Вашингтон турбує зростання взаємодії РФ і КНР: На деякому рівні вони працюють майже як квазіальянс, - Politico

Відносини РФ і КНР розвиваються, загрожуючи перетворенням на подобу альянсу, і Вашингтон турбує такий розвиток подій

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в понеділок видання Politico із посиланням на неназваного високопоставленого представника Білого дому.

"Те, що ми бачили протягом останнього десятиліття, - це щось більш глибоке і, чесно кажучи, більш тривожне", - сказав той в інтерв'ю Politico, уточнивши, що раніше Росія і Китай обмежувалися тактичною співпрацею і тимчасовим партнерством.

"Я думаю, ви могли б сказати, що на деякому рівні це (співробітництво РФ і КНР. - Ред.) працює майже як квазіальянс", - уточнилоджерело.

Зокрема, співрозмовник торкнувся військово-технічного співробітництва Москви і Пекіна, навівши приклади сучасних винищувачів, гіперзвукових технологій, радарів, ядерних енергетичних установок для підводних човнів, засобів нічного бачення, "систем інтеграції на полі бою".

За його словами, для президента США Джо Байдена проводили брифінги з приводу російсько-китайських відносин, і президент, приділивши увагу цьому питанню під час спілкування з радниками, має "дуже детальне розуміння" зв'язку Москви і Пекіна.

Зі свого боку Politico зазначає, що як очікується, Байден буде обговорювати зв'язки Росії з Китаєм на майбутніх переговорах із президентом РФ Володимиром Путіним.

Тим часом, наголошує представник американської адміністрації, Білому дому лише належить виробити кращі механізми стеження за динамікою відносин РФ і КНР.

"Обов'язковим для нас буде переосмислити всю нашу стратегію ... будете ви диференціювати свій підхід (щодо РФ і КНР. - Ред.), щоб спробувати поліпшити відносини з Москвою? Все це неймовірно складні речі", - визнало джерело Politico.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідери Євросоюзу оголосили Китай своїм "системним суперником"

При цьому він наголосив, що спроби США скористатися у власних інтересах розбіжностями між РФ і КНР мають бути вкрай майстерними і акуратними.

"Обидві сторони (Росія і Китай. - Ред.) вкрай уважні до спроб створити напругу або розділити їх, і вони дуже сконцентровані на тому, що як я думаю, вони сприймають як більшу зловісну проблему, і це США", - зазначив представник Білого дому .

Згідно з його оцінкою, у короткостроковій перспективі викликають занепокоєння явища, що виходять від Росії, однак "довгострокові виклики Китаю - ось що викликає найбільшу тривогу".