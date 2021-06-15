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Новини
2 005 17

Байден про потенційні домовленості з Путіним: Будемо спочатку перевіряти, а потім довіряти

Байден про потенційні домовленості з Путіним: Будемо спочатку перевіряти, а потім довіряти

Президент США Джо Байден заявив, що Штати будуть спочатку перевіряти досягнуті домовленості з Росією. Тільки після перевірки зможуть їм довіряти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Подробности", про це президент США повідомив журналістам за підсумками саміту НАТО в Брюсселі.

Байден зазначив, що на майбутньому саміті з Путіним має намір окреслити можливі сфери американо-російського співробітництва і підкреслив, що США будуть спочатку перевіряти досягнуті з РФ домовленості, а потім довіряти.

"Це не про довіру, це про угоду. Коли ви підписуєте договори зі своїми противниками, ви не говорите: "Я довіряю тобі". Ви кажете: "Це те, чого я чекаю, і якщо ви порушите угоди, ми розірвемо домовленості", - сказав Байден.

"Я хочу дати зрозуміти президенту Путіну, що є сфера, де ми можемо співпрацювати - якщо він обере це", - додав Байден, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, перспективи домовленостей він буде радий оцінити "потім, а не заздалегідь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден прокоментував свої слова про "Путіна-вбивцю": "Я відповів чесно"

Байден і Путін зустрінуться в Женеві 16 червня. 4 червня Путін, коментуючи майбутню зустріч з Байденом, заявив, що не очікує від неї "нічого проривного в російсько-американських відносинах" і розраховує, що на зустріч позитивно вплине політичний досвід глави Білого дому. У Білому домі повідомляли, що Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Путіним має намір обговорити Україну, Білорусь і питання стратегічної стабільності.

Автор: 

Байден Джо (2883) путін володимир (23761) росія (64935) США (22525)


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Топ коментарі
+2
Не надо проверять достигнутые договоренности с россией. ***** ещё ни одного раза не сказал правду. И этот раз не надо ничего ему доверять, у него в заднем проходе (он им думает) одна ложь и больше ничего.
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15.06.2021 07:55
+2
И нафига такой президент США который ничего не соображает?
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15.06.2021 08:00
+1
https://www.newsmax.com/newsfront/g7-libya-queen-boris-johnson/2021/06/14/id/1025019/?fbclid=IwAR3jsUcj9bkaqmJMYhGfzRV2j5pWd7e9wRtErq17TPD0kG4MiLb9rncZcgY

Biden's G7 Gaffes Don't Go Unnoticed in Some Media

President Joe Biden's gaffes and difficulty speaking publicly did not get missed by the media during his G7 summit, including bumbling in his final remarks, mistaking Libya for Syria, getting "waved off" and corrected by British Prime Minister Boris Johnson, and failing to show customary respect for the queen of England.
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15.06.2021 07:53
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Проще говоря сначала заглянем в кацапцкое око
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15.06.2021 07:47 Відповісти
Может мир найдет в глазах Путина?
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15.06.2021 07:50 Відповісти
когда имеешь дело с наперсточником то только так
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15.06.2021 07:59 Відповісти
Это кому доверять: обезумевшей от перспективы Гаагского трибунала и виселицы, облезлой кремлевской обезьяне с "лимонкой" в трясущихся лапах? " Люди,будьте бдительны!" (Юлиус Фучик).
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15.06.2021 09:12 Відповісти
Ага,так якщо ж по ПП2 виходить виконали домовленності,то вже можеш вірити на слово.
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15.06.2021 07:50 Відповісти
https://www.newsmax.com/newsfront/g7-libya-queen-boris-johnson/2021/06/14/id/1025019/?fbclid=IwAR3jsUcj9bkaqmJMYhGfzRV2j5pWd7e9wRtErq17TPD0kG4MiLb9rncZcgY

Biden's G7 Gaffes Don't Go Unnoticed in Some Media

President Joe Biden's gaffes and difficulty speaking publicly did not get missed by the media during his G7 summit, including bumbling in his final remarks, mistaking Libya for Syria, getting "waved off" and corrected by British Prime Minister Boris Johnson, and failing to show customary respect for the queen of England.
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15.06.2021 07:53 Відповісти
посмотрим как ты в 80 лет будешь отличать Сирию от Ливии...
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15.06.2021 07:57 Відповісти
И нафига такой президент США который ничего не соображает?
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15.06.2021 08:00 Відповісти
А якого дідо в 78 років пхався на таку посаду ?
І збирається вирішувати глобальні питання, наприклад, світової безпеки.

https://www.facebook.com/newsmax/?__cft__[0]=AZWYCwkXIVkhF7_vIt_7OFByYcmcOxWmcfjJWHuAMAcRLLslI9G9T5IFwyOERf5xUM2MV_p123vMXqYEYYYrmxhkPqu-2Hg3VDy0B8xy9JNO0L5HJj4V1og1ISIflBimaMvM9HczDMee5vDvZg1eNghEBdyCMv5ah-BY0biK-Z6X5g&__tn__=-UC%2CP-R Newsmax

https://www.facebook.com/newsmax# t2Srpo nshcoreudlirsa ·

Grant Stinchfield: It's all staged and scripted for Biden but he still can't help but embarrass himself in front of the 'ministry of pansies.'

via STINCHFIELD, weekdays at 8PM ET on Newsmax: http://nws.mx/tv?fbclid=IwAR360siuMiPL4bKOycHjs2XsaaS9yTCk1XB_wrJdzYMW6h1c7-0oHTaRn1g nws.mx/tv
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15.06.2021 08:01 Відповісти
Не надо проверять достигнутые договоренности с россией. ***** ещё ни одного раза не сказал правду. И этот раз не надо ничего ему доверять, у него в заднем проходе (он им думает) одна ложь и больше ничего.
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15.06.2021 07:55 Відповісти
Джо, ты главное не забывай как его зовут, а остальное можно потом и дезавуировать...
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15.06.2021 08:01 Відповісти
Интересно, байденофилы что то начали подозревать? Что то из с каждым заявлением спящего джо, становится всё меньше видно, вырождаются, надеюсь. Или перерождаются в нормальных.
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15.06.2021 08:01 Відповісти
Вот что животворящий Байденушка делает))))
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15.06.2021 08:06 Відповісти
Байден про потенційні домовленості з Путіним: Будемо спочатку перевіряти, а потім довіряти - Цензор.НЕТ 6368
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15.06.2021 08:17 Відповісти
Затро трампофилы так ничего и не поняли
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15.06.2021 08:29 Відповісти
вряд ли с путиным можно говорить как с человеком чести.
он- словоблуд гебеныш. О каком доверии идет речь?
все равно что коммунисту будешь говорить о судьбе отдельно взятого человека, он тебе будет фанатично, как поп в рясе кричать, что без жертвенности во имя государства рабочих и крестьян светлого будущего не добьешься))
у гебни, априори, нет чести. Поэтому все что будет впереди - лишь борьба миров.
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15.06.2021 08:19 Відповісти
Америке есть , чем наказьівать Кремль за подрьівную деятельность . Байден избрал правильную тактику : кнут и пряник.
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15.06.2021 08:42 Відповісти
 
 