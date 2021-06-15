Байден і Путін під час завтрашньої зустрічі обговорять ситуацію в Україні, не відкидається обговорення Білорусі, - помічник президента РФ Ушаков

Стали відомі теми, які обговорять президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА-Новости", про це повідомив помічник Путіна Ушаков.

"Президенти обговорять стратстабільність, пандемію, боротьбу з кіберзлочинністю, співпрацю в економіці, клімат і Арктику, серед регіональних проблем - Україна, Сирія, Лівія, Афганістан і Карабах", - йдеться в повідомленні.

Крім того, обговорюватимуться "невирішені питання двосторонніх відносин".

За словами Ушакова, США можуть порушити тему Навального, не відкидається обговорення Білорусі.

Помічник Путіна додав, що "є настрій у разі рішення президентів на повернення послів до Москви і Вашингтона".

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