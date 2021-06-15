Зеленський - американському телеканалу CBS: Війна з Росією може прийти і в домівки жителів США
Президент України Володимир Зеленський заявив американському телеканалу CBS News, що війна з Росією може прийти в домівки американців.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в репортажі телеканалу, який на запрошення Зеленського відвідав лінію фронту на сході України.
"За кілька днів до саміту Президента США Джо Байдена та його російського колеги Володимира Путіна, під час якого Україна посідатиме одне з перших місць порядку денного, - зазначають автори репортажу, - ми запитали Зеленського, чому простих американців має хвилювати конфлікт у його країні, яка розташовується за тисячі миль від їхньої. "Вона (війна з РФ. - Ред.) може бути завтра в їхніх домівках", - сказав він".
Це може здатися надуманим, розмірковують журналісти, але на думку експертів, російські хакери використовують Україну як випробувальний полігон, зокрема, для атаки на її енергосистему, аби потім застосувати подібну тактику в США.
"Коли на початку цього року десятки тисяч російських військ були стягнуті до українського кордону, дехто розцінив це не тільки як спробу налякати союзника Америки, а і як загрозу для США та їхніх союзників", - зазначають автори репортажу.
За їхніми спостереженнями, Зеленський, як і багато українців, вважає, що Путін має неоімперські амбіції щодо Росії, аби знову контролювати своїх сусідів.
"Вони не хочуть зробити нас вільними", - цитує президента України CBS News.
Як повідомлялося, 20 квітня Зеленський звернувся до Путіна, запропонувавши йому зустрітися "в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна".
Пізніше, 22 квітня, Путін заявив, що готовий у Москві зустрітися із Зеленським, але питання припинення війни на сході України обговорюватиме лише після переговорів української влади з ватажками "ДНР" і "ЛНР".
Зокрема, за словами Путіна, якщо Зеленський хоче обговорити двосторонні відносини, то він запрошує його в Москву, а якщо обговорювати "проблеми Донбасу", то Путін запропонував робити це з "керівниками "ДНР" і "ЛНР".
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Вторым косвенным признаком....отсутствия хакеров-ЛЮДЕЙ!!! является атаки не свойственные людям по понятиям идентификации себя как формы жизни. Поясню, хакеры атакуют больницы!!! с больными коронавирусом и центры разработки вакцин. Вы вообще можете представить логику таких хакеров???? Это ЯВНО НЕ ЛЮДИ, и людьми они не могут быть в принципе.
Это не значит, что Россия ни в чем не виновата, эта страна создала платформу, место, где возможны такие действия и никак не собирается их контролировать...ну понятно почему? Дык само зеленое ГОВНО пробралось на верхушку.
Что....опять российские хакеры?
ФБР вернуло компании Colonial Pipeline большую часть криптовалюты Bitcoin, которую компания выплатила вымогателям ранее в этом году.
7 мая нынешнего года Colonial Pipeline, владеющая крупнейшей системой нефтепроводов в США, подверглась кибератаке со стороны хакерской группировки DarkSide. Атака привела к сбоям в работе системы, из-за чего Colonial Pipeline решила выплатить требуемые злоумышленниками 75 биткоинов. При помощи ФБР компания сделала это спустя несколько часов после атаки.
И вот теперь ФБР удалось вернуть Colonial Pipeline её криптовалюту. Если точнее, 63,7 биткоина. Правда, сейчас криптовалюта изрядно подешевела, так что она стоит не 4,4 млн, как в мае, а 2,3 млн. Впрочем, пока Colonial Pipeline не продаст свою криптовалюту, говорить о потерянных миллионах некорректно.
Ситуация интересна тем, что пока нет официальных подробностей относительно того, как именно ФБР смогло вернуть криптовалюту, ведь взломать шифрование Bitcoin пока никому не удалось. Источник говорит, что официально было объявлено лишь о том, что ключ от криптовалютного кошелька злоумышленников находится у ФБР, что позволило бюро перевести хранящиеся там активы на свой кошелёк.
Но тут стоит вспомнить, что всего спустя неделю после атаки сами хакеры из группировки DarkSide заявили, что её серверы были захвачены, в следствие чего криптовалюта с её счетов была выведена.
8 июня 2021 в 13:38
| Теги: https://www.ixbt.com/tag/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0/ криптовалюта
| Источник: https://www.ixbt.com/click/?c=53616c7465645f5fe7b7c742dee77fb93411634c38ddc529c5b3a948b0fd523e35db7e7e1d38c660991eb6c1192cfcb435d3e5372d57a16e00fa2ce6a10e988371795cf805db2475bed79a71c3519a5c&h=0e9031869628ca4e41bacfbc72a9f3f56f51e26a BBC , https://www.ixbt.com/click/?c=53616c7465645f5feb664238a603622106bcb074d67b4f11d4f9305ddc890fe2a74e53df03d452003b26200465f428099bf3703f86010a796f6ecfe0a5291d0e11b506ec6248a4ed3e7e3873447d59c64d41b92171b46fd878a5d0802b7b2ebd285aa44d2fb6cb73ca87c15ce0c7d49d2b3e89b401c6cd13166c3e7b2142d072079435956304214138cea428a88bf268&h=0ee2925d42f0afa4b383b761cada691de439b45f Krebsonsecurity
К сожалению это лечится только временем.
Що з дурника взяти.
https://www.youtube.com/watch?v=6FJh6rvvV6Y
Вава, кацапы тока в твой дои могут последовать, пересмотри -те, вава, этот ролик, амеры в отличии от тебе , обрезание не проходилиhttps://www.youtube.com/watch?v=6FJh6rvvV6Y
https://www.youtube.com/watch?v=6FJh6rvvV6Y Удар США по боевикам ЧВК Вагнера, воевавшим на ...