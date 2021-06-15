Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 177 млн ​​осіб, 3,8 млн - померли. За добовою захворюваністю Україна посідає 63 місце у світі та 13 в Європі

Станом на ранок 15 червня у світі зареєстрували 301 544 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6745 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 177 034 414 випадків інфікування, з них 301 544 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 827 761 особа, з них 6745 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 161,2 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Туреччина.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 63-тю позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 13-ту, за летальними випадками - 48-му та 8-му позицію відповідно.