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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 50 057 осіб, загалом - 1 507 803, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 50 057 осіб, загалом - 1 507 803, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 260 755 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"50 057 людей щеплено проти COVID-19 за добу 14 червня 2021 року. Одну дозу отримали 28 100 людей, повністю імунізовані - 21 957 людей.

Протягом доби працювали: 448 мобільних бригад, 755 пунктів щеплення.

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Станом на 15 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 692 404 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 768 556 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 507 801 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 260 755 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 768 556 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 50 057 осіб, загалом - 1 507 803, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 50 057 осіб, загалом - 1 507 803, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 50 057 осіб, загалом - 1 507 803, - МОЗ 03

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