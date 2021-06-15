У Самборі на Львівщині завершилася реконструкція стадіону: встановили нові трибуни й оновили адміністративні приміщення, - ОДА

На Львівщині завершилася реконструкція стадіону ім. Льва Броварського в м. Самбір.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Львівська ОДА.

Так, завдяки реконструкції стадіон тепер зможуть відвідувати майже 2 тис. глядачів. На спортивному об'єкті встановили нові трибуни, а також футбольне поле із сучасною системою поливу. Оновили й адміністративні приміщення з роздягальнями.

Зазначається, що станом стадіону опікуватиметься Самбірська міська рада. З нагоди завершення реконструкції 16 червня тут відбудеться футбольний матч - місцева команда ФК "Самбір" зіграє з ветеранами київського "Динамо".

Реконструкція тривала два роки в межах президентської програми "Велике будівництво".

"Самбір має надзвичайно великий потенціал у плані розвитку футболу та легкої атлетики. Тут є традиції, якими можна пишатися, та фахові тренери, які можуть готувати щонайменше чемпіонів області. Тому це надзвичайно важливий об‘єкт для міста і загалом для тепер вже укрупненого Самбірського району - проведення масштабних реконструкцій передбачає залучення і бюджету громади", - сказав глава управління молоді та спорту Львівської ОДА Роман Хім'як.

Крім того, нині в ОДА працюють над створенням інших подібних стадіонів. Так, у Сокалі незабаром розпочнеться реконструкція комплексу "Сокіл", на стадіоні в Яворові осучаснять трибуни, реконструкцію планують провести і на стадіоні "Ювілейний" у Миколаєві.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко розповів, що протягом року в Україні планується побудувати й оновити 80 стадіонів і 29 басейнів.

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