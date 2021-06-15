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У Самборі на Львівщині завершилася реконструкція стадіону: встановили нові трибуни й оновили адміністративні приміщення, - ОДА

У Самборі на Львівщині завершилася реконструкція стадіону: встановили нові трибуни й оновили адміністративні приміщення, - ОДА

На Львівщині завершилася реконструкція стадіону ім. Льва Броварського в м. Самбір.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Львівська ОДА.

Так, завдяки реконструкції стадіон тепер зможуть відвідувати майже 2 тис. глядачів. На спортивному об'єкті встановили нові трибуни, а також футбольне поле із сучасною системою поливу. Оновили й адміністративні приміщення з роздягальнями.

Зазначається, що станом стадіону опікуватиметься Самбірська міська рада. З нагоди завершення реконструкції 16 червня тут відбудеться футбольний матч - місцева команда ФК "Самбір" зіграє з ветеранами київського "Динамо".

Реконструкція тривала два роки в межах президентської програми "Велике будівництво".

"Самбір має надзвичайно великий потенціал у плані розвитку футболу та легкої атлетики. Тут є традиції, якими можна пишатися, та фахові тренери, які можуть готувати щонайменше чемпіонів області. Тому це надзвичайно важливий об‘єкт для міста і загалом для тепер вже укрупненого Самбірського району - проведення масштабних реконструкцій передбачає залучення і бюджету громади", - сказав глава управління молоді та спорту Львівської ОДА Роман Хім'як.

Крім того, нині в ОДА працюють над створенням інших подібних стадіонів. Так, у Сокалі незабаром розпочнеться реконструкція комплексу "Сокіл", на стадіоні в Яворові осучаснять трибуни, реконструкцію планують провести і на стадіоні "Ювілейний" у Миколаєві.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко розповів, що протягом року в Україні планується побудувати й оновити 80 стадіонів і 29 басейнів.

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Автор: 

ОДА (1625) стадіон (99) Велике будівництво (741) Львівська область (2418)


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Два года, Карл! В Днепре за 2 года, Корбан, жилой квартал строит. А тут стульчики и ремонт раздевалок 2 года делали. Львовская ОГА не понимает, что это позорище!
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15.06.2021 10:30 Відповісти
Стадіон у Самборі - це добре. Головне - вчасно. Самбірський район укрупнений колишніми Старосамбірським і Турківським, які є гірським і доиаційними, оскільки пюні промислових підприємств, ні програм розвитку туристичної галузі вони не отримали. На цілий колишній Турківським район було виділено на 2021 рік аж 17 мільйонів субвенцій. На гірський район! Цікаво, скільки мільйонів пішл на стадіон?
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15.06.2021 10:36 Відповісти
25 лямів.А центр міста виглядає жахливо.Фонтан зробили за 4.5 лямів.Душева для циганів і безпритульних псів.А за які кошти мер думає обслуговувати стадіон.Місто має проблеми з паркуванням авто,дороги жахливі.Но маємо стадіон.Нарід тішиться
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15.06.2021 12:05 Відповісти
 
 