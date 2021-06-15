Байден назвав суверенітет України серед "червоних ліній", які він збирається озвучити Путіну
Президент США Джо Байден заявив про свою рішучість дотримуватися твердої позиції на зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, пообіцявши провести "червоні лінії".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Виступаючи після саміту 30 лідерів НАТО, Байден визнав, що в середу в Женеві йому доведеться зіткнутися із серйозним противником.
"Він розумний, він крутий, і я виявив, що він, як то кажуть, гідний супротивник", - сказав Байден.
Президент США заявив, що Китай і Росія намагаються розколоти трансатлантичний альянс, і що, хоча він і не прагне до конфлікту з Росією, НАТО відповість, якщо Москва "продовжить свою шкідливу діяльність".
У тих випадках, коли Вашингтон і Москва не згодні, він "прояснить, у чому полягають червоні лінії", сказав він. Однією з них був "суверенітет і територіальна цілісність України".
Байден пообіцяв, що, зіткнувшись з "агресивними діями" з боку Росії, "ми збираємося дати Україні можливість підтримувати свою фізичну безпеку".
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я прийняв, і тепер ти строїш целку...
я прийняв, і тепер ти строїш целку...
В глазах мировых СМИ, особенно европейских, заметно лучше выглядит Зеленский, который настойчив, чувствует под собой правду и право требовать, который чётко обозначил, что он готов обсуждать, и на что он не пойдёт никогда.
К сожалению, внешнеполитический курс лидера мощнейшей и старейшей демократической страны плавает. Причём перед кем!?..
И это пока не добавляет оптимизма.
Миру и демократии очень не хватает Маккейна.
почитай на досуге про маккейна .
Генерал Деникин звонит чЛенину и говорит : ты крыса немецкая пошто РАБссию обосрал?Красный террор придумал чтобы РАБссию обосрать?Не сдадимся,нас много Колчаков,Врангелей и прочих Корниловых Юденичей мы РАБссию матушку,мать ее так...,и мы не в тельняшках моряков Кронштадта....
Гарного дня Панове,Все буде Україна,Слава Героям!!!
А теперь путен:
1. Умный
2. Крутой
3. Достойный
Ещё Байден отказался от совместной пресс-конференции с путеным... Это тоже крайне понятное заявление. И от противодействия СП2 отказался. Причём назвав причиной желание улучшить отношение с Германией. То есть когда противодействовал СП2, это было противодействие путену, а когда решил не препятствовать - это вроде как не проиграл, а просто помог Германии... Ну-ну...
Дедушка реально не втыкает с кем дело имеет по ходу.
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Я помню как тут на Трампа кричали когда он его хорошим парнем назвал , но при этом Украина получала военную помощь , оружие ,а Северный Поток 2 остановился в водах Дании на долго . Джо решил достроить поток и рассыпался в комплиментах человеку которого назвал убийцей . Это все равно как бы Рузвельт во вторую мировую сказал что гитлер умен и крут .