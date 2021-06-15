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Новини Агресія Росії проти України
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Двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Війська РФ 8 разів зривали "тишу" на Донбасі, - штаб ОС

Двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Війська РФ 8 разів зривали

Минулої доби, 14 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушували режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі Новотошківського ворог відкривав вогонь із підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, противник тричі обстрілював наші позиції зі станкових протитанкових, автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік населеного пункту Павлопіль російські війська здійснили обстріл українських захисників зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Луганського ворог двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Окрім того, на півночі Луганської області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-3М" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно був подавлений засобами РЕБ.

"Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших воїнів немає. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої осколкових поранень зазнали двоє військовослужбовців: "Їм надали необхідну медичну допомогу та доправили до лікувального медичного закладу. Стан здоров’я одного військового – задовільний, іншого – середньої тяжкості".

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК, застосовуючи встановлений координаційний механізм", - зазначили в штабі.

"Станом на 7:00 ранку, 15 червня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Новгородського збройні формування Російської Федерації обстріляли українських військових зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних гранатометів", - повідомили в штабі.

"Українські захисники контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

Двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Війська РФ 8 разів зривали тишу на Донбасі, - штаб ОС 01

Автор: 

обстріл (28250) поранення (2794) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+10
Одужання хлопцям.
Най зеленському добряче кольнеться їхній біль.
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15.06.2021 08:27
+8
Одужання хлопцям……..
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15.06.2021 08:05
+5
Вам не надоело?такой режим тишины?
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15.06.2021 08:26
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Одужання хлопцям……..
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15.06.2021 08:05 Відповісти
А говнокомандуючий казав що там тільки грім гримить.
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15.06.2021 08:10 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3271429/dvoe_ukrainskih_voinov_poluchili_oskolochnye_raneniya_v_rezultate_podryva_na_neizvestnom_vzryvnom_ustroyistve
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Срывать "тишину". Да еще 8 раз. Что-то новенькое. Т.е. делать обстрел 1 раз за 3 часа это просто срыв тишины. Это заявка на победу в "РАССМЕШИ КОМИКА"
Пресс-секретарь ООС ротировался или сразу из офиса 95 квартала пишут?
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15.06.2021 08:11 Відповісти
1 обстріл і 3 години тиші. І так 8 разів.
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15.06.2021 08:13 Відповісти
Вам не надоело?такой режим тишины?
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15.06.2021 08:26 Відповісти
Одужання хлопцям.
Най зеленському добряче кольнеться їхній біль.
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15.06.2021 08:27 Відповісти
////
В больницу Мечникова доставили двух бойцов, которые были ранены вблизи Марьинки в результате взрыва неизвестного предмета.
Сейчас ребят спасают опытные доктора, одного бойца пришлось прооперировать.
О том, как врачи борются за жизнь героев, рассказал заместитель медицинского директора больницы Мечникова Александр Толубаев

-Восьмий рік війни. В лікарів є неписані закони. Один з них - не бажати вдалого чергування. Прикмета погана. Але щороку в День медичного працівника, наше професійне свято, ми мріємо про мирну роботу. Коли про лікування бойових поранень будемо згадувати лише за фото та на хірургічних конференціях. Але не час... Сьогодні в приймальне відділення Лікарні Мечникова доставлені двоє вояків, поранені поблизу Мар'їнки - вибух невідомого предмету. В обох поранення обличчя, грудної клітини, кінцівок. Досвідчені лікарі оглянули хлопців, одного з них подали до операційної..... Кожен з них має великий досвід військової медицини. Досвід, здобутий при лікуванні понад 3 тисяч поранених, - написал доктор.
Желаем нашим героям быстрее пойти на поправку!
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15.06.2021 11:14 Відповісти
Хлопцям одужання.
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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15.06.2021 12:55 Відповісти
Хитрость в том, что путинский режим - это гибридный фашистский режим. Его вертухаи хамовато-ксенофобской, гэбэшно-гебельсовской пропаганды, в отличие от прежних фашистов, даже имея уже у себя подобные концлагеря, будут цинично и как обычно лживо уверять, что они - якобы "антифашисты". Всему миру надо давно осознать, что нынешние кремлёвские бандиты - это фашисты, но они пока ещё маскируют эту свою мерзкую сущность. Если бы не реакция мирового сообщества в Ср"шке уже давно чинуши гарцевали бы в эсэсовской форме. И сейчас они спонсируют всевозможных экстремистов по миру. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы и т. п.
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15.06.2021 18:26 Відповісти
хм... неизвестное взрывное устройство. При этом оба живы. Сдаётся мне, что неосторожное обращение с оружием либо опять ошибка в схеме собственного же минирования. Когда вражеская мина по другому говорят.
В любом случае, дай им Бог здоровья.
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15.06.2021 19:15 Відповісти
 
 