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Новини Агресія Росії проти України
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Загроза з боку Росії - один із найбільших викликів для Центральної та Східної Європи, - Дуда

Загроза з боку Росії - один із найбільших викликів для Центральної та Східної Європи, - Дуда

Анджей Дуда нагадав, що агресія Росії в Україні залишається сьогодні однією з найбільших геополітичних загроз, насамперед для Польщі.

Про це він заявив за підсумками саміту НАТО в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Дуда дуже позитивно оцінив захід. За його словами, під час зустрічі лідери країн обговорювали, зокрема, питання безпеки на східному фланзі Альянсу та загроз, в тому числі з боку Росії.

"Саміт (був) дуже добрим, на мою думку, перш за все, розглядаючи його з нашої польської точки зору. Було багато розмов про ті питання, які нас безпосередньо стосуються, тобто про безпеку на східному фланзі, важливість та повагу до п’ятої статті як фактичної основної статті Північноатлантичного договору, тобто колективної оборони", - заявив Дуда.

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За його словами, під час саміту було багато сказано про нинішні загрози. "Я можу сказати це прямо, і це прозвучало в переважній більшості заяв, включно із заявами президента Джо Байдена, що, на жаль, все ще є абсолютно поточна загроза з боку Росії у вигляді її різної агресивної поведінки, у вигляді її агресії в Україні. Це один з абсолютно найбільших викликів, що існують у геополітичному просторі, зокрема, звичайно, тому, що стосується нашої частини Європи", - підкреслив польський лідер.

"У розмові, яку я мав з Джо Байденом, президент США чітко дав зрозуміти, що безпека Центральної та Східної Європи, включно з безпекою Польщі, дуже близька йому", - заявив президент Дуда.

За його словами, з президентом США також обговорювали стримування, військове співробітництво і відносини щодо Росії. "І ми очікуємо інформації від США після розмови з президентом Путіним, саме так спочатку про це було заявлено", - зазначив польський лідер.

Дуда також зазначив, що коротко говорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Як повідомив він, темою була підтримка України. "Відомо, що Канада особливо активна в підтримці України, тому я запевнив прем'єр-міністра, що ми також підтримуємо Україну і Україна не залишається одна в тій ситуації, в якій вона опинилася щодо Росії", - сказав Дуда.

Також читайте: Президент Польщі Дуда: Росія - не нормальна держава

Автор: 

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другой загрозою є фрау Риббентроп
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15.06.2021 00:32 Відповісти
Загроза з боку Росії - один із найбільших викликів для Центральної та Східної Європи, - Дуда - Цензор.НЕТ 3513
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15.06.2021 08:16 Відповісти
Особенно эта угроза стала актуальна когда в Белом Доме появилась путинская прокладка Байден , одобрившая строительство СП2 и заторопившаяся на встречу с московским ханом .
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15.06.2021 00:33 Відповісти
"В разговоре, который я имел с Джо Байденом, президент США четко дал понять, что безопасность Центральной и Восточной Европы, включая безопасность Польши, очень близка ему"

_Ну не ближе СП-2, которым Европа обеспечит фашистам увеличение денежных ресурсов на агрессивные войны. А бла-бла-бла байдена не волнует, наплевать. Он Европу вкупе с Украиной уже продал людоедам. Скотина.
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15.06.2021 00:34 Відповісти
Переведи на человеческий.
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15.06.2021 00:49 Відповісти
Дивуюсь я найбільше ось чому. Самі українці 3/4 активного дорослого населення зробили самий унікальний (ніхто в Історії цього ніколи не робив і не буде) по своїй самогубній придуркуватості вибір. Під час війни, окупації і корупційній складовій, що розвалює Україну як шмат вже гнилого м'яса, вони вибрали придворного шута фюрера ворогів собі за головнокомандувача, гаранта законності і лідером нації. Потім на парламентських виборах підтвердили, що то був не випадковий вибір. І рейтингами це підтримують і досі. Але одночасно виють, що всі зраджують Україну. Малошановні і малохольні 74 відсотки ( а з заробітчанами більше 80)! Це ви, б/\₴∆ь, зрадили Україну. Ви обрекли її і себе в ній на роль опущеного в світовій політиці. Це ваш, **** вибір і нічий інший. А всі ці "зради" - то тільки закономірні наслідки. Зовнішні зради були і будуть, світ не ідеальний. Але те, що відчубучили ви - не має навіть назви. І нащадки вас проклянуть за це, будьте впевнені. Ви їх обрікли на роль, яку уявити навіть неможливо на декілька поколінь наперед.
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15.06.2021 07:10 Відповісти
Загроза з боку Росії - один із найбільших викликів для Центральної та Східної Європи, - Дуда - Цензор.НЕТ 4103
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15.06.2021 08:15 Відповісти
 
 