"Північний потік-2" не має бути використаний для того, щоб шантажувати Україну, - кандидат у канцлери Німеччини Лашет
Кандидат у канцлери Німеччини від правлячого в країні Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет підтримує добудову газопроводу "Північний потік-2", але заявляє, що необхідно звернути увагу на геополітичні правила і захист України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Лашет сказав в інтерв'ю DW.
"Моя позиція завжди була дуже чіткою. Нам потрібен цей газопровід, це економічний проєкт, він потрібен для енергопостачання. І завжди існувала умова: не повинно бути геополітичних втрат для України. Цей трубопровід не повинен бути використаний для того, щоб шантажувати Україну, або країни Балтії, або Польщу. Але якщо він буде побудований, це додатковий шлях для енергопостачання, і це добре. Магістраль запрацює в цьому році. І коли почнеться транспортування газу, необхідно звернути увагу на геополітичні правила і захист України. І така домовленість існує на європейському рівні", - повідомив він.
Говорячи про транзит газу, він зазначив, що вирішення завжди видаються на певний час.
"І колись ми відмовимося від газу. Ми перебуваємо на шляху до кліматичної нейтральності. І цю магістраль можна було б використовувати, наприклад, для транспортування водню. Тому для чого б вона не використовувалася, це питання обговорюватиметься в рамках двосторонніх відносин. Однак те, що трубопровід буде побудований, з цим довелося погодитися і США. І я радий, що президент Байден відмовився від санкцій, які ввів президент Трамп", - додав він.
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на газе раSSейском я жарю свинину,
а сам весь извёлся...как там --Украина ?
Чел красава вообще. Это не он Будапештский меморандум писал?
Представляю через годик - пустая труба ржавеет, Украина всё дальше в долгах, так как покупает газ по выросшим ценам с еврохабов. Путен покупает новые танчики и самолётики.
А новый канцлер Германии заявляет "Как я и обещал ранее - мы обращаем внимание на защиту Украины! Обращаем внимание и выражаем глубокую озабоченность. Спасибо, друзья и коллеги! Товарищ путен, а Вас я попрошу остаться - пройдёмте в мой кабинет, обсудим мою премию."
Заметьте, я говорю о варианте, если путен сам нападёт.
А не о ситуации, если вдруг Зеля решит освободить Донбасс и отправит войска в атаку, которые путен отобъёт и решит отправить танки на Хрещатик.
В этом случае Запад максимум что предъявит путену это "чрезмерно жёсткая реакция", по грузинскому прецеденту в 8.8.8. А виновной будет Украина.
А про беженцев... надо трезво смотреть на вещи. Кризис с беженцами начался ДО войны в Сирии. И уж тем более ДО того, как раша начала там "демократические" бомбёжки. Кризис с беженцами - это неправильная политика ЕС в отношении Африки, сознательная помощь ЕС Штатам в развале Ливии, массовый исход людей из Ирака и Афганистана (все мы знаем, из-за какой страны, не так ли?) и уж только позже добавилась Сирия.
И хотя из Сирии валит масса людей, но всё равно, ЕС никогда РФ ничего и не предъявлял серьёзно за беженцев из Сирии именно потому, что это всё очевидно.
Кстати, в 2020 беженцев минимум - по понятной причине. И в 2021 мы тоже пока сильно отстаём по сравнению с 2019. И это хорошо.