В Україні за добу від COVID-19 померли 77 осіб, зафіксовано 1014 нових випадків зараження, 5511 осіб одужали

В Україні зафіксовано 1014 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 15 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"15 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1014 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 43 дитини та 51 медпрацівник.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 401 особу;

летальних випадків – 77;

одужало – 5511 осіб.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 32 313 осіб,

методом ІФА – 10 428 осіб,

експрес-тестами – 211 991 особу.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 224 992 особи;

одужало – 2 136 176 осіб;

летальних випадків – 51 769;

проведено ПЛР-тестувань – 10 548 499.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (243), Дніпропетровській (82), Донецькій (61), Харківській (60) та Хмельницькій (60) областях", - розповіли в МОЗ.



