослідженні на тваринах не було виявлено негативного впливу на перебіг вагітності. Вивчення їх безпеки триває.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Національна експертна група з питань імунопрофілактики рекомендує, якщо у вагітної є високий ризик захворіти на COVID-19, наприклад працює в "ковідній" лікарні та/або має супутні захворювання, вона може обговорити можливість вакцинації з лікарем.

"Якщо на думку лікаря користь від вакцинації перевищує потенційні ризики, то жінку рекомендується прищеплювати мРНК-вакциною (в Україні поки використовується тільки одна така вакцина - Comirnaty від Pfizer-BioNTech)

Якщо вагітна отримала першу дозу вакцини проти COVID-19 на векторній платформі (в Україні з таких вакцин поки зареєстрована тільки AstraZeneca (Covishield, SKBio) до настання або під час вагітності, то лікар має розповісти їй про співвідношення ризиків і користі від другого щеплення. На основі цього жінка повинна сама вирішувати, отримати другу дозу цієї ж вакцини під час вагітності або вже після пологів", - наголошується в публікації.

Також у МОЗ рекомендують жінкам, які годують дітей грудним молоком, вакцинуватися Comirnaty / Pfizer-BioNTech і AstraZeneca (Covishield, SKBio).

"Інструкцією вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech, яку теж використовують в Україні, забороняється вакцинувати нею вагітних і жінок, які годують грудним молоком", - підкреслюють у відомстві.

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