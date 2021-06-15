УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11227 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 021 13

Орієнтир для МОЗ - вийти на 160 тис. щеплень на добу, - Ляшко

Орієнтир для МОЗ - вийти на 160 тис. щеплень на добу, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запевняє, що до кінця червня Україна досягне показника в 30 вакцинованих проти коронавірусу на 100 000 населення в кожній області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми поставили собі орієнтир у 160 тис. щеплень на добу. Ми до кінця червня вийдемо на 30 вакцинованих на 100 тис. населення в кожній області. В середині липня ми виходимо на 420 на 100 тисяч, до Дня незалежності це має бути 600 (на 100 тис. населення)", - сказав Ляшко.

Чиновник пояснив, що це означає приблизно 220 тис. щеплень на день до Дня незалежності.

Водночас Ляшко наголосив, що досягнення поставлених показників залежить від безперебійного постачання вакцин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До кінця літа Україна отримає понад 10 млн доз вакцин проти коронавірусу, - Ляшко

Міністр додав, що вакцинація не впливає на передачу коронавірусу, а тільки на складність перебігу хвороби. Він додав, що потрібно підготувати медичну систему на випадок, якщо буде сплеск.

"Ми не прогнозуємо такого сплеску, який був у березні-квітні 2020 року, коли медична система була на межі колапсу", - сказав Ляшко.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+1
Догонім і перегонім Америку!
Ориентир для Минздрава - выйти на 160 тыс. прививок в сутки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1076
показати весь коментар
15.06.2021 00:30
+1
Новости шатают психику вразнос - ни читать без смеха , ни смотреть без слез..(с)
показати весь коментар
15.06.2021 00:35
+1
ха, бедные несчастные депутаты, придется им получать по 400 прививок каждые сутки ))
показати весь коментар
15.06.2021 00:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Догнать и перегнать... (чет где-то я уже это слышал и знаю чем то все закончилось)
показати весь коментар
15.06.2021 00:23 Відповісти
Догонім і перегонім Америку!
Ориентир для Минздрава - выйти на 160 тыс. прививок в сутки, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1076
показати весь коментар
15.06.2021 00:30 Відповісти
Министр прививок))
показати весь коментар
15.06.2021 00:28 Відповісти
Оманське брехло нахвалялось до 24 серпня вакцинувати більшість населення. Не підведи потерпілого.
показати весь коментар
15.06.2021 00:33 Відповісти
Новости шатают психику вразнос - ни читать без смеха , ни смотреть без слез..(с)
показати весь коментар
15.06.2021 00:35 Відповісти
ха, бедные несчастные депутаты, придется им получать по 400 прививок каждые сутки ))
показати весь коментар
15.06.2021 00:51 Відповісти
Підтримаємо людину(вроді старається) закупка вакцин принаймні не йде через якість прокладки, а через https://censor.net/ru/news/3271345/gp_meditsinskie_zakupki_est_chem_zanimatsya_crown_agents_prodoljit_kurirovat_vopros_postavok_vaktsin
показати весь коментар
15.06.2021 01:40 Відповісти
160 ай-яй-яй, 40 миллионов близенько, через 10 лет
показати весь коментар
15.06.2021 01:50 Відповісти
смысл колоть себе непонятно что, с чем потом никуда въехать не сможешь?... и таким гов...ом планируют колоть ежегодно, судя по мантрам ляшка.
показати весь коментар
15.06.2021 06:20 Відповісти
Я и мои знакомые готовы вакцинироваться- но увы , с китайской никуда не поедешь. Пфайзера нету. И я думаю таких много
показати весь коментар
15.06.2021 07:05 Відповісти
С китайской Коронавак уже пускает Испания. Вы просто не хотите прививаться.
показати весь коментар
15.06.2021 07:56 Відповісти
Меня не интересует Испания и мы хотим пфайзер а не что- то другое. Пусть депутатам колят китайские вакцины
показати весь коментар
15.06.2021 17:26 Відповісти
Суть вакцины не здоровье, а пропуск в безвиз. Не мытьем так катаньем, но уколоть. А зачем? Не верится что ради нашего блага. Это было бы не по человечески. Персични для них чужие, всегда чего то просят,путаются под ногами и мешают жить Или быдло нужно инфантильно-кастрированое лучше в резервациях.
показати весь коментар
15.06.2021 07:09 Відповісти
 
 