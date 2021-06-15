УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11170 відвідувачів онлайн
Новини
2 460 16

США з 14 липня забороняють ввезення собак з України та ще 112 країн світу через загрозу сказу

Влада США з 14 липня вводить тимчасову заборону на ввезення собак зі 113 країн світу, включно з Україною, через загрозу поширення собачого сказу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", таке рішення ухвалив американський Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC).

"Це необхідно для гарантування здоров'я та безпеки собак, імпортованих до США, а також для захисту здоров'я населення від повторної інтродукції варіантів вірусу собачого сказу", - йдеться у заяві CDC.

До списку країн, на які поширюватиметься заборона, входять Кенія, Єгипет, Бразилія, Україна та Росія.

Заборона стосуватиметься всіх собак, у тому числі цуценят, собак психологічної підтримки, і навіть тварин із США, які вивозилися з країни до будь-якої держави зі списку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За рік службові собаки прикордонників допомогли виявити центнер наркотиків. 45% затримань здійснено з їх залученням, - ДПСУ

Як повідомляється, під час ввезення собак з цих країн сертифікати про щеплення від сказу часто були фальшивими. За словами ветеринарів, через пандемію коронавірусу процес їх вакцинації в багатьох країнах важко відслідковувати.

У США, де собак регулярно вакцинують, собачий сказ було ліквідовано 2007 року. Але сказ залишається широко поширеним у всьому світі, щорічно забираючи життя близько 59 000 осіб. Сказ майже завжди має смертельні наслідки, коли у людини з'являються симптоми захворювання.

Автор: 

сказ (19) собаки (100) США (22525)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Зебилам, рыгам и другим петушариям - въезд запретили...
показати весь коментар
15.06.2021 09:39
+2
С как пор бешенство стало собачьим?
показати весь коментар
15.06.2021 09:48
+1
США с 14 июля запрещают ввоз собак из Украины и еще 112 стран мира из-за угрозы бешенства - Цензор.НЕТ 1202
показати весь коментар
15.06.2021 09:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То есть ОПЗЖ сейчас практически не выездные
показати весь коментар
15.06.2021 09:38 Відповісти
Зебилам, рыгам и другим петушариям - въезд запретили...
показати весь коментар
15.06.2021 09:39 Відповісти
США с 14 июля запрещают ввоз собак из Украины и еще 112 стран мира из-за угрозы бешенства - Цензор.НЕТ 1202
показати весь коментар
15.06.2021 09:40 Відповісти
Откуда в США наши пленные?
показати весь коментар
15.06.2021 09:46 Відповісти
С как пор бешенство стало собачьим?
показати весь коментар
15.06.2021 09:48 Відповісти
они боятся собачек чужих заразить.
показати весь коментар
15.06.2021 09:52 Відповісти
Бредовая инициатива.
показати весь коментар
15.06.2021 09:50 Відповісти
Песец. Теперь и писюаниста не пустят в штаты.
показати весь коментар
15.06.2021 09:56 Відповісти
Бешенство Петро запустил выпустив на свободу Шаленну бджілку!
показати весь коментар
15.06.2021 10:03 Відповісти
А это на человека влияет?
показати весь коментар
15.06.2021 10:05 Відповісти
Хворіють тварини та кусають людей. Якщо людину вчасно вакцинуватм то шанси вижити великі, а якщо ні - 100% смерть.
показати весь коментар
15.06.2021 10:35 Відповісти
Ну, то есть это классическое бешенство. Неизлечимое, если человек заболел и смерть в 100 из 100 случаев.
показати весь коментар
15.06.2021 23:04 Відповісти
саме так...було лише декілька офіційно зареєстрованих випадків одужання при застосуванні "протоколу Мілуокі".
показати весь коментар
15.06.2021 23:10 Відповісти
Таке враження , що мільйони українців тільки тим і займаються , що думають , як би то пса через океан на літаку покатати . Переправити тузіка з Бердичева в Лас-Веас.
А розових фламінго можна українцям перевозити з України у США ?
показати весь коментар
15.06.2021 13:33 Відповісти
Шо за бред...у них на континенте летучие мыши-вампиры которые распространяют бешенство чуть ли не как грип...койоты, волки и прочие хишники...а тут домашние собаки )))
показати весь коментар
15.06.2021 23:15 Відповісти
 
 