Показники України не відповідають "зеленій зоні" за ковід-критеріями ЄС, попри заяви Шмигаля, - ЗМІ

Звірка показників МОЗ щодо COVID-19 з чинними критеріями Євросоюзу свідчить, що показники України не відповідають "зеленій зоні".

Про це повідомляє "Європейська правда", ознайомившись із чинними критеріями Євросоюзу і показниками, опублікованими Центром громадського здоров'я МОЗ України, передає Цензор.НЕТ.

Рекомендації Ради ЄС зараховують до критеріїв "зеленої зони" не лише показник захворюваності, але й відсоток позитивних тестів серед усіх зроблених.

Для "зеленої зони" показник захворюваності за останні 14 днів має бути меншим за 50 на 100 000 населення і при цьому відсоток позитивних тестів серед усіх зроблених менше 4%; або показник захворюваності має бути менше 75 при відсотку позитивності менше 1%.

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Дані Центру громадського здоров’я свідчать, що для України відсоток позитивних тестів зараз становить 3,3%. При цьому враховуються саме ті тести, як і в ЄС, - ПЛР та антиген-тести.

Видання також зазначає, що потенційне входження України до зеленої зони за європейськими критеріями не означає автоматичного відкриття можливості подорожей українських туристів до ЄС.

Нагадаємо, Денис Шмигаль 14 червня заявив, що Україна відповідно до критеріїв ЄС від сьогодні увійшла в "зелену зону", бо показник захворюваності на 100 000 населення вже становить 74,71, за встановленого ЄС критерію 75 випадків на 100 000 населення.