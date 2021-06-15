Євро-2020: Львівська фан-зона запрошує підтримати Фінляндію в матчі з Росією і розіграє 50 сертифікатів у сауну

Організатори фан-зони у Львові заохочують глядачів вболівати проти збірної Росії на матчах Євро-2020.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Трибуну.

Фанатів запрошують прийти і підтримати збірну Фінляндії у матчі з Росією, серед відвідувачів будуть розіграні 50 сертифікатів на похід у фінську сауну.

Нагадаємо, минулого разу організатори обіцяли безкоштовно роздавати по 100 келихів пива за кожен гол збірної Бельгії у ворота Росії.

Матч Фінляндія - Росія відбудеться в середу, 16 червня. Початок - о 16.00.

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