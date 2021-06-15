Євро-2020: Львівська фан-зона запрошує підтримати Фінляндію в матчі з Росією і розіграє 50 сертифікатів у сауну
Організатори фан-зони у Львові заохочують глядачів вболівати проти збірної Росії на матчах Євро-2020.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Трибуну.
Фанатів запрошують прийти і підтримати збірну Фінляндії у матчі з Росією, серед відвідувачів будуть розіграні 50 сертифікатів на похід у фінську сауну.
Нагадаємо, минулого разу організатори обіцяли безкоштовно роздавати по 100 келихів пива за кожен гол збірної Бельгії у ворота Росії.
Матч Фінляндія - Росія відбудеться в середу, 16 червня. Початок - о 16.00.
Топ коментарі
+17 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар15.06.2021 00:06
+16 Дід Василь
показати весь коментар15.06.2021 05:45
+16 Дід Василь
показати весь коментар15.06.2021 05:46
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Встеча рускава мира 23 марта 2014 года в Запорожье.
Сепарня в муке в Запорожье.
вату только перестало перпеть после 100 бокалов пива. а тут ннннаааааа
сертификаты в сауну