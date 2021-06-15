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Новини Агресія Росії проти України
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Працюємо, щоб майбутній уряд Німеччини дав Україні зброю: нинішній - вже не змінить своєї позиції, - Кулеба

Працюємо, щоб майбутній уряд Німеччини дав Україні зброю: нинішній - вже не змінить своєї позиції, - Кулеба

Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб новий уряд Німеччини змінило позицію щодо постачання зброї в Україні.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі телепрограми Свобода слова на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Кулеба зазначив, що питання поставок німецьких військових технологій в Україні був ключовим для нього під час останнього візиту до Німеччини.

"Цей уряд (Німеччини. - Ред.) вже не змінить свою позицію, але вже восени, за результатами виборів, в Німеччині буде новий уряд, і ми працюємо над тим, щоб вже новий уряд змінило свою позицію з цього питання", - заявив Кулеба.

Також читайте: "Північний потік-2" не має бути використаний для того, щоб шантажувати Україну, - кандидат у канцлери Німеччини Лашет

Автор: 

Німеччина (7324) зброя (7435) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+3
А на виготовлення своєї ******** зброї болт поклали? Зелені попрошайки.
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15.06.2021 09:50
+2
А зачем Украине немецкое оружие? Что бы на складах лежало? Что бы паркетные генералы хвастались наличием на складах немецкого оружия? Все равно ЗЕ-говнокомандующий боится дать приказ войскам освобождать оккупированные россиянами территории! Так что толку от него?
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15.06.2021 09:52
+1
А зачем ЗЕ-режиму оружие?

В очко ***** оно может и без оружия заглядывать.
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15.06.2021 09:48
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А зачем ЗЕ-режиму оружие?

В очко ***** оно может и без оружия заглядывать.
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15.06.2021 09:48 Відповісти
Хотите немецкое оружие - копайте шмайсеры на городах. Будущее правительство Германии оружие тоже не даст.
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15.06.2021 09:49 Відповісти
Україна, як актриса у німецькому фільмі для дорослих. Готова прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку. (с) Цитата класика.
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15.06.2021 09:49 Відповісти
Боже як це соромно:працювати на бєню-песиголовця!Де ж він вас набирає:одоробало за одоробалом?
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15.06.2021 09:49 Відповісти
А на виготовлення своєї ******** зброї болт поклали? Зелені попрошайки.
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15.06.2021 09:50 Відповісти
А зачем Украине немецкое оружие? Что бы на складах лежало? Что бы паркетные генералы хвастались наличием на складах немецкого оружия? Все равно ЗЕ-говнокомандующий боится дать приказ войскам освобождать оккупированные россиянами территории! Так что толку от него?
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15.06.2021 09:52 Відповісти
О, Кулеба уже правительство Германии в отставку отправляет...
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15.06.2021 09:54 Відповісти
Германия союзник Путина и спонсор!!!!
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15.06.2021 09:57 Відповісти
кулєба, чючєло, ви нє работаєтє, ви на це не здатні. ви знищуєте , зраджуєте, і крадете.
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15.06.2021 10:07 Відповісти
Может хватит уже рыбку выпрашивать. Да и удочки нам никто не дает. Может пора уже свои заводы строить по производству удочек? На восьмом году "рыбалки" ...
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15.06.2021 10:09 Відповісти
Судя по всему новое немецкое правительство будет гнуть ту же линию. Зеленые похоже пролетают...
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15.06.2021 10:13 Відповісти
А шо ні з того ні з сього така возня біля німецької зброї почалась? Ну не дає так не дає, в чому справа?
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15.06.2021 10:54 Відповісти
ога.и хорошие дороги по направлению движения противника-от Харькова-в Киев.от Мелитополя-до Днепра.....
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15.06.2021 13:44 Відповісти
Так і будете ходити з протянутою рукою і просити. Самі ви нічого не вмієте, пішли би геть.
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15.06.2021 12:43 Відповісти
 
 