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Вашингтон турбує зростання взаємодії РФ і КНР: На деякому рівні вони працюють майже як квазіальянс, - Politico

Вашингтон турбує зростання взаємодії РФ і КНР: На деякому рівні вони працюють майже як квазіальянс, - Politico

Відносини РФ і КНР розвиваються, загрожуючи перетворенням на подобу альянсу, і Вашингтон турбує такий розвиток подій

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в понеділок видання Politico із посиланням на неназваного високопоставленого представника Білого дому.

"Те, що ми бачили протягом останнього десятиліття, - це щось більш глибоке і, чесно кажучи, більш тривожне", - сказав той в інтерв'ю Politico, уточнивши, що раніше Росія і Китай обмежувалися тактичною співпрацею і тимчасовим партнерством.

"Я думаю, ви могли б сказати, що на деякому рівні це (співробітництво РФ і КНР. - Ред.) працює майже як квазіальянс", - уточнилоджерело.

Зокрема, співрозмовник торкнувся військово-технічного співробітництва Москви і Пекіна, навівши приклади сучасних винищувачів, гіперзвукових технологій, радарів, ядерних енергетичних установок для підводних човнів, засобів нічного бачення, "систем інтеграції на полі бою".

За його словами, для президента США Джо Байдена проводили брифінги з приводу російсько-китайських відносин, і президент, приділивши увагу цьому питанню під час спілкування з радниками, має "дуже детальне розуміння" зв'язку Москви і Пекіна.

Зі свого боку Politico зазначає, що як очікується, Байден буде обговорювати зв'язки Росії з Китаєм на майбутніх переговорах із президентом РФ Володимиром Путіним.

Тим часом, наголошує представник американської адміністрації, Білому дому лише належить виробити кращі механізми стеження за динамікою відносин РФ і КНР.

"Обов'язковим для нас буде переосмислити всю нашу стратегію ... будете ви диференціювати свій підхід (щодо РФ і КНР. - Ред.), щоб спробувати поліпшити відносини з Москвою? Все це неймовірно складні речі", - визнало джерело Politico.

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При цьому він наголосив, що спроби США скористатися у власних інтересах розбіжностями між РФ і КНР мають бути вкрай майстерними і акуратними.

"Обидві сторони (Росія і Китай. - Ред.) вкрай уважні до спроб створити напругу або розділити їх, і вони дуже сконцентровані на тому, що як я думаю, вони сприймають як більшу зловісну проблему, і це США", - зазначив представник Білого дому .

Згідно з його оцінкою, у короткостроковій перспективі викликають занепокоєння явища, що виходять від Росії, однак "довгострокові виклики Китаю - ось що викликає найбільшу тривогу".

Автор: 

Китай (4505) росія (64935) США (22525)


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Топ коментарі
+3
Альянс кого с кем? Китайского Шерхана с бункерными табаками? Если Эрдоган постоянно бункерного педофила говном поливает, то что с ним делает https://www.google.com/search?rlz=1C1BNSD_ukUA935US935&sxsrf=ALeKk03FFE27eaGrO7QON8ThJMU7WjLNlA:1623730892461&q=%D0%A1%D0%B8+%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MEtLMzN4xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrGKXlh4YYfChWUXtl_YcWHvxZ4L-0E0AKUwX9tcAAAA Си Цзиньпин . Вашингтон просто боится, что Сибирь в Китай уйдет. Тот случай, когда за территорию сырьевого придатка кто-то переживает больше, чем московское иго.
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15.06.2021 07:23
+3
Запретить ввоз китайских товаров в США И ЕС - и китайская экономика рухнет 😀
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15.06.2021 08:43
+2
"Первая экономика"? По валовому показателю да. А по производительности на душу населения? Китайозам, чтоб догнать США, как до Луны срать.
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15.06.2021 08:53
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Альянс кого с кем? Китайского Шерхана с бункерными табаками? Если Эрдоган постоянно бункерного педофила говном поливает, то что с ним делает https://www.google.com/search?rlz=1C1BNSD_ukUA935US935&sxsrf=ALeKk03FFE27eaGrO7QON8ThJMU7WjLNlA:1623730892461&q=%D0%A1%D0%B8+%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MEtLMzN4xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrGKXlh4YYfChWUXtl_YcWHvxZ4L-0E0AKUwX9tcAAAA Си Цзиньпин . Вашингтон просто боится, что Сибирь в Китай уйдет. Тот случай, когда за территорию сырьевого придатка кто-то переживает больше, чем московское иго.
показати весь коментар
15.06.2021 07:23 Відповісти
Вашингтон тревожит рост взаимодействия РФ и КНР: На некотором уровне они работают почти как квази-альянс, - Politico - Цензор.НЕТ 3749
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15.06.2021 07:37 Відповісти
Да, Китай стал первой экономикой мира. Раша первая по ресурсам. Их союз это серьезный сигнал для всего остального мира. Китаю НЕ нужна Сибирь ей нужен безопасный СУХОПУТНЫй транзит. Море закроют США. Однако, если Китай возьмет Тайвант( 80% комплектующих электроники и плюс торговые пути южной Кореи и Японии) тогда США из мирового гегемона превратятся в пшик. И раша нужна Китаю для этой операции. Что предложат Раше что бы этот союз НЕ состоялся? .....
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15.06.2021 08:16 Відповісти
Большой хрен им в дупу,вот что предложат козломордым...
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15.06.2021 08:44 Відповісти
"Первая экономика"? По валовому показателю да. А по производительности на душу населения? Китайозам, чтоб догнать США, как до Луны срать.
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15.06.2021 08:53 Відповісти
Да ну нах. Куда эти "первые экономики" будут продавать свои безделушки? Немецкие станки и электротехника, американская электроника и программное обеспечение, японские и немецкие автомобили - это класс, качество, уровень. Никогда рашка с китаем не дотянутся до этого уровня, потому что для этого надо поменять политический строй, открыться миру, интегрироваться в демократические структуры, иметь конкуренцию как внутри экономики, так и конкуренцию ветвей власти и оппозиции... То, что Китай шьёт миллиарды штанов, не делает его сильным. Без демократии никакая экономика сильной не будет никогда и ни при каких ресурсах. Мало примеров? ГДР и ФРГ. Северная и Южная Корея. Восточная и Западная Европа времён Варшавского договора. Остров Куба и острова Гаваи. И так далее.
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15.06.2021 08:54 Відповісти
Запретить ввоз китайских товаров в США И ЕС - и китайская экономика рухнет 😀
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15.06.2021 08:43 Відповісти
"G7 и ЕС похоронили БРИКС? Индия встала на сторону Запада против Китая"
https://www.dw.com/ru/g7-i-es-pohoronili-briks-indija-vstala-na-storonu-zapada/a-57886880
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15.06.2021 09:43 Відповісти
У китайских комуняк рыло в пуху, кремлевский серийный убийца с ног до головы в пуху, и связь с мясником плохой сигнал для мира, цель китайских комуняк, столкнуть лбами Штаты с путлером, а после без проблем забрать безхозный дальний восток, но пока еще можно пообещать путлеру гарантию безопасноси от Гааги и изменить рисунок коалиций.
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15.06.2021 10:12 Відповісти
У 1939 теж був альянс між райхом і совком.
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17.06.2021 12:34 Відповісти
 
 