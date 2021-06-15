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Байден і Путін під час завтрашньої зустрічі обговорять ситуацію в Україні, не відкидається обговорення Білорусі, - помічник президента РФ Ушаков

Байден і Путін під час завтрашньої зустрічі обговорять ситуацію в Україні, не відкидається обговорення Білорусі, - помічник президента РФ Ушаков

Стали відомі теми, які обговорять президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА-Новости", про це повідомив помічник Путіна Ушаков.

"Президенти обговорять стратстабільність, пандемію, боротьбу з кіберзлочинністю, співпрацю в економіці, клімат і Арктику, серед регіональних проблем - Україна, Сирія, Лівія, Афганістан і Карабах", - йдеться в повідомленні.

Крім того, обговорюватимуться "невирішені питання двосторонніх відносин".

За словами Ушакова, США можуть порушити тему Навального, не відкидається обговорення Білорусі.

Помічник Путіна додав, що "є настрій у разі рішення президентів на повернення послів до Москви і Вашингтона".

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Автор: 

Байден Джо (2883) путін володимир (23761) росія (64935) США (22525)


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Топ коментарі
+2
Байден и Путин в ходе завтрашней встречи обсудят ситуацию в Украине, не исключено обсуждение Беларуси, - помощник президента РФ Ушаков - Цензор.НЕТ 6514
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15.06.2021 09:26
+2
Убийца должен сидеть на электрическом стуле,а не на саммитах!Это подмена понятий не приемлема для современного общества и не совпадают с заявленными американскими стандартами.
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15.06.2021 09:39
+1
Байден і Путін під час завтрашньої зустрічі обговорять ситуацію в Україні, не відкидається обговорення Білорусі, - помічник президента РФ Ушаков - Цензор.НЕТ 3880
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15.06.2021 09:43
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Байден и Путин в ходе завтрашней встречи обсудят ситуацию в Украине, не исключено обсуждение Беларуси, - помощник президента РФ Ушаков - Цензор.НЕТ 6514
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15.06.2021 09:26 Відповісти
Те, що показують і розповідають ЗМІ про "велику політику" не більше, ніж просто байки. Всі світові керівники (можливо є винятки і живуть вони не довго ) грають за одну команду, і діють узгоджено. А лохів (населення) годують казками - сподівайтеся, чекайте, не провокуйте ...
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15.06.2021 09:35 Відповісти
У-у-ух,блін,Бєларусь! І з ким,із пуцькою?!!! А бацька-тарган буде сидіти біля ящика,лопати вареники із бульбаю й шкварками і іржати над лопухом-байдушею.
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15.06.2021 09:37 Відповісти
Убийца должен сидеть на электрическом стуле,а не на саммитах!Это подмена понятий не приемлема для современного общества и не совпадают с заявленными американскими стандартами.
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15.06.2021 09:39 Відповісти
Байден і Путін під час завтрашньої зустрічі обговорять ситуацію в Україні, не відкидається обговорення Білорусі, - помічник президента РФ Ушаков - Цензор.НЕТ 3880
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15.06.2021 09:43 Відповісти
А остальные 146 что заявляют?
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15.06.2021 12:18 Відповісти
ничего. они не знают, где эта страна находится. им не до этого. у них неурожай пальмового масла
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15.06.2021 14:16 Відповісти
как бы один из двойников ***** не отравил Байдена....
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15.06.2021 09:48 Відповісти
Это его решение кормить с руки крокодила-людоеда.
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15.06.2021 09:53 Відповісти
Ось ніяк не можу второпати навіщо обговорювати білорасєю, тут майже усіх все влаштовує як є, логічно обговорювати Україну населення якої цього щиро бажає...
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15.06.2021 19:11 Відповісти
 
 