Дві третини всіх серіалів на провідних українських телеканалах демонструються російською мовою, - мовний омбудсмен. ІНФОГРАФІКА

Ситуація із серіалами, які виготовляються, дублюються або озвучуються українською мовою на цей момент катастрофічна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу мовного омбудсмена.

Так, було здійснено моніторинг п'яти найбільш рейтингових телевізійних каналів: "1+1", "Інтер", "Україна", "СТБ" та "ICTV".

"Відповідний аналіз засвідчив катастрофічну ситуацію із телесеріалами, які виготовляються, дублюються або озвучуються українською мовою: від загальної кількості телесеріалів на досліджуваних телеканалах, менше половини з них демонструються українською мовою (із 43 серіалів лише 14 виготовлені, дубльовані або озвучені українською мовою, інші 29 - російською). У розрізі даних щодо кожного із телеканалів ситуація є ще гіршою. Так, наприклад, на телеканалах "Інтер" та "1+1" транслюється лише по 1 телесеріалу українською мовою, на телеканалі "Україна" їх лише 2", - йдеться в повідомленні.

"Це катастрофа. Тому маємо усіма можливими засобами захистити право десятків мільйонів наших громадян дивитися фільми на українському телебаченні державною мовою та зупинити спроби проросійських сил відстрочити чи скасувати статтю 23 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної ", - зазначив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

"Тим представникам телеіндустрії та депутатського корпусу, котрі говорять про недостатність засобів, часу чи ще чогось для озвучення фільмів українською мовою, хотів би наголосити, що окремі кабельні фільмові телеканали провідних медіагруп вже давно ведуть трансляцію серіалів українською мовою 24 години на добу. І тільки "поганим танцюристам" завжди щось заважає", - додав він.

За словами Кременя, виконання статті 23 мовного закону до того ж значно збільшить частку української мови на телебаченні, що допоможе телеканалам нарешті дійсно дотримуватися мовні квоти.

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