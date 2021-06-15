Байден назвав суверенітет України серед "червоних ліній", які він збирається озвучити Путіну

Президент США Джо Байден заявив про свою рішучість дотримуватися твердої позиції на зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, пообіцявши провести "червоні лінії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Виступаючи після саміту 30 лідерів НАТО, Байден визнав, що в середу в Женеві йому доведеться зіткнутися із серйозним противником.

"Він розумний, він крутий, і я виявив, що він, як то кажуть, гідний супротивник", - сказав Байден.

Президент США заявив, що Китай і Росія намагаються розколоти трансатлантичний альянс, і що, хоча він і не прагне до конфлікту з Росією, НАТО відповість, якщо Москва "продовжить свою шкідливу діяльність".

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У тих випадках, коли Вашингтон і Москва не згодні, він "прояснить, у чому полягають червоні лінії", сказав він. Однією з них був "суверенітет і територіальна цілісність України".

Байден пообіцяв, що, зіткнувшись з "агресивними діями" з боку Росії, "ми збираємося дати Україні можливість підтримувати свою фізичну безпеку".

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