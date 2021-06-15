Працюємо, щоб майбутній уряд Німеччини дав Україні зброю: нинішній - вже не змінить своєї позиції, - Кулеба

Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб новий уряд Німеччини змінило позицію щодо постачання зброї в Україні.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі телепрограми Свобода слова на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Кулеба зазначив, що питання поставок німецьких військових технологій в Україні був ключовим для нього під час останнього візиту до Німеччини.

"Цей уряд (Німеччини. - Ред.) вже не змінить свою позицію, але вже восени, за результатами виборів, в Німеччині буде новий уряд, і ми працюємо над тим, щоб вже новий уряд змінило свою позицію з цього питання", - заявив Кулеба.

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