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Зеленський - американському телеканалу CBS: Війна з Росією може прийти і в домівки жителів США

Зеленський - американському телеканалу CBS: Війна з Росією може прийти і в домівки жителів США

Президент України Володимир Зеленський заявив американському телеканалу CBS News, що війна з Росією може прийти в домівки американців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в репортажі телеканалу, який на запрошення Зеленського відвідав лінію фронту на сході України.

"За кілька днів до саміту Президента США Джо Байдена та його російського колеги Володимира Путіна, під час якого Україна посідатиме одне з перших місць порядку денного, - зазначають автори репортажу, - ми запитали Зеленського, чому простих американців має хвилювати конфлікт у його країні, яка розташовується за тисячі миль від їхньої. "Вона (війна з РФ. - Ред.) може бути завтра в їхніх домівках", - сказав він".

Це може здатися надуманим, розмірковують журналісти, але на думку експертів, російські хакери використовують Україну як випробувальний полігон, зокрема, для атаки на її енергосистему, аби потім застосувати подібну тактику в США.

"Коли на початку цього року десятки тисяч російських військ були стягнуті до українського кордону, дехто розцінив це не тільки як спробу налякати союзника Америки, а і як загрозу для США та їхніх союзників", - зазначають автори репортажу.

За їхніми спостереженнями, Зеленський, як і багато українців, вважає, що Путін має неоімперські амбіції щодо Росії, аби знову контролювати своїх сусідів.

Читайте також: Зеленський хоче почути від Байдена чітке "так" або "ні" про ПДЧ

"Вони не хочуть зробити нас вільними", - цитує президента України CBS News.

Як повідомлялося, 20 квітня Зеленський звернувся до Путіна, запропонувавши йому зустрітися "в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна".

Пізніше, 22 квітня, Путін заявив, що готовий у Москві зустрітися із Зеленським, але питання припинення війни на сході України обговорюватиме лише після переговорів української влади з ватажками "ДНР" і "ЛНР".

Зокрема, за словами Путіна, якщо Зеленський хоче обговорити двосторонні відносини, то він запрошує його в Москву, а якщо обговорювати "проблеми Донбасу", то Путін запропонував робити це з "керівниками "ДНР" і "ЛНР".

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) США (22525)


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Топ коментарі
+25
Ты дурак,война в твоём доме уже восьмой год,а Америка с Россией договориться и без войны.
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15.06.2021 08:22
+23
він і досі не вимовив хто ж у нас агресор.
лорд волдеморт напевне.
а вовочна в нас чи й не гаррі поттер
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15.06.2021 08:26
+21
Зеленский - американскому телеканалу CBS: Война с Россией может прийти и в дома жителей США - Цензор.НЕТ 2346
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15.06.2021 08:29
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Не, это канечна удобная формулировка, чтобы прикрыться. Но....не существует никаких российских хакеров! Их нет в принципе и не может быть. Более того сами США( а они не последние бобры в программировании!) выделяют необыкновенно качественный уровень угрозы. Т.е это говорят те, которые собственно и создали Виндовз!!!????
Вторым косвенным признаком....отсутствия хакеров-ЛЮДЕЙ!!! является атаки не свойственные людям по понятиям идентификации себя как формы жизни. Поясню, хакеры атакуют больницы!!! с больными коронавирусом и центры разработки вакцин. Вы вообще можете представить логику таких хакеров???? Это ЯВНО НЕ ЛЮДИ, и людьми они не могут быть в принципе.
Это не значит, что Россия ни в чем не виновата, эта страна создала платформу, место, где возможны такие действия и никак не собирается их контролировать...ну понятно почему? Дык само зеленое ГОВНО пробралось на верхушку.
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15.06.2021 10:10 Відповісти
Бред.
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15.06.2021 10:45 Відповісти
Основной поставщик электроэнергии в Пуэрто-Рико в прошлый четверг пострадал от кибератаки. Что хуже, вскоре после неё на подстанции в Сан-Хуане случился пожар, лишивший электричества сотни тысяч местных жителей. Поставки электроэнергии не полностью восстановлены до сих пор.
Что....опять российские хакеры?
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15.06.2021 22:41 Відповісти
А существуют только российские хакеры?

ФБР вернуло компании Colonial Pipeline большую часть криптовалюты Bitcoin, которую компания выплатила вымогателям ранее в этом году.

7 мая нынешнего года Colonial Pipeline, владеющая крупнейшей системой нефтепроводов в США, подверглась кибератаке со стороны хакерской группировки DarkSide. Атака привела к сбоям в работе системы, из-за чего Colonial Pipeline решила выплатить требуемые злоумышленниками 75 биткоинов. При помощи ФБР компания сделала это спустя несколько часов после атаки.
И вот теперь ФБР удалось вернуть Colonial Pipeline её криптовалюту. Если точнее, 63,7 биткоина. Правда, сейчас криптовалюта изрядно подешевела, так что она стоит не 4,4 млн, как в мае, а 2,3 млн. Впрочем, пока Colonial Pipeline не продаст свою криптовалюту, говорить о потерянных миллионах некорректно.
Ситуация интересна тем, что пока нет официальных подробностей относительно того, как именно ФБР смогло вернуть криптовалюту, ведь взломать шифрование Bitcoin пока никому не удалось. Источник говорит, что официально было объявлено лишь о том, что ключ от криптовалютного кошелька злоумышленников находится у ФБР, что позволило бюро перевести хранящиеся там активы на свой кошелёк.
Но тут стоит вспомнить, что всего спустя неделю после атаки сами хакеры из группировки DarkSide заявили, что её серверы были захвачены, в следствие чего криптовалюта с её счетов была выведена.
8 июня 2021 в 13:38

| Теги: https://www.ixbt.com/tag/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0/ криптовалюта
| Источник: https://www.ixbt.com/click/?c=53616c7465645f5fe7b7c742dee77fb93411634c38ddc529c5b3a948b0fd523e35db7e7e1d38c660991eb6c1192cfcb435d3e5372d57a16e00fa2ce6a10e988371795cf805db2475bed79a71c3519a5c&h=0e9031869628ca4e41bacfbc72a9f3f56f51e26a BBC , https://www.ixbt.com/click/?c=53616c7465645f5feb664238a603622106bcb074d67b4f11d4f9305ddc890fe2a74e53df03d452003b26200465f428099bf3703f86010a796f6ecfe0a5291d0e11b506ec6248a4ed3e7e3873447d59c64d41b92171b46fd878a5d0802b7b2ebd285aa44d2fb6cb73ca87c15ce0c7d49d2b3e89b401c6cd13166c3e7b2142d072079435956304214138cea428a88bf268&h=0ee2925d42f0afa4b383b761cada691de439b45f Krebsonsecurity
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15.06.2021 23:43 Відповісти
Ты угадал. Это коровавирус мутировал в рептилоидов.
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15.06.2021 11:09 Відповісти
з самого початку війни і свиночолий і авжеж зелешмаркля робили все аби українці не консолідувалися, бо якщо українці це зроблять це буде погрожувати навіть не їм а усьому олігархічному бандитському режиму. Війну не названо війною, візовий режим не введено, в культурному просторі навала кацапів, малоросів-манкуртів, внє-політікі, какаяразніц, хлєбних людєй. Ті хто допомагав кацапам розпочати війну не покарані, інформаційний простір забитий московитами та їхніми посіпаками. В нас назріває новий нарив, який може вилитися в черговий майдан.
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15.06.2021 10:12 Відповісти
73% с вами не согласны.
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16.06.2021 09:37 Відповісти
звідки ви це взяли?
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16.06.2021 10:44 Відповісти
Из предвыборных лозунгов Зе, которые поддержали 73% избирателей
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16.06.2021 12:24 Відповісти
скільки там за чивокуня голосували в 2010, 51 % ? - вони були згодні з тим щоб його правління переросло в російсько-Українську війну. Захищайте і далі ідіотів, мені то нецікаво.
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16.06.2021 13:11 Відповісти
Так в этом и дело, что голосуют идиоты.
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16.06.2021 13:18 Відповісти
йде системна робота по виховуванню ідіотів. Українці ніколи не переможуть кацапів та їхніх посіпак лише тим що будуть ходити на майдани.
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16.06.2021 13:34 Відповісти
Она шла 70 лет. Думать, принимать решения и отвечать за них - наглухо убили. Зато на лозунги реагируют как собака павлова.
К сожалению это лечится только временем.
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16.06.2021 14:28 Відповісти
час показав, що совки відтворюються навіть в ******** умовах.
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16.06.2021 15:10 Відповісти
это не совки, это маргиналы
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16.06.2021 17:01 Відповісти
нічого собі маргінали, це більшість.
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16.06.2021 19:11 Відповісти
всё так, 70 лет всё решала партия. своё мнение, мягко говоря, не прветствовалось. так что да, большинство - маргиналы
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16.06.2021 19:48 Відповісти
Зеля а ля Соловйов?
Що з дурника взяти.
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15.06.2021 10:19 Відповісти
Зеленський - американському телеканалу CBS: Війна з Росією може прийти і в домівки жителів США - Цензор.НЕТ 997
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15.06.2021 10:29 Відповісти
Єрмак заборонив Зєлє видавати якусь відсєбятіну, виключно путінські месиджи. Останній раз Зєля казав від себе: "Вийди звідси, розбійник!".
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15.06.2021 10:32 Відповісти
Зеленський - американському телеканалу CBS: Війна з Росією може прийти і в домівки жителів США - Цензор.НЕТ 973
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15.06.2021 10:37 Відповісти
Війна з російськими нацистами вже у США, бо вони плалять за це через інших і ...?
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15.06.2021 11:53 Відповісти
Продолжение фразы " Главное нужно перестать стрелять".
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15.06.2021 12:50 Відповісти
Вован, переходи на новый уровень свободы, - попробуй LSD-25!
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15.06.2021 13:46 Відповісти
Не зебуин, а пугач настоящий, бо пытается запугать пересiчних амеров... Такое впечатление, шо вава не догоняет Шо их налоги не разворуют, налоги пополнят бюждет страны, в том числе и военный. Так шо кацапами в США не будет даже пахнуть(дурно).
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15.06.2021 16:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6FJh6rvvV6Y
https://www.youtube.com/watch?v=6FJh6rvvV6Y

Вава, кацапы тока в твой дои могут последовать, пересмотри -те, вава, этот ролик, амеры в отличии от тебе , обрезание не проходилиhttps://www.youtube.com/watch?v=6FJh6rvvV6Y

https://www.youtube.com/watch?v=6FJh6rvvV6Y Удар США по боевикам ЧВК Вагнера, воевавшим на ...
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15.06.2021 16:57 Відповісти
https://youtu.be/clL9yZSbcE0 Для дурачка -
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15.06.2021 17:08 Відповісти
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