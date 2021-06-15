Загроза з боку Росії - один із найбільших викликів для Центральної та Східної Європи, - Дуда

Анджей Дуда нагадав, що агресія Росії в Україні залишається сьогодні однією з найбільших геополітичних загроз, насамперед для Польщі.

Про це він заявив за підсумками саміту НАТО в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Дуда дуже позитивно оцінив захід. За його словами, під час зустрічі лідери країн обговорювали, зокрема, питання безпеки на східному фланзі Альянсу та загроз, в тому числі з боку Росії.

"Саміт (був) дуже добрим, на мою думку, перш за все, розглядаючи його з нашої польської точки зору. Було багато розмов про ті питання, які нас безпосередньо стосуються, тобто про безпеку на східному фланзі, важливість та повагу до п’ятої статті як фактичної основної статті Північноатлантичного договору, тобто колективної оборони", - заявив Дуда.

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За його словами, під час саміту було багато сказано про нинішні загрози. "Я можу сказати це прямо, і це прозвучало в переважній більшості заяв, включно із заявами президента Джо Байдена, що, на жаль, все ще є абсолютно поточна загроза з боку Росії у вигляді її різної агресивної поведінки, у вигляді її агресії в Україні. Це один з абсолютно найбільших викликів, що існують у геополітичному просторі, зокрема, звичайно, тому, що стосується нашої частини Європи", - підкреслив польський лідер.

"У розмові, яку я мав з Джо Байденом, президент США чітко дав зрозуміти, що безпека Центральної та Східної Європи, включно з безпекою Польщі, дуже близька йому", - заявив президент Дуда.

За його словами, з президентом США також обговорювали стримування, військове співробітництво і відносини щодо Росії. "І ми очікуємо інформації від США після розмови з президентом Путіним, саме так спочатку про це було заявлено", - зазначив польський лідер.

Дуда також зазначив, що коротко говорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Як повідомив він, темою була підтримка України. "Відомо, що Канада особливо активна в підтримці України, тому я запевнив прем'єр-міністра, що ми також підтримуємо Україну і Україна не залишається одна в тій ситуації, в якій вона опинилася щодо Росії", - сказав Дуда.

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