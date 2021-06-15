Кулеба про ПДЧ для України: Деякі країни не хочуть надсилати такий сигнал Росії

Головна перешкода до надання Україні плану дій щодо членства в НАТО саме зараз - це небажання деяких країн надсилати такий сигнал РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо чесно сказати, що головна перешкода до надання Україні ПДЧ саме зараз - це небажання надсилати такий сигнал РФ, і стратегія полягає в тому, щоб працювати з тими скептиками, країнами, які ще мають якісь стурбованості, але паралельно продовжувати шлях трансформації України в інтересах українського народу", - сказав міністр в ефірі одного з телеканалів.

Кулеба наголосив, що Україна вже зробила достатню кількість реформ, щоб отримати ПДЧ у НАТО.

"Безумовно, ми дуже звикли в нашій чудовій державі постійно обвинувачувати себе у всьому і говорити, що "все погано, тому що немає реформ". Насправді, ми маємо відверто говорити з українським народом про те, що шлях між отриманням ПДЧ і членством - це теж шлях реформ. І для того, щоб отримати ПДЧ, ми вже зробили достатню кількість реформ, і заперечувати це було б цинічним лицемірством. Роками може тривати процес між отриманням ПДЧ і набуттям членства, і там ще можна зробити багато реформ", - заявив глава МЗС.

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