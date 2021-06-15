Орієнтир для МОЗ - вийти на 160 тис. щеплень на добу, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запевняє, що до кінця червня Україна досягне показника в 30 вакцинованих проти коронавірусу на 100 000 населення в кожній області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми поставили собі орієнтир у 160 тис. щеплень на добу. Ми до кінця червня вийдемо на 30 вакцинованих на 100 тис. населення в кожній області. В середині липня ми виходимо на 420 на 100 тисяч, до Дня незалежності це має бути 600 (на 100 тис. населення)", - сказав Ляшко.

Чиновник пояснив, що це означає приблизно 220 тис. щеплень на день до Дня незалежності.

Водночас Ляшко наголосив, що досягнення поставлених показників залежить від безперебійного постачання вакцин.

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Міністр додав, що вакцинація не впливає на передачу коронавірусу, а тільки на складність перебігу хвороби. Він додав, що потрібно підготувати медичну систему на випадок, якщо буде сплеск.

"Ми не прогнозуємо такого сплеску, який був у березні-квітні 2020 року, коли медична система була на межі колапсу", - сказав Ляшко.