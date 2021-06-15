"Північний потік-2" не має бути використаний для того, щоб шантажувати Україну, - кандидат у канцлери Німеччини Лашет

Кандидат у канцлери Німеччини від правлячого в країні Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет підтримує добудову газопроводу "Північний потік-2", але заявляє, що необхідно звернути увагу на геополітичні правила і захист України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Лашет сказав в інтерв'ю DW.

"Моя позиція завжди була дуже чіткою. Нам потрібен цей газопровід, це економічний проєкт, він потрібен для енергопостачання. І завжди існувала умова: не повинно бути геополітичних втрат для України. Цей трубопровід не повинен бути використаний для того, щоб шантажувати Україну, або країни Балтії, або Польщу. Але якщо він буде побудований, це додатковий шлях для енергопостачання, і це добре. Магістраль запрацює в цьому році. І коли почнеться транспортування газу, необхідно звернути увагу на геополітичні правила і захист України. І така домовленість існує на європейському рівні", - повідомив він.

Говорячи про транзит газу, він зазначив, що вирішення завжди видаються на певний час.

Також читайте: Маркарова: Nord Stream 2 - російська зброя проти Європи

"І колись ми відмовимося від газу. Ми перебуваємо на шляху до кліматичної нейтральності. І цю магістраль можна було б використовувати, наприклад, для транспортування водню. Тому для чого б вона не використовувалася, це питання обговорюватиметься в рамках двосторонніх відносин. Однак те, що трубопровід буде побудований, з цим довелося погодитися і США. І я радий, що президент Байден відмовився від санкцій, які ввів президент Трамп", - додав він.