Байден зібрав групу експертів щодо РФ у межах підготовки до саміту з Путіним, - Axios

Президент США Джо Байден зібрав групу експертів щодо Росії, зокрема і колишніх чиновників адміністрації експрезидента Дональда Трампа для підготовки до саміту з російським лідером Володимиром Путіним

Про це виданню Axios заявили обізнані джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За їхніми даними, експерти "закликали Байдена не проводити спільну пресконференцію з Путіним" і "не надавати йому жодної можливості" спробувати затьмарити переговори новими публічними пропозиціями.

Зазначається, що з Байденом зустрілися приблизно дюжина людей, зокрема два колишні посли США в РФ при президенті Бараку Обамі - Майкл Макфол і Джон Теффт.

Крім того, у зустрічі брали участь колишній перший заступник генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, старший директор з питань Росії Ради національної безпеки Ерік Грін і колишній співробітник Ради нацбезпеки Фіона Гілл, яка супроводжувала Трампа на зустрічі з Путіним у Гельсінкі в 2018 році.

Зазначається, що серед експертів не було прямих розбіжностей стосовно підходу, який слід обрати Байдену під час зустрічі з російським лідером.

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Нагадаємо, зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня в Женеві.