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Новини Коронавірус і карантин
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Вагітним не варто вакцинуватися без гострої необхідності, в крайньому випадку можна застосовувати Pfizer, - МОЗ

Вагітні можуть важче переносити COVID-19. Клінічні дослідження щодо дії вакцин на жінок, які очікують народження дитини, не проводилися. Але існуючі антиковідні вакцини не містять живого мікроорганізму і в дослідженні на тваринах не було виявлено негативного впливу на перебіг вагітності. Вивчення їх безпеки триває.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Національна експертна група з питань імунопрофілактики рекомендує, якщо у вагітної є високий ризик захворіти на COVID-19, наприклад працює в "ковідній" лікарні та/або має супутні захворювання, вона може обговорити можливість вакцинації з лікарем.

"Якщо на думку лікаря користь від вакцинації перевищує потенційні ризики, то жінку рекомендується прищеплювати мРНК-вакциною (в Україні поки використовується тільки одна така вакцина - Comirnaty від Pfizer-BioNTech)

Якщо вагітна отримала першу дозу вакцини проти COVID-19 на векторній платформі (в Україні з таких вакцин поки зареєстрована тільки AstraZeneca (Covishield, SKBio) до настання або під час вагітності, то лікар має розповісти їй про співвідношення ризиків і користі від другого щеплення. На основі цього жінка повинна сама вирішувати, отримати другу дозу цієї ж вакцини під час вагітності або вже після пологів", - наголошується в публікації.

Також у МОЗ рекомендують жінкам, які годують дітей грудним молоком, вакцинуватися Comirnaty / Pfizer-BioNTech і AstraZeneca (Covishield, SKBio).

"Інструкцією вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech, яку теж використовують в Україні, забороняється вакцинувати нею вагітних і жінок, які годують грудним молоком", - підкреслюють у відомстві.

Вагітним не варто вакцинуватися без гострої необхідності, в крайньому випадку можна застосовувати Pfizer, - МОЗ 01

Читайте також: МОЗ готується до щорічної вакцинації від коронавірусу, - Ляшко

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5390) вагітність (70) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Шо исчо порекомен.уете?...
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14.06.2021 22:54 Відповісти
беременным РНК вакцину??? моща!
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14.06.2021 22:58 Відповісти
а где его взять ?
Весь Phaizer зеленые закатали в асфальт
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14.06.2021 23:11 Відповісти
Pfizer, есть в свободной продаже, в любой частной клинике, ценник от 1000 до 1500 грн за дозу
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15.06.2021 07:23 Відповісти
поделитесь ссылочкой ?
Не Киев !
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15.06.2021 07:56 Відповісти
Извините, но мне уже не хватает тех матерных слов что я знаю чтобы выразить свои эмоции по поводу этой новости доХторов от медицины....... пздц
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15.06.2021 00:21 Відповісти
Зеленые проклятые выродки уже полгода издеваются на украинцами.Можно Пфайзер,но его укололи власть имущим и больше нет
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15.06.2021 00:28 Відповісти
Тут нав*язують. І вагітних внесли в пріорітетні групи.
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15.06.2021 00:30 Відповісти
в дослідженні на тваринах не було виявлено негативного впливу на перебіг вагітностіДжерело: https://censor.net/ua/n3271404

Покажіть нам цих тварин і хоча б декілька поколінь їхніх нащадків, бо вплив ГМО 15 років вивчали, а тут за рік впоралися. Чи ви вже жінок за тварин маєте?
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15.06.2021 05:37 Відповісти
 
 