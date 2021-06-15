Байден про потенційні домовленості з Путіним: Будемо спочатку перевіряти, а потім довіряти
Президент США Джо Байден заявив, що Штати будуть спочатку перевіряти досягнуті домовленості з Росією. Тільки після перевірки зможуть їм довіряти.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Подробности", про це президент США повідомив журналістам за підсумками саміту НАТО в Брюсселі.
Байден зазначив, що на майбутньому саміті з Путіним має намір окреслити можливі сфери американо-російського співробітництва і підкреслив, що США будуть спочатку перевіряти досягнуті з РФ домовленості, а потім довіряти.
"Це не про довіру, це про угоду. Коли ви підписуєте договори зі своїми противниками, ви не говорите: "Я довіряю тобі". Ви кажете: "Це те, чого я чекаю, і якщо ви порушите угоди, ми розірвемо домовленості", - сказав Байден.
"Я хочу дати зрозуміти президенту Путіну, що є сфера, де ми можемо співпрацювати - якщо він обере це", - додав Байден, передає Інтерфакс-Україна.
За його словами, перспективи домовленостей він буде радий оцінити "потім, а не заздалегідь".
Байден і Путін зустрінуться в Женеві 16 червня. 4 червня Путін, коментуючи майбутню зустріч з Байденом, заявив, що не очікує від неї "нічого проривного в російсько-американських відносинах" і розраховує, що на зустріч позитивно вплине політичний досвід глави Білого дому. У Білому домі повідомляли, що Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Путіним має намір обговорити Україну, Білорусь і питання стратегічної стабільності.
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Biden's G7 Gaffes Don't Go Unnoticed in Some Media
President Joe Biden's gaffes and difficulty speaking publicly did not get missed by the media during his G7 summit, including bumbling in his final remarks, mistaking Libya for Syria, getting "waved off" and corrected by British Prime Minister Boris Johnson, and failing to show customary respect for the queen of England.
І збирається вирішувати глобальні питання, наприклад, світової безпеки.
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Grant Stinchfield: It's all staged and scripted for Biden but he still can't help but embarrass himself in front of the 'ministry of pansies.'
via STINCHFIELD, weekdays at 8PM ET on Newsmax: http://nws.mx/tv?fbclid=IwAR360siuMiPL4bKOycHjs2XsaaS9yTCk1XB_wrJdzYMW6h1c7-0oHTaRn1g nws.mx/tv
он- словоблуд гебеныш. О каком доверии идет речь?
все равно что коммунисту будешь говорить о судьбе отдельно взятого человека, он тебе будет фанатично, как поп в рясе кричать, что без жертвенности во имя государства рабочих и крестьян светлого будущего не добьешься))
у гебни, априори, нет чести. Поэтому все что будет впереди - лишь борьба миров.