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Новини Коронавірус і карантин
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Показники України не відповідають "зеленій зоні" за ковід-критеріями ЄС, попри заяви Шмигаля, - ЗМІ

Показники України не відповідають

Звірка показників МОЗ щодо COVID-19 з чинними критеріями Євросоюзу свідчить, що показники України не відповідають "зеленій зоні".

Про це повідомляє "Європейська правда", ознайомившись із чинними критеріями Євросоюзу і показниками, опублікованими Центром громадського здоров'я МОЗ України, передає Цензор.НЕТ.

Рекомендації Ради ЄС зараховують до критеріїв "зеленої зони" не лише показник захворюваності, але й відсоток позитивних тестів серед усіх зроблених.

Для "зеленої зони" показник захворюваності за останні 14 днів має бути меншим за 50 на 100 000 населення і при цьому відсоток позитивних тестів серед усіх зроблених менше 4%; або показник захворюваності має бути менше 75 при відсотку позитивності менше 1%.

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Дані Центру громадського здоров’я свідчать, що для України відсоток позитивних тестів зараз становить 3,3%. При цьому враховуються саме ті тести, як і в ЄС, - ПЛР та антиген-тести.

Видання також зазначає, що потенційне входження України до зеленої зони за європейськими критеріями не означає автоматичного відкриття можливості подорожей українських туристів до ЄС.

Нагадаємо, Денис Шмигаль 14 червня заявив, що Україна відповідно до критеріїв ЄС від сьогодні увійшла в "зелену зону", бо показник захворюваності на 100 000 населення вже становить 74,71, за встановленого ЄС критерію 75 випадків на 100 000 населення.

Автор: 

карантин (18172) Євросоюз (13316) Шмигаль Денис (4547) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Зелень знов збрехала?
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15.06.2021 00:38
+7
Бреше, як дише! 😁 Я от навскидку і не згадаю, коли останнім часом хоч від одного зеленого чиновника лунала гола правда. Як не фейк, то фантазія, як не пвра брехня, то побрехеньки.
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15.06.2021 00:43
+6
удивите меня когда зеленая плесень скажет правду ..
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15.06.2021 00:40
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Зелень знов збрехала?
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15.06.2021 00:38 Відповісти
Бреше, як дише! 😁 Я от навскидку і не згадаю, коли останнім часом хоч від одного зеленого чиновника лунала гола правда. Як не фейк, то фантазія, як не пвра брехня, то побрехеньки.
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15.06.2021 00:43 Відповісти
удивите меня когда зеленая плесень скажет правду ..
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15.06.2021 00:40 Відповісти
Боюся, що здивувати Вас ця влада таки не зможе у найближчі три роки. Хотів би помилитися, але попри здоровий оптимізм, властивий від народження у даному випадку його нема.
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15.06.2021 00:45 Відповісти
Показатели Украины не соответствуют "зеленой зоне" по ковид-критериям ЕС, несмотря на заявления Шмыгаля, - СМИ - Цензор.НЕТ 6740
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15.06.2021 00:43 Відповісти
брехуны - визитная карточка зе-срани
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15.06.2021 00:56 Відповісти
Нічого дивного: що написав Ляшко, то Шмигаль прочитав. Шукали позитив і "перемоги"...
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15.06.2021 09:12 Відповісти
Що ляшко, що степанов, дурні бяшки, які нічого не вирішубть і не пишуть. Лише виконують команди зе- рмака, шмигаля, контролюють потоки.
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15.06.2021 10:13 Відповісти
шмыгаль пиз*дит, как и его зеленый хозяин....
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15.06.2021 09:14 Відповісти
 
 