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Дві третини всіх серіалів на провідних українських телеканалах демонструються російською мовою, - мовний омбудсмен. ІНФОГРАФІКА

Дві третини всіх серіалів на провідних українських телеканалах демонструються російською мовою, - мовний омбудсмен. ІНФОГРАФІКА

Ситуація із серіалами, які виготовляються, дублюються або озвучуються українською мовою на цей момент катастрофічна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу мовного омбудсмена.

Так, було здійснено моніторинг п'яти найбільш рейтингових телевізійних каналів: "1+1", "Інтер", "Україна", "СТБ" та "ICTV".

"Відповідний аналіз засвідчив катастрофічну ситуацію із телесеріалами, які виготовляються, дублюються або озвучуються українською мовою: від загальної кількості телесеріалів на досліджуваних телеканалах, менше половини з них демонструються українською мовою (із 43 серіалів лише 14 виготовлені, дубльовані або озвучені українською мовою, інші 29 - російською). У розрізі даних щодо кожного із телеканалів ситуація є ще гіршою. Так, наприклад, на телеканалах "Інтер" та "1+1" транслюється лише по 1 телесеріалу українською мовою, на телеканалі "Україна" їх лише 2", - йдеться в повідомленні.

"Це катастрофа. Тому маємо усіма можливими засобами захистити право десятків мільйонів наших громадян дивитися фільми на українському телебаченні державною мовою та зупинити спроби проросійських сил відстрочити чи скасувати статтю 23 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної ", - зазначив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

"Тим представникам телеіндустрії та депутатського корпусу, котрі говорять про недостатність засобів, часу чи ще чогось для озвучення фільмів українською мовою, хотів би наголосити, що окремі кабельні фільмові телеканали провідних медіагруп вже давно ведуть трансляцію серіалів українською мовою 24 години на добу. І тільки "поганим танцюристам" завжди щось заважає", - додав він.

За словами Кременя, виконання статті 23 мовного закону до того ж значно збільшить частку української мови на телебаченні, що допоможе телеканалам нарешті дійсно дотримуватися мовні квоти.

Також читайте: Телеканали "1+1", "Інтер" та "Україна" не дотримуються мовних квот у вечірніх ефірах, - мовний омбудсмен Кремінь

Дві третини всіх серіалів на провідних українських телеканалах демонструються російською мовою, - мовний омбудсмен 01

Автор: 

українська мова (833) фільми (280) телебачення (1169) Кремінь Тарас (151)


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Топ коментарі
+16
Две трети всех сериалов на ведущих украинских телеканалах демонстрируются на русском языке, - языковой омбудсмен - Цензор.НЕТ 1416
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15.06.2021 09:47
+16
А ЗЕлупенцам и дальше укр мова мешает. Колаборанты хреновы.
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15.06.2021 09:47
+15
Кацапе, учи матчастину - за переписом 67,2% українськомовні, 29,6% - російськомовні - це з Кримом і ОРДЛО, якщо що...
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15.06.2021 10:01
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Две трети всех сериалов на ведущих украинских телеканалах демонстрируются на русском языке, - языковой омбудсмен - Цензор.НЕТ 650
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15.06.2021 09:52 Відповісти
Тому що купують серіали у лаптєй з умовою щоб українською не дублювались, а свої продають за паребрік і барижать на цьому.
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15.06.2021 10:04 Відповісти
Російська "мова" є зброєю масового знищення української нації. І головне, що ніхто ж не буде це заперечувати...
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15.06.2021 10:05 Відповісти
А от цікаво - нормальні серіали на кшталт Хауса, Теорії брехні чи Гри престолів у нас йшли вийнятково українською, а всілякий шлак типу сватів - на кацапській!

От це чудовий показник, яку мову обирає аудиторія з тим чи іншим рівнем інтелектуального розвитку!
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15.06.2021 10:05 Відповісти
Мне пох на сериалы и прочее. Я могу смотреть фильмы на разных языках, в зависимости от качества озвучки.
Но огромная проблема найти детский контент на украинском, моим мелким приходится смотреть то что есть. Попробуйте голосовым поиском найти популярный детский контент на украинском
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15.06.2021 10:22 Відповісти
Ну ось
https://toloka.to/f19
Треба тільки по пошті зарегатися!
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15.06.2021 10:24 Відповісти
"голосовым поиском" - я недаром написал. Как и где искать самому - я знаю. Малым одной 4, другой 6, пока умеют только в голосовой Кстати, даже если указываешь "с/в украинской озвучке" конкретный мульт/фильм - тонну дерьма перекопаешь
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15.06.2021 10:30 Відповісти
ВСІ фільми в інтернеті мають бути озвучені виключно українською мовою. Не менше п'яти варіантів різних кампаній, інакше будемо чути те, що чуємо зараз. Не завадило б щоб Голівуд та інші надавали свою версію української озвучки.
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15.06.2021 10:15 Відповісти
В Украине многие сериалы зачастую изначально снимаются в расчёте на рынок РФ. А снимать на укр. мове и затем дублировать на росийскую - это дополнительные затраты. Потому и такой расклад. Как говорится, ничего личного - только бизнес.
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15.06.2021 10:17 Відповісти
За такий бізнес треба нести кримінальну відповідальність. А ти що, вважаєш росіян настільки вже дегенеративними, що вони й української мови не розуміють?
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15.06.2021 10:20 Відповісти
вони(продюсери, режисери, актори) просто будують в Україні росію. Ми знімемо для баріна, а дожирайте об'їдки з русского столу.
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15.06.2021 10:24 Відповісти
Раз в Україні для рашки знімають, то значить дешевше ніж у рашці, і люди працьовиті.
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15.06.2021 21:43 Відповісти
яким тут боком українська культура?
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15.06.2021 21:58 Відповісти
тим, що бабло подвигає культуру аборигенів і клепає своє.
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15.06.2021 22:26 Відповісти
Это по-моему неоспоримый факт !
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15.06.2021 10:43 Відповісти
А в Швеції знімають як?, по датські, чи норвезькою а шведи і так зрозуміють? Ні! Це виключно небажання розвивати український культурний простір.
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15.06.2021 10:21 Відповісти
Для НИХ український культурний простір є просто чужим, а ворожим.
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15.06.2021 10:27 Відповісти
Зато за кусок хліба в українців можна поюзати і зняти своє узкоє кіно. І насрать на укр.простір. атадвінєм не столб же.
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15.06.2021 21:45 Відповісти
А кто денег заплатит, для того и снимут. Хоть на суахили.
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15.06.2021 10:43 Відповісти
я так розумію після 16 червня усі ті олігархічні помийки продовжать транслюватися російською?
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15.06.2021 10:19 Відповісти
Неприятно и обидно это признавать, но качество украинского дубляжа значительно хуже российского.
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15.06.2021 10:23 Відповісти
москворотим заткнути писок.
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15.06.2021 10:25 Відповісти
Наприклад, в якому конкретному фільмі український дубляж гірший?
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15.06.2021 10:31 Відповісти
У нас еще не выработана индустрия, как там. Другие бюджеты, другие зарплаты, о собственных крупных фильмах я вообще молчу, а значит мало кадров, слабая мотивация.
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15.06.2021 10:32 Відповісти
Вы правы. Я работал с крупнейшими международными фармацевтическими компаниями. Многие пробовали свои рекламные ролики делать в Украине. Отказались почти все. Делают в москве.

Нашей медиа индустрии необходимо развиваться. Нашим, такая господдержка как в РФ, и не снилась.
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15.06.2021 10:50 Відповісти
не разовьется она, пока ее блокируют.
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15.06.2021 21:51 Відповісти
Ага, "блокируют" ... Так же как автомобиль "Таврия" блокировали: не давали развиваться прекрасному украинскому автопрому
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16.06.2021 09:19 Відповісти
Дубляж фільмів українською мовою значно кращий і зроблений більш профісійно ніж російською. Це визнають фахівці. Тільки ті хто говорить па рускаму і суржиком нарікають на український дубляж.
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15.06.2021 10:36 Відповісти
часто затихий, і скільки н едобавляй звуку, нічого не гучнішає.
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15.06.2021 21:52 Відповісти
«Республіка ШКІД» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. «Республика ШКИД») - російський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 радянський художній фільм, створений в https://uk.wikipedia.org/wiki/1966_%D1%83_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE 1966 році на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC кіностудії «Ленфільм» режисером https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Геннадієм Полокою .
Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1966 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%A8%D0%9A%D0%86%D0%94#cite_note-1 [1]

Щит і меч (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Щит и меч) - радянський чотирисерійний художній фільм про https://uk.wikipedia.org/wiki/II_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 II Світову війну , знятий в 1968 році за однойменним романом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадима Кожевникова режисером Володимиром Басовим.
Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1968 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D1%82_%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D1%87#cite_note-2 [2] Як думаєш, чому російські окупанти знищили ці фільми з українським дубляжем? Думаєш, що зараз у цьому плані щось змінилося?
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15.06.2021 10:38 Відповісти
немає "хуже-лучше", є лише "привьік-не привьік". а совки звикли до монотонності, тому їх так плюще від усього, що не є їхнім стандартом.
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16.06.2021 09:48 Відповісти
Это взгляд колхозника. В дублировании есть много факторов: редактирование оригинального текста, соответствие тембра-личности героя, интонации, попадания и т.п. Это очень не просто и не дешево в т.ч.
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16.06.2021 10:21 Відповісти
ну так к "непападанию" тоже привьікают и не колхозники тоже, если принимают характер язьіка, что русские не могут, потому что одноизвиленньіе. на польськом, сербском, турецком, итальянском тоже все буде звучать не так, как на узком. но и там русский будет вонять как тьі, что ему не так. и должно бьіть не так, потому что єто другая культура. а русские привьікли, что украинской культурьі нет и все ее проявление пьітаются уничтожить и подогнать под себя.
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16.06.2021 10:28 Відповісти
Твой "урапатриотизм" тут совершенно не к месту. Я говорю об объективных вещах. Понимаю, что на фоне агрессии РФ это выглядит "не патриотично", но факты - упрямая вещь.Назови мне, например, украинского "Пучкова".
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16.06.2021 12:23 Відповісти
тьі говориш об ура патриотизме, потому что тьі русский с совковой скрепой. я тебе говорю, как у русских голова воспринимает все, что не русское и єто не только украинское, хотя на украинское наиболее заточено неприятие у русских.
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16.06.2021 12:27 Відповісти
Палишся. Вешать ярлыки на незнакомых людей - чисто русская черта ватников. И ширма в виде напускного "урапатриотизма" - только подтверждает это.
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16.06.2021 12:31 Відповісти
в чем палюсь? в том, что тьі написал тупой комент и тебе об єтом говорю?
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16.06.2021 12:33 Відповісти
а для таких как тьі такой упрек очень удобен в поднятии своего самолюбия. учись принимать о себе критику. а то все хотят наляпать и потом не получать фидбек.
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16.06.2021 12:34 Відповісти
т.е. не тьі комент писял? т.е. тьі не доганяешь что по твоим мьіслям видно именно тебя, и я , как я тебя вижу. тебе не нравиться, лечись. у русских мозгоправок, они тебе усугубят. у тебя знаешь как звучит: я русский и все, что говорю, не подлягает критике, не важно, что я мелю. тьі случайно не Бульбофюрер?
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16.06.2021 12:38 Відповісти
тьі увидел патріот.окраску, значит сам на єтом завис. у меня перечисленьі культурьі, или они для тебя тоже украинские?
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16.06.2021 12:29 Відповісти
сейчас на сайтх фильмов, что я пользую. появился дубляж украинским и пока у меня притензии только к звучности записи - часто просто тихо и увеличение звука не помогает и сами голоса звучат заглушенно, не звонко.
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16.06.2021 10:31 Відповісти
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1

Якби зеленські боролися за ПДЧ так, як зараз борються за малороські серіали, то я думаю,що ПДЧ нам би вже дали.
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15.06.2021 10:29 Відповісти
Криворізькому косоворотнику треба щоб всі фільми 100% ішли російською.
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15.06.2021 10:32 Відповісти
Якщо є дубляж українською мовою, то я обираю тільки українською, бо кацапське гавкання слухати неможливо. Раджу провести експеримент, подивіться трохи фільм з українською озвучкою, а потім перейдіть на російську. І ви повернетесь назад до українського, бо якість українською в рази краща. Великий вибір гарних фільмів українською на тут сайті http://moviestape.net/
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15.06.2021 10:48 Відповісти
А взагалі, то українська влада має поширювати державну мову України на територію Російської Федерації, а не державну мову Російської Федерації на територію України, як вона це зараз робить, бо виглядає це як русифікація недорусифікованих. У чиїх це інтересах самі розумієте.
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15.06.2021 11:06 Відповісти
як раз зараз іде перебудова.
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15.06.2021 21:53 Відповісти
чому на цій діаграмі відсутні такі ж самі розважально-фільмецові "Новий канал" Пінчука, фірташевські "НТН" та "Мега", бенін "2+2" та "ТЕТ", рижемразівське "індіго"???
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15.06.2021 11:23 Відповісти
бо якщо ти сходиш на фейсбук до омбудсмена, то там він пише: цілий тиждень аналізували найбільш ходові канали, тобто вони готувалися нашвидкоруч до оціх поправок, аргументи готували, в темпі. пішов би їм допоміг доробити діло . окрім того дай по дупі сильнім, моськи самі підтягнутья.
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15.06.2021 21:55 Відповісти
Сериалы на ТВ - для любителей мыльных опер, которых нет в сети, или жителей районов со слабым интернетом. Смотреть сериалы и фильмы по ТВ - это привязка по времени и длительная реклама.
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15.06.2021 12:49 Відповісти
Интересно,а на каком украинском?Ведь подавляющее число украинцев не знают родной язык,они говорят на СУРЖИКЕ.Можу уявити собі,Він не вспів,бо погиб.Бери бутілку,пішли бухать.
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15.06.2021 13:15 Відповісти
а ти піди послухай, на якому говорять жителі будь-якої європейської країна на прикордонні. почуєш той самий суржик.
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15.06.2021 21:56 Відповісти
Присутствующий здесь виликаросаф прошу выпустить пар и чуткА попуститься. Весь ваш "великий и могучий" есть не что иное, как залесский диалект украинского, маленько подшлифованный Кириллом и Мефодием для церковных нужд.
А ваш рюзьге, так вот он, учите!
https://turizmrm.ru/russian-moksha-erzya-dictionary.pdf Родной язык ватника
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15.06.2021 14:43 Відповісти
Телевидение уже не смотрю 4 года, проще сериалы онлайн смотреть. Когда ещё смотрел, то пропаганда надоела, сами смотрите.
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16.06.2021 05:35 Відповісти
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