Україна вже готова до нового рівня співпраці для якнайшвидшої інтеграції в архітектуру безпеки НАТО, - Таран

Україна нині вже готова до нового рівня співпраці, який передбачатиме більш швидку інтеграцію країни в архітектуру безпеки НАТО.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран, коментуючи підсумкове комюніке саміту Альянсу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Він вітає заяву лідерів Альянсу, якою підтверджується рішення, ухвалене в 2008 році на Бухарестському саміті НАТО про те, що Україна стане членом Альянсу.

"Геополітично важливо, що наша держава продовжує залишатися на порядку денному Альянсу. Вдячні НАТО за взаємодію і політику відкритих дверей. Наше партнерство є вкрай важливим. Ми відчуваємо підтримку організації у протистоянні глобальним загрозам, таким як агресивні політика та дії Росії, що є серйозним викликом для міжнародного миру та стабільності. Альянс був і залишається нашим надійним союзником у питаннях безпеки", - зазначив Таран.

"Заяви конструктивні, але ми вже готові до нового рівня співпраці, який передбачатиме більш швидку інтеграцію України в безпекову архітектуру Альянсу. Розраховуємо на розуміння з боку партнерів, що надання у найближчій перспективі Плану дій щодо членства стало б гарантією незворотності руху України до своєї стратегічної мети, закріпленої в Основному законі держави - європейської та євроатлантичної інтеграції", - додав міністр оборони.

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