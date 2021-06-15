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"Північний потік-2" не має бути використаний для того, щоб шантажувати Україну, - кандидат у канцлери Німеччини Лашет

Кандидат у канцлери Німеччини від правлячого в країні Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет підтримує добудову газопроводу "Північний потік-2", але заявляє, що необхідно звернути увагу на геополітичні правила і захист України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Лашет сказав в інтерв'ю DW.

"Моя позиція завжди була дуже чіткою. Нам потрібен цей газопровід, це економічний проєкт, він потрібен для енергопостачання. І завжди існувала умова: не повинно бути геополітичних втрат для України. Цей трубопровід не повинен бути використаний для того, щоб шантажувати Україну, або країни Балтії, або Польщу. Але якщо він буде побудований, це додатковий шлях для енергопостачання, і це добре. Магістраль запрацює в цьому році. І коли почнеться транспортування газу, необхідно звернути увагу на геополітичні правила і захист України. І така домовленість існує на європейському рівні", - повідомив він.

Говорячи про транзит газу, він зазначив, що вирішення завжди видаються на певний час.

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"І колись ми відмовимося від газу. Ми перебуваємо на шляху до кліматичної нейтральності. І цю магістраль можна було б використовувати, наприклад, для транспортування водню. Тому для чого б вона не використовувалася, це питання обговорюватиметься в рамках двосторонніх відносин. Однак те, що трубопровід буде побудований, з цим довелося погодитися і США. І я радий, що президент Байден відмовився від санкцій, які ввів президент Трамп", - додав він.

Автор: 

Німеччина (7324) Північний потік (2461) Лашет Армін (17)


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Топ коментарі
+3
Лицемерие , не более... хорошая мина при плохой погоде... другими словами, нам плевать на трубу Украины, у нас теперь есть своя, и мы будем банчить газком в ЕС!
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15.06.2021 09:11
+3
назови хоть одну причину, почему немцы должны хотеть платить больше за транзит через Украину? я так понимаю,главная причина - потому что нам так надо и нам так выгодно? они должны идти против своих интересов экономических, для соблюдения наших?
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15.06.2021 10:05
+2
Пусте бла-бла-бла без мізків. Почитай, дойче грандегер,,як козломордія вічно шантажувала і шантажує Україну ціною на газ.Чекай отакої х***ні і на теренах західної Європи.
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15.06.2021 09:31
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Лицемерие , не более... хорошая мина при плохой погоде... другими словами, нам плевать на трубу Украины, у нас теперь есть своя, и мы будем банчить газком в ЕС!
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15.06.2021 09:11 Відповісти
назови хоть одну причину, почему немцы должны хотеть платить больше за транзит через Украину? я так понимаю,главная причина - потому что нам так надо и нам так выгодно? они должны идти против своих интересов экономических, для соблюдения наших?
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15.06.2021 10:05 Відповісти
и я о том же, что многоходовочка была сделана отлично майдан, обещание членства, реформы и т.п., что бы в принципе уничтожить ГТС)))... я против лицемерия и лжи со стороны руководства ЕС!
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15.06.2021 10:12 Відповісти
Вы там или дурные или настолько циничные? Этот газопровод был изначально построен для того чтобы наносить вред Украине.
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15.06.2021 09:13 Відповісти
ну не совсем так, он строится чтоб зарабатывать, за три года отобьется а дальше прибыль пойдет. это бизнес, сухопутная часть северного потока уже на 17 лет забронирована, вот и считайте.А тут еще бонус к прибыли нам поднасрать,кто от такого откажется.
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15.06.2021 23:21 Відповісти
ага,
на газе раSSейском я жарю свинину,
а сам весь извёлся...как там --Украина ?
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15.06.2021 09:22 Відповісти
Выдать маньяку заряженную винтовку и обратить его внимание, что ни в коем случае нельзя убивать людей
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15.06.2021 09:25 Відповісти
>>когда начнется транспортировка газа, необходимо обратить внимание на геополитические правила и защиту Украины. И такая договоренность существует на европейском уровне.
Чел красава вообще. Это не он Будапештский меморандум писал?
Представляю через годик - пустая труба ржавеет, Украина всё дальше в долгах, так как покупает газ по выросшим ценам с еврохабов. Путен покупает новые танчики и самолётики.
А новый канцлер Германии заявляет "Как я и обещал ранее - мы обращаем внимание на защиту Украины! Обращаем внимание и выражаем глубокую озабоченность. Спасибо, друзья и коллеги! Товарищ путен, а Вас я попрошу остаться - пройдёмте в мой кабинет, обсудим мою премию."
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15.06.2021 09:29 Відповісти
Справа не в тому, що Україна не буде транспортувати російський газ. Транзітні гроші це моральний розпад, подивіться на Одесу - чи багато є товарів чи послуг одеського походження яку б Ви купили. Проблема тільки в тому, що Кремль підірве газопровід, як він вже робив, і без ризику для торгівлі газом з Європою буде вести військові дії в Україні. Європа буде вимушена приймати біженців, як це зробила з сирійцями, по яких Путін відбомбився, але зараз вони про це не думають. Кращий варіант - ПДЧ в НАТО та статус союзника США. Якщо ні, то будемо відбиватись самі, така вже наша доля).
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15.06.2021 10:29 Відповісти
Я более чем уверен, что в случае начала активных боевых действий против Украины, Запад таки решится на эмбарго. У них вариантов уже не будет.
Заметьте, я говорю о варианте, если путен сам нападёт.
А не о ситуации, если вдруг Зеля решит освободить Донбасс и отправит войска в атаку, которые путен отобъёт и решит отправить танки на Хрещатик.
В этом случае Запад максимум что предъявит путену это "чрезмерно жёсткая реакция", по грузинскому прецеденту в 8.8.8. А виновной будет Украина.

А про беженцев... надо трезво смотреть на вещи. Кризис с беженцами начался ДО войны в Сирии. И уж тем более ДО того, как раша начала там "демократические" бомбёжки. Кризис с беженцами - это неправильная политика ЕС в отношении Африки, сознательная помощь ЕС Штатам в развале Ливии, массовый исход людей из Ирака и Афганистана (все мы знаем, из-за какой страны, не так ли?) и уж только позже добавилась Сирия.
И хотя из Сирии валит масса людей, но всё равно, ЕС никогда РФ ничего и не предъявлял серьёзно за беженцев из Сирии именно потому, что это всё очевидно.
Кстати, в 2020 беженцев минимум - по понятной причине. И в 2021 мы тоже пока сильно отстаём по сравнению с 2019. И это хорошо.
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15.06.2021 19:04 Відповісти
Пусте бла-бла-бла без мізків. Почитай, дойче грандегер,,як козломордія вічно шантажувала і шантажує Україну ціною на газ.Чекай отакої х***ні і на теренах західної Європи.
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15.06.2021 09:31 Відповісти
Ага.Войны тоже не должно было быть.Но как то так...
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15.06.2021 09:33 Відповісти
не должен, но будет. ху...ло его именно для этого и строит. а вы, фрицы, типа этого не знаете. мощностей прокачки газа (150 млрд кубов) украинской ГТС с лихвой хватит и без всех южных, турецких, северных 1 и 2 потоков
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15.06.2021 10:08 Відповісти
 
 