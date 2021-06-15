Байден про потенційні домовленості з Путіним: Будемо спочатку перевіряти, а потім довіряти

Президент США Джо Байден заявив, що Штати будуть спочатку перевіряти досягнуті домовленості з Росією. Тільки після перевірки зможуть їм довіряти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Подробности", про це президент США повідомив журналістам за підсумками саміту НАТО в Брюсселі.

Байден зазначив, що на майбутньому саміті з Путіним має намір окреслити можливі сфери американо-російського співробітництва і підкреслив, що США будуть спочатку перевіряти досягнуті з РФ домовленості, а потім довіряти.

"Це не про довіру, це про угоду. Коли ви підписуєте договори зі своїми противниками, ви не говорите: "Я довіряю тобі". Ви кажете: "Це те, чого я чекаю, і якщо ви порушите угоди, ми розірвемо домовленості", - сказав Байден.

"Я хочу дати зрозуміти президенту Путіну, що є сфера, де ми можемо співпрацювати - якщо він обере це", - додав Байден, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, перспективи домовленостей він буде радий оцінити "потім, а не заздалегідь".

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Байден і Путін зустрінуться в Женеві 16 червня. 4 червня Путін, коментуючи майбутню зустріч з Байденом, заявив, що не очікує від неї "нічого проривного в російсько-американських відносинах" і розраховує, що на зустріч позитивно вплине політичний досвід глави Білого дому. У Білому домі повідомляли, що Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Путіним має намір обговорити Україну, Білорусь і питання стратегічної стабільності.