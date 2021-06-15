Дві третини всіх серіалів на провідних українських телеканалах демонструються російською мовою, - мовний омбудсмен. ІНФОГРАФІКА
Ситуація із серіалами, які виготовляються, дублюються або озвучуються українською мовою на цей момент катастрофічна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу мовного омбудсмена.
Так, було здійснено моніторинг п'яти найбільш рейтингових телевізійних каналів: "1+1", "Інтер", "Україна", "СТБ" та "ICTV".
"Відповідний аналіз засвідчив катастрофічну ситуацію із телесеріалами, які виготовляються, дублюються або озвучуються українською мовою: від загальної кількості телесеріалів на досліджуваних телеканалах, менше половини з них демонструються українською мовою (із 43 серіалів лише 14 виготовлені, дубльовані або озвучені українською мовою, інші 29 - російською). У розрізі даних щодо кожного із телеканалів ситуація є ще гіршою. Так, наприклад, на телеканалах "Інтер" та "1+1" транслюється лише по 1 телесеріалу українською мовою, на телеканалі "Україна" їх лише 2", - йдеться в повідомленні.
"Це катастрофа. Тому маємо усіма можливими засобами захистити право десятків мільйонів наших громадян дивитися фільми на українському телебаченні державною мовою та зупинити спроби проросійських сил відстрочити чи скасувати статтю 23 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної ", - зазначив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.
"Тим представникам телеіндустрії та депутатського корпусу, котрі говорять про недостатність засобів, часу чи ще чогось для озвучення фільмів українською мовою, хотів би наголосити, що окремі кабельні фільмові телеканали провідних медіагруп вже давно ведуть трансляцію серіалів українською мовою 24 години на добу. І тільки "поганим танцюристам" завжди щось заважає", - додав він.
За словами Кременя, виконання статті 23 мовного закону до того ж значно збільшить частку української мови на телебаченні, що допоможе телеканалам нарешті дійсно дотримуватися мовні квоти.
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От це чудовий показник, яку мову обирає аудиторія з тим чи іншим рівнем інтелектуального розвитку!
Но огромная проблема найти детский контент на украинском, моим мелким приходится смотреть то что есть. Попробуйте голосовым поиском найти популярный детский контент на украинском
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Треба тільки по пошті зарегатися!
Нашей медиа индустрии необходимо развиваться. Нашим, такая господдержка как в РФ, и не снилась.
Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1966 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%A8%D0%9A%D0%86%D0%94#cite_note-1 [1]
Щит і меч (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Щит и меч) - радянський чотирисерійний художній фільм про https://uk.wikipedia.org/wiki/II_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 II Світову війну , знятий в 1968 році за однойменним романом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадима Кожевникова режисером Володимиром Басовим.
Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1968 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D1%82_%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D1%87#cite_note-2 [2] Як думаєш, чому російські окупанти знищили ці фільми з українським дубляжем? Думаєш, що зараз у цьому плані щось змінилося?
https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1
Якби зеленські боролися за ПДЧ так, як зараз борються за малороські серіали, то я думаю,що ПДЧ нам би вже дали.
А ваш рюзьге, так вот он, учите!
https://turizmrm.ru/russian-moksha-erzya-dictionary.pdf Родной язык ватника