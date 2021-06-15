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Байден зібрав групу експертів щодо РФ у межах підготовки до саміту з Путіним, - Axios

Байден зібрав групу експертів щодо РФ у межах підготовки до саміту з Путіним, - Axios

Президент США Джо Байден зібрав групу експертів щодо Росії, зокрема і колишніх чиновників адміністрації експрезидента Дональда Трампа для підготовки до саміту з російським лідером Володимиром Путіним

Про це виданню Axios заявили обізнані джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За їхніми даними, експерти "закликали Байдена не проводити спільну пресконференцію з Путіним" і "не надавати йому жодної можливості" спробувати затьмарити переговори новими публічними пропозиціями.

Зазначається, що з Байденом зустрілися приблизно дюжина людей, зокрема два колишні посли США в РФ при президенті Бараку Обамі - Майкл Макфол і Джон Теффт.

Крім того, у зустрічі брали участь колишній перший заступник генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, старший директор з питань Росії Ради національної безпеки Ерік Грін і колишній співробітник Ради нацбезпеки Фіона Гілл, яка супроводжувала Трампа на зустрічі з Путіним у Гельсінкі в 2018 році.

Зазначається, що серед експертів не було прямих розбіжностей стосовно підходу, який слід обрати Байдену під час зустрічі з російським лідером.

Також читайте: Байден зустрічається з Путіним, щоб безпосередньо обговорити глибокі розбіжності. Якщо РФ продовжить діяти нерозважливо - ми відповімо рішуче, - Блінкен

Нагадаємо, зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня в Женеві.

Автор: 

Байден Джо (2883) путін володимир (23761) саміт (764) Женева (52)


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Группа экспертов по РФ без украинцев - это очередная дурость запада 😀
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15.06.2021 08:44 Відповісти
Він може і отримував експертну думку українців, але не від влади.
Більше від опозиції. Тих, хто справді у боротьбі з ворогом.
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15.06.2021 08:53 Відповісти
Хорошая подготовка - залог успеха переговоров .
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15.06.2021 08:58 Відповісти
Не витрачай задарма часу,Байдуша,кинь на псякремль бомбушу-ото й усі переговоруші!
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15.06.2021 10:04 Відповісти
 
 