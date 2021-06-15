Кулеба про ПДЧ для України: Деякі країни не хочуть надсилати такий сигнал Росії
Головна перешкода до надання Україні плану дій щодо членства в НАТО саме зараз - це небажання деяких країн надсилати такий сигнал РФ.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми маємо чесно сказати, що головна перешкода до надання Україні ПДЧ саме зараз - це небажання надсилати такий сигнал РФ, і стратегія полягає в тому, щоб працювати з тими скептиками, країнами, які ще мають якісь стурбованості, але паралельно продовжувати шлях трансформації України в інтересах українського народу", - сказав міністр в ефірі одного з телеканалів.
Кулеба наголосив, що Україна вже зробила достатню кількість реформ, щоб отримати ПДЧ у НАТО.
"Безумовно, ми дуже звикли в нашій чудовій державі постійно обвинувачувати себе у всьому і говорити, що "все погано, тому що немає реформ". Насправді, ми маємо відверто говорити з українським народом про те, що шлях між отриманням ПДЧ і членством - це теж шлях реформ. І для того, щоб отримати ПДЧ, ми вже зробили достатню кількість реформ, і заперечувати це було б цинічним лицемірством. Роками може тривати процес між отриманням ПДЧ і набуттям членства, і там ще можна зробити багато реформ", - заявив глава МЗС.
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Такое чувство что Украина принимает к себе НАТО и устонавливает правила игры.
А достаточно реформ или нет, к сожалению (а в случае с Клоуном, может и к счастью) определяем не мы, а те кто решает, принять нас или нет (и это кстати не Байден)
Клоунам ніхто ПДЧ не дасть, а будуть розказувати, що Україна обов'язково стане членом НАТО колись. І клоуни з того радіють. Раденькі бо дурненькі.
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvqeHhj5jxAhXwlYsKHY5rAWAQFjABegQIAhAE&url=https%3A%2F%2Fwww.5.ua%2Fpolityka%2Fukraina-mohla-by-vzhe-buty-chlenom-nato-iakby-tymoshenko-pidtrymala-yushchenka-v-borotbi-za-pdch-180293.html&usg=AOvVaw0w4WJnUoZu0pcy4Lq9A4QZ Україна могла би вже бути членом НАТО, якби Тимошенко ...
Україна могла би вже бути членом НАТО, якби Тимошенко підтримала Ющенка в боротьбі за ПДЧ. Натомість, Юлія Тимошенко, на посаді прем'єр-міністра України у 2008 році, видумувала якусь міфічну "Систему європейської безпеки". Вкотре вибір шляху розвитку країни та реалізація одного з її стратегічних завдань виявилися заручниками досягнення особистих цілей, а кон'юнктурне рішення однієї людини одним махом перекреслило результати багатомісячної роботи десятків людей.
Ще у 2008 році політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач попереджав, що ''Європейська система безпеки'', яку пропагувала Тимошенко, https://blogs.pravda.com.ua/authors/horbach/48af4d9fadbc6/ обернеться для України російською окупацією .
У той час Юлія Володимирівна на посаді прем'єр-міністра України вдало ховалася за "чарівну" словесну формулу - "Європейську систему безпеки", якої ніколи не існувало, як дієвої системи, але був політичний міф, що давав змогу певним політикам ним активно спекулювати.
Но мы и сами знаем ответ: не может. Потому что это не в ее, Тимошенко, интересах. В Брюсселе, отвергая возможность для Украины присоединиться к ПДЧ в Бухаресте, она шла своим «эволюционным путем - шаг за шагом». Один шаг - в сторону Москвы, куда ей придется ехать через три недели и на два фронта вести борьбу за смену схемы газопоставок. Второй шаг - в сторону Партии регионов, поддержка которой ей, не исключено, очень скоро потребуется в борьбе с президентом. Третий шаг - на электоральный Восток, чьи симпатии ей как воздух нужны для реализации главной цели…Президент Ющенко теперь изо всех сил пытается исправить ситуацию, в том числе и с помощью уходящего главы Белого дома. Но сколько бы он ни повторял красивые фразы о том, что «Украина последовательно идет к достижению своей стратегической цели - полной интеграции в НАТО», у международного сообщества есть все основания сомневаться в этой «последовательности». Украинский политикум по-прежнему демонстрирует полное непонимание того, что собой представляет альянс и, главное, что может дать Украине членство в нем".
https://zn.ua/internal/kak_timoshenko_slila_nato_i_vlilas_v_potok.html
Лично к примеру при Клоуне ни одной реформы пока не увидел! Более того я вижу как его стараниями накрылись ранее проведенные реформы, например: реформа госзакупок и тендеров (чего только стоит возросшая в 3 раза стоимость строительства дорог по сравнению со "свинарчуками"); похереная реформа питания ВСУ; похеренных оборонный заказ...Это в НАТО мы так собрались!!!!
Если так рабобраться то все реформы "для внутреннего пользования"... Просранный оборонный заказ и причем тут НАТО??? Это вы серьезно? Вы зебилы конченные идиоты! Но самое страшное, что вы гордитесь своим идиотизмом и пытаетесь донести его всему миру!
Не накосячил настолько?! просто вы на все его косяки закрываете глаза в стиле:
Зеленский на вопрос, будет ли договариться с Путиным по пленным ответил "готов договариваться хоть с чертом" - Зеля молодец, так и надо, мы тебя любим!
Порошенко договаривался по освобождению через Медведчука - Порошенко предатель, посадить, повесить его!
Логики - 0! И в этом вся ваша суть
А членство в НАТО надо заслужить.
На тлі сьогоднішніх заявочок х**ла щодо НАТО "животворящий" тим більше не посмів би вякнути щось інше, крім =ні=.
https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/biden-says-it-remains-be-seen-if-ukraine-will-be-n1270807
Biden says it 'remains to be seen' whether Ukraine will be admitted to NATO
Biden is scheduled to meet Wednesday with Russian President Vladimir Putin, who vehemently opposes the move.
President Joe Biden made clear Monday that Ukraine does not yet have the go-ahead to join the North Atlantic Treaty Organization, a move long sought by Ukraine and vehemently opposed by Russia.
Biden, who has previously called for Ukraine to join NATO, made clear that such a move had not been approved yet.
"School's out on that question. It remains to be seen," he said when asked for a "yes or no" about Ukraine joining the organization.
In his opening remarks, Biden said NATO will stand behind Ukraine's "sovereignty and territorial integrity," but made no mention of the country joining the organization.
Biden said he'll convey to Putin "that I'm not looking for conflict with Russia, but that we will respond if Russia continues its harmful activities.
Але бідонобіли вперто роблять з мене дурепу.
Тільки не погоджуюся з Вашим першим реченням.
Бо такі =намагання= - просто тупість. Якщо за стільки років не доходить, то це - діагноз. Я про Захід.
Ідол українських сектантів вже програв. Наперед. Він нічого не здатен протиставити кдб-шнику. Він - слабак. І це видно. Усім. Після "убивці" перелякався і зустріч запропонував.
Персонаж 8 років був 2-ою особою в країні. З 2008 по 2016. І не усвідомив до цих пір ?
+все життя штани протирав у політиці. Що йому не зрозуміло ?
Вереску було про команду, не з порожніми ж руцями з вулиці йшов на найвищу посаду.
А тепер саме формуватиме план дій ? Після стількох кібер-атак ? Після загострення на кордонах України ? Поки не розбудили і не розштурхали, пику вернув за синоню, не дзвонив, "друг".
Он навіть москалі і то пишуть, що саме х**ло свого добився. І ця зустріч доводить, що його стратегія щодо Заходу - успішна.
Зате язиками вже стільки натріпали, що вуха болять.
Biden Says Ukraine Has Work to Do on Corruption to Get Into NATO
President Joe Biden said Monday that Ukraine has to crack down further on corruption and meet other unspecified criteria before it can be considered for NATO membership.
"It depends on whether they meet the criteria," Biden said at a news conference Monday in Brussels following a NATO summit. "The fact is they still have to clean up corruption."
He said that Russia's occupation of Crimea and its support for an insurgency in Ukraine's east would not affect the country's admission to the alliance.
"In the meantime, we will do all that we can to put Ukraine in the position to be able to continue resist Russian physical aggression and it will not just depend on me, whether or not we conclude Ukraine can become part of NATO, it will depend on the alliance and how they vote," Biden said.
и превышает 1 миллиард гривен ? Бойцы просят денег то на квадрокортер, то на солярку.
Видите ли -- в НАТО Кулебу не берут ....
Хіба такого приймуть в НАТО ???
А реформи основні заклала минула влада. Ви ж ні на що не спромоглись.
Будемо відверто говорити.
Для Банковой главная проблема на ближайший месяц - подготовка к визиту Владимира Зеленского в США. Конечно, Зеленский очень доволен, что Джо Байден позвонил ему и пригласил в Вашингтон в июле. Но Байден четко дал понять, что первая тема, которая его волнует, - это борьба Зеленского с коррупцией. И не случайно в официальном пресс-релизе Белого дома рассказ о содержании разговора двух президентов начинается словами: «Лидеры обсудили наше стратегическое партнерство в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией». Также примечательно, что Белый дом заставил Банковую https://www.dsnews.ua/politics/na-bankoviy-pripisali-baydenu-slova-pro-vstup-ukrajini-do-nato-ale-zgodom-shamenulisya-08062021-427574 удалить из ее сообщения о разговоре двух президентов слова о том, что Байден поддержал предоставление Украине ПДЧ - Плана действий по членству в НАТО. 8 июня, на следующий день после звонка Байдена Зеленскому, позицию Вашингтона по этому вопросу изложил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям.
«Мы поддерживаем членство Украины в НАТО, - заявил Блинкен сенаторам. - Независимо от ПДЧ, у Украины есть все необходимые инструменты, чтобы двигаться вперед и готовиться к членству в будущем. Другая часть этого ... плана - хорошее управление и эффективная борьба с агрессией, которая разъедает Украину изнутри, то есть с коррупцией. И нам нужно видеть от Украины прогресс в этом плане». Сказано четко и недвусмысленно: пока Зеленский не начнет борьбу с коррупцией - ПДЧ Украине не светит.
Байден выбрал довольно символичное время для своего звонка Зеленскому. Как раз 7-8 июня в Киеве проходила международная конференции «Демократия в действии: Нуль коррупции». И получилось так, что буквально за несколько часов до разговора двух президентов представители администрации Байдена на этой конференции публично ткнули носом Банковую в проваленную борьбу с коррупцией.
«Мы приветствуем шаги украинской власти, которая ввела санкции против коррумпированных деятелей, и мы надеемся увидеть дальнейшие шаги украинской власти, в том числе в судах, чтобы привлечь этих деятелей к ответственности в ближайшие месяцы и годы», - заявил в видеоприветствии и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер. То есть санкции - это для Вашингтона еще не результат, о результате можно будет говорить, когда будут вынесены судебные приговоры. Представитель госдепа не ограничился общими фразами. Он назвал одну конкретную фамилию. И эта фамилия - не из украинского санкционного списка, а из американского. В украинский список она до сих пор не попала. «В марте мы публично внесли в санкционный список украинского олигарха Игоря Коломойского как не имеющего права на въезд в США в связи с его вовлеченностью в значительную коррупцию», - подчеркнул Рикер.
Еще одно предупреждение озвучила знаменитая Саманта Пауэр, бывший представитель США в ООН. Сейчас она администратор USAID - Агентства США по международному развитию. Пауэр подчеркнула, что борьба с коррупцией является основной целью работы USAID в Украине. «Рада сообщить, что сегодня мы пойдем дальше. В ближайшие недели USAID создаст целевую группу по борьбе с коррупцией, которая будет повышать, усиливать и интегрировать антикоррупционную работу в рамках всего нашего Агентства, опираясь на знания ведущих внутренних и внешних экспертов для противодействия коррупции в Украине и за ее пределами», - рассказала она. Из ее дальнейших слов можно понять, что она недовольна низкой эффективностью нынешних антикоррупционеров. Одной из задач целевой группы будет это исправить.
Можно ожидать, что вскоре в американском санкционном списке появятся новые фигуранты из Украины. И это будет еще одним способом давления на Зеленского, наряду с давлением изнутри, с помощью возмущенной общественности.
Глобальный расчет Банковой строится на том, что Запад не будет наказывать украинскую власть, ибо Украина - жертва российской агрессии, форпост Запада в противостоянии с Россией и т.п. Сейчас Белый дом пытается доходчиво пояснить Банковой, что у него есть инструменты, как наказать конкретных украинских деятелей, не наказывая Украину.
Наверное, в Вашингтоне сомневаются, что посланные сигналы будут услышаны и правильно поняты. Через месяц, после визита Зеленского в Вашингтон, эти сомнения или развеются, или закрепятся окончательно.
https://www.dsnews.ua/authors/vishnevskiy-yuriy Юрий Вишневский , политический обозреватель, пятница, 11 июня 2021г.