Двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Війська РФ 8 разів зривали "тишу" на Донбасі, - штаб ОС
Минулої доби, 14 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушували режим припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі Новотошківського ворог відкривав вогонь із підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, противник тричі обстрілював наші позиції зі станкових протитанкових, автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Неподалік населеного пункту Павлопіль російські війська здійснили обстріл українських захисників зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Луганського ворог двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Окрім того, на півночі Луганської області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-3М" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно був подавлений засобами РЕБ.
"Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших воїнів немає. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої осколкових поранень зазнали двоє військовослужбовців: "Їм надали необхідну медичну допомогу та доправили до лікувального медичного закладу. Стан здоров’я одного військового – задовільний, іншого – середньої тяжкості".
"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК, застосовуючи встановлений координаційний механізм", - зазначили в штабі.
"Станом на 7:00 ранку, 15 червня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Новгородського збройні формування Російської Федерації обстріляли українських військових зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних гранатометів", - повідомили в штабі.
"Українські захисники контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.
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Срывать "тишину". Да еще 8 раз. Что-то новенькое. Т.е. делать обстрел 1 раз за 3 часа это просто срыв тишины. Это заявка на победу в "РАССМЕШИ КОМИКА"
Пресс-секретарь ООС ротировался или сразу из офиса 95 квартала пишут?
Най зеленському добряче кольнеться їхній біль.
В больницу Мечникова доставили двух бойцов, которые были ранены вблизи Марьинки в результате взрыва неизвестного предмета.
Сейчас ребят спасают опытные доктора, одного бойца пришлось прооперировать.
О том, как врачи борются за жизнь героев, рассказал заместитель медицинского директора больницы Мечникова Александр Толубаев
-Восьмий рік війни. В лікарів є неписані закони. Один з них - не бажати вдалого чергування. Прикмета погана. Але щороку в День медичного працівника, наше професійне свято, ми мріємо про мирну роботу. Коли про лікування бойових поранень будемо згадувати лише за фото та на хірургічних конференціях. Але не час... Сьогодні в приймальне відділення Лікарні Мечникова доставлені двоє вояків, поранені поблизу Мар'їнки - вибух невідомого предмету. В обох поранення обличчя, грудної клітини, кінцівок. Досвідчені лікарі оглянули хлопців, одного з них подали до операційної..... Кожен з них має великий досвід військової медицини. Досвід, здобутий при лікуванні понад 3 тисяч поранених, - написал доктор.
Желаем нашим героям быстрее пойти на поправку!
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
В любом случае, дай им Бог здоровья.