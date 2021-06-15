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Євро-2020: Львівська фан-зона запрошує підтримати Фінляндію в матчі з Росією і розіграє 50 сертифікатів у сауну

Євро-2020: Львівська фан-зона запрошує підтримати Фінляндію в матчі з Росією і розіграє 50 сертифікатів у сауну

Організатори фан-зони у Львові заохочують глядачів вболівати проти збірної Росії на матчах Євро-2020.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Трибуну.

Фанатів запрошують прийти і підтримати збірну Фінляндії у матчі з Росією, серед відвідувачів будуть розіграні 50 сертифікатів на похід у фінську сауну.

Нагадаємо, минулого разу організатори обіцяли безкоштовно роздавати по 100 келихів пива за кожен гол збірної Бельгії у ворота Росії.

Матч Фінляндія - Росія відбудеться в середу, 16 червня. Початок - о 16.00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шевченко про гру збірної України на Євро-2020: Я задоволений командою. Попри те, що ми програли матч, ми запишемо його собі в плюс

Автор: 

Львів (3066) росія (64935) футбол (1581) Євро-2020 (99)


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Топ коментарі
+17
Бажаю москалям повторити подвиг,як з Бельгією.
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15.06.2021 00:06
+16
Євро-2020: Львівська фан-зона запрошує підтримати Фінляндію в матчі з Росією і розіграє 50 сертифікатів у сауну - Цензор.НЕТ 8090
Встеча рускава мира 23 марта 2014 года в Запорожье.
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15.06.2021 05:45
+16
Євро-2020: Львівська фан-зона запрошує підтримати Фінляндію в матчі з Росією і розіграє 50 сертифікатів у сауну - Цензор.НЕТ 4645
Сепарня в муке в Запорожье.
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15.06.2021 05:46
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Порвати кацапа - свята справа!👹
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15.06.2021 00:04 Відповісти
Ёллоуупукккии сказал фин. Пук пук пук сказал кацал
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15.06.2021 05:46 Відповісти
Бажаю москалям повторити подвиг,як з Бельгією.
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15.06.2021 00:06 Відповісти
У финов свои счёты с русскими. Как говорится - "никто не забыт, ничто не забыто".
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15.06.2021 00:06 Відповісти
там твої земляки шведам не змогли забити !
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15.06.2021 00:23 Відповісти
для тих в кого погано з географією пояснюю , Глухів старине українське місто , колишня гетьманська столиця і Адрюха Деркач (наш депутат ) в Раді засідає шостий раз до речі , а не в думі ... тож ти влип Филлипп !
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15.06.2021 07:56 Відповісти
Це чистої води русофобія !!!!!!
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15.06.2021 00:08 Відповісти
Лапті дрова.
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15.06.2021 00:08 Відповісти
В этот раз кацапо-сборная в очередной раз порадует болельщиков футбола !!!... И на этот раз болельщики будут из Финляндии и Украины..
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15.06.2021 00:15 Відповісти
а петь и барабаны заносить разрешает, тогда ребята не подведите - песню же знаите.
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15.06.2021 00:15 Відповісти
так тренировка или репитиция : https://www.youtube.com/watch?v=2_Rl_idM0eI
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15.06.2021 00:18 Відповісти
Євро-2020: Львівська фан-зона запрошує підтримати Фінляндію в матчі з Росією і розіграє 50 сертифікатів у сауну - Цензор.НЕТ 3071
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15.06.2021 00:17 Відповісти
русобоствующие фажизды!
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15.06.2021 00:28 Відповісти
До речі, наскільки зрозуміла, у нашому матчі вчора обидві збірні на коліна не бухкалися.
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15.06.2021 00:38 Відповісти
Пиво, сауна, с лёгким паром... прямо ирония судьбы у кацапов во Львове.
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15.06.2021 01:03 Відповісти
В чем перебор?
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15.06.2021 01:11 Відповісти
настолько уважать финляндию, что поощрять её сторонников сертификатом на их национальный вид досуга, наверное
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15.06.2021 09:46 Відповісти
Не переживай - там буде за гроші випито стільки пива та з"їджено всякого - що організатори не збідніють А навпаки
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15.06.2021 01:54 Відповісти
Я , лично живу в южном регионе, Запорожье!!!! и у меня ЛЮБОЙ матч против лаптеногих, я болею за их соперников!!!! при чем еще ДО 2014 ГОДА!!!!!!!!!!!!!!
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15.06.2021 01:32 Відповісти
Євро-2020: Львівська фан-зона запрошує підтримати Фінляндію в матчі з Росією і розіграє 50 сертифікатів у сауну - Цензор.НЕТ 8090
Встеча рускава мира 23 марта 2014 года в Запорожье.
показати весь коментар
15.06.2021 05:45 Відповісти
Євро-2020: Львівська фан-зона запрошує підтримати Фінляндію в матчі з Росією і розіграє 50 сертифікатів у сауну - Цензор.НЕТ 4645
Сепарня в муке в Запорожье.
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15.06.2021 05:46 Відповісти
был я и там и там!!!!!! первое возле автовокзала) ждали мы тогда колону из мелитополя...
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15.06.2021 08:31 Відповісти
Дякую.
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15.06.2021 22:06 Відповісти
зачетный тролинг
вату только перестало перпеть после 100 бокалов пива. а тут ннннаааааа
сертификаты в сауну
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15.06.2021 02:00 Відповісти
И по две донецких рабыни в сауне
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15.06.2021 02:18 Відповісти
З дитинства за Фінів😃
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15.06.2021 05:15 Відповісти
Можем повторить???))))
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15.06.2021 06:01 Відповісти
3-0? Малавата! Пора кацані вже 4 вставляти.
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15.06.2021 09:48 Відповісти
 
 