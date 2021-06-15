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Новини
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Україна вже готова до нового рівня співпраці для якнайшвидшої інтеграції в архітектуру безпеки НАТО, - Таран

Україна вже готова до нового рівня співпраці для якнайшвидшої інтеграції в архітектуру безпеки НАТО, - Таран

Україна нині вже готова до нового рівня співпраці, який передбачатиме більш швидку інтеграцію країни в архітектуру безпеки НАТО.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран, коментуючи підсумкове комюніке саміту Альянсу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Він вітає заяву лідерів Альянсу, якою підтверджується рішення, ухвалене в 2008 році на Бухарестському саміті НАТО про те, що Україна стане членом Альянсу.

"Геополітично важливо, що наша держава продовжує залишатися на порядку денному Альянсу. Вдячні НАТО за взаємодію і політику відкритих дверей. Наше партнерство є вкрай важливим. Ми відчуваємо підтримку організації у протистоянні глобальним загрозам, таким як агресивні політика та дії Росії, що є серйозним викликом для міжнародного миру та стабільності. Альянс був і залишається нашим надійним союзником у питаннях безпеки", - зазначив Таран.

"Заяви конструктивні, але ми вже готові до нового рівня співпраці, який передбачатиме більш швидку інтеграцію України в безпекову архітектуру Альянсу. Розраховуємо на розуміння з боку партнерів, що надання у найближчій перспективі Плану дій щодо членства стало б гарантією незворотності руху України до своєї стратегічної мети, закріпленої в Основному законі держави - європейської та євроатлантичної інтеграції", - додав міністр оборони.

Читайте: Зеленський: Ми вдячні НАТО за підтвердження, що Україна отримає ПДЧ

Автор: 

Міноборони (7307) НАТО (6424) ПДЧ (102) членство в НАТО (1715) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+6
После того, как страна увидела, что наших воинов начали кормить зебилы помоями, то резко активизировалось зебилье с наполеоновскими заявлениями про нато. Какое плять совпадение, вы не находите?! Вещать про нато, когда ВСУ уничтожается изнутри второй год подряд.
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15.06.2021 09:53
+4
Ага. И именно поэтому ты закрыл "Офис реформ" в МО? Для скорейшего реформирования?
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15.06.2021 09:53
+3
Готовиться начали с реформы питания и проваленного оборонзаказа как я понимаю.
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15.06.2021 09:54
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Так,так....бєня-песиголовець уже готовий а йому-спочатку на нари....
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15.06.2021 09:51 Відповісти
Блин, только ж вчера Байден сказал вам как вы готовы! Что они там все белены обхелись, чтоли?
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15.06.2021 09:52 Відповісти
объелись
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15.06.2021 09:52 Відповісти
Неа.
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15.06.2021 09:53 Відповісти
После того, как страна увидела, что наших воинов начали кормить зебилы помоями, то резко активизировалось зебилье с наполеоновскими заявлениями про нато. Какое плять совпадение, вы не находите?! Вещать про нато, когда ВСУ уничтожается изнутри второй год подряд.
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15.06.2021 09:53 Відповісти
Україна вже готова до нового рівня співпраці для якнайшвидшої інтеграції в архітектуру безпеки НАТО, - Таран - Цензор.НЕТ 7370
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15.06.2021 10:18 Відповісти
Да у тебя методичка устарела. В новой уже "прi Баригах" было вот так

Україна вже готова до нового рівня співпраці для якнайшвидшої інтеграції в архітектуру безпеки НАТО, - Таран - Цензор.НЕТ 8409
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15.06.2021 10:43 Відповісти
Ага. И именно поэтому ты закрыл "Офис реформ" в МО? Для скорейшего реформирования?
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15.06.2021 09:53 Відповісти
Байден каже одне, а зелень тлумачить це як пірімогу. Брехуни зелені.
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15.06.2021 09:53 Відповісти
Ні, ні нащо це ж напрягатися треба . Можна просто 100-500й раз розказати локторату - "Як ми сильно хочемо"
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15.06.2021 10:13 Відповісти
Знають що не дадуть, тому і клянчуть. Це такий же фейк як і боротьба з олігархами.
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15.06.2021 10:27 Відповісти
Одна з умов боротьба з корупцією. Тут янкі по "самому хворому місцю" вдарили . Якщо поборють де ж "харчуватися" будуть.
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15.06.2021 10:33 Відповісти
Готовиться начали с реформы питания и проваленного оборонзаказа как я понимаю.
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15.06.2021 09:54 Відповісти
Верный бубочкин ученик - главное прокукарекать
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15.06.2021 09:54 Відповісти
Саме твоє існування-це вже насмішка над Україною....бєня вже так докерувавсь-що вже нема ,що красти-залишились моряки...і що видурить з США або Заходу.Арабів намахувати не трапиться-бо скрутять голову бєні.....тому тільки віддадуть Землю.
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15.06.2021 09:55 Відповісти
Ви там у зеленій юрбі вже вивчили, що ПДЧ - це не постійно діючий член? ЗІ Одні члени у них в голові. Ківовщина якась! ))
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15.06.2021 09:55 Відповісти
Собаки лают , а караван идет ! Украина идет в НАТО .
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15.06.2021 09:59 Відповісти
Новый уровень - это список швондера с олигархами?
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15.06.2021 10:00 Відповісти
Ще один папуга смешка-гордона далдонить "мьі гатовьі!".

Чому ніхто із журналістів не питає їх ЩО САМЕ зробила влада Зеленського та його міністри для отримання ПДЧ та вступу в НАТО?
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15.06.2021 10:01 Відповісти
Байден о вступлении Украины в НАТО: "Во-первых, нужно избавиться от коррупции"
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15.06.2021 10:02 Відповісти
Эта братия стремиться в НАТО, что бы она защищила Украину, а они бы по прежнему делали гешефт в свой карман, оставив армию как есть.
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15.06.2021 10:04 Відповісти
Сказано же - даже не мечтайте...
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15.06.2021 10:18 Відповісти
Залишилось єдине - нагодувати воїнів...
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15.06.2021 10:56 Відповісти
Переконаний, міністр знає, про що говорить. Є інтенсивна практична взаємодія з Альянсом. Триває оборонна реформа. Якщо з боку Заходу і є зауваження, що заважають вступу до НАТО, то це питання олігархично-корупційного характеру. На цьому тлі МО навпаки - один з флагманів інтеграції. А якщо в Нафтагазі скандали з призначеннями, то це не МО в цьому винно.
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15.06.2021 14:21 Відповісти
 
 