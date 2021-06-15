Двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Війська РФ 8 разів зривали "тишу" на Донбасі, - штаб ОС

Минулої доби, 14 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушували режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі Новотошківського ворог відкривав вогонь із підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, противник тричі обстрілював наші позиції зі станкових протитанкових, автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік населеного пункту Павлопіль російські війська здійснили обстріл українських захисників зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Луганського ворог двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Окрім того, на півночі Луганської області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-3М" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно був подавлений засобами РЕБ.

"Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших воїнів немає. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої осколкових поранень зазнали двоє військовослужбовців: "Їм надали необхідну медичну допомогу та доправили до лікувального медичного закладу. Стан здоров’я одного військового – задовільний, іншого – середньої тяжкості".

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК, застосовуючи встановлений координаційний механізм", - зазначили в штабі.

"Станом на 7:00 ранку, 15 червня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Новгородського збройні формування Російської Федерації обстріляли українських військових зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних гранатометів", - повідомили в штабі.

"Українські захисники контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.