США з 14 липня забороняють ввезення собак з України та ще 112 країн світу через загрозу сказу

Влада США з 14 липня вводить тимчасову заборону на ввезення собак зі 113 країн світу, включно з Україною, через загрозу поширення собачого сказу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", таке рішення ухвалив американський Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC).

"Це необхідно для гарантування здоров'я та безпеки собак, імпортованих до США, а також для захисту здоров'я населення від повторної інтродукції варіантів вірусу собачого сказу", - йдеться у заяві CDC.

До списку країн, на які поширюватиметься заборона, входять Кенія, Єгипет, Бразилія, Україна та Росія.

Заборона стосуватиметься всіх собак, у тому числі цуценят, собак психологічної підтримки, і навіть тварин із США, які вивозилися з країни до будь-якої держави зі списку.

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Як повідомляється, під час ввезення собак з цих країн сертифікати про щеплення від сказу часто були фальшивими. За словами ветеринарів, через пандемію коронавірусу процес їх вакцинації в багатьох країнах важко відслідковувати.

У США, де собак регулярно вакцинують, собачий сказ було ліквідовано 2007 року. Але сказ залишається широко поширеним у всьому світі, щорічно забираючи життя близько 59 000 осіб. Сказ майже завжди має смертельні наслідки, коли у людини з'являються симптоми захворювання.