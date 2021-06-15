В Україні за добу від COVID-19 померли 77 осіб, зафіксовано 1014 нових випадків зараження, 5511 осіб одужали
В Україні зафіксовано 1014 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 15 червня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"15 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1014 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 43 дитини та 51 медпрацівник.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 401 особу;
летальних випадків – 77;
одужало – 5511 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 32 313 осіб,
методом ІФА – 10 428 осіб,
експрес-тестами – 211 991 особу.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 224 992 особи;
одужало – 2 136 176 осіб;
летальних випадків – 51 769;
проведено ПЛР-тестувань – 10 548 499.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (243), Дніпропетровській (82), Донецькій (61), Харківській (60) та Хмельницькій (60) областях", - розповіли в МОЗ.
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