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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 77 осіб, зафіксовано 1014 нових випадків зараження, 5511 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 77 осіб, зафіксовано 1014 нових випадків зараження, 5511 осіб одужали

В Україні зафіксовано 1014 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 15 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"15 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1014 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 43 дитини та 51 медпрацівник.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 77 осіб, зафіксовано 1014 нових випадків зараження, 5511 осіб одужали 01 госпіталізовано – 401 особу;

В Україні за добу від COVID-19 померли 77 осіб, зафіксовано 1014 нових випадків зараження, 5511 осіб одужали 01 летальних випадків – 77;

В Україні за добу від COVID-19 померли 77 осіб, зафіксовано 1014 нових випадків зараження, 5511 осіб одужали 01 одужало – 5511 осіб.

Також читайте: Показники України не відповідають "зеленій зоні" за ковід-критеріями ЄС, попри заяви Шмигаля, - ЗМІ

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 77 осіб, зафіксовано 1014 нових випадків зараження, 5511 осіб одужали 04 методом ПЛР – 32 313 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 77 осіб, зафіксовано 1014 нових випадків зараження, 5511 осіб одужали 04 методом ІФА – 10 428 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 77 осіб, зафіксовано 1014 нових випадків зараження, 5511 осіб одужали 04 експрес-тестами – 211 991 особу.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 77 осіб, зафіксовано 1014 нових випадків зараження, 5511 осіб одужали 07 захворіло – 2 224 992 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 77 осіб, зафіксовано 1014 нових випадків зараження, 5511 осіб одужали 07 одужало – 2 136 176 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 77 осіб, зафіксовано 1014 нових випадків зараження, 5511 осіб одужали 07 летальних випадків – 51 769;

В Україні за добу від COVID-19 померли 77 осіб, зафіксовано 1014 нових випадків зараження, 5511 осіб одужали 07 проведено ПЛР-тестувань – 10 548 499.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (243), Дніпропетровській (82), Донецькій (61), Харківській (60) та Хмельницькій (60) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 77 осіб, зафіксовано 1014 нових випадків зараження, 5511 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 77 осіб, зафіксовано 1014 нових випадків зараження, 5511 осіб одужали 12

Автор: 

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Почему в Украине постоянно такой большой суточный % смертности ? Где те 1,7 %, про которые МОЗ постоянно выхвалялось ? У нас ежедневно 5- 8% , а в мире в среднем немного больше 2,0%.
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15.06.2021 10:09 Відповісти
 
 