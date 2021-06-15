УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11209 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 044 15

Байден на переговорах із Путіним відстоюватиме суверенність України, - нардепка "Голосу" Рудик

Байден на переговорах із Путіним відстоюватиме суверенність України, - нардепка

"Голос" очікує від зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна лише позитивних зрушень.

Про це перед початком засідання Верховної Ради розповіла журналістам лідерка партії "Голос" Кіра Рудик, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Бо ми вважаємо США своїм стратегічним партнером і впевнені, що Байден відстоюватиме суверенність України", - зазначила вона.

Також читайте: Байден і Путін під час завтрашньої зустрічі обговорять ситуацію в Україні, не відкидається обговорення Білорусі, - помічник президента РФ Ушаков

За словами нардепки, парламентарі чекають від зустрічі Путіна і Байдена обговорення "Північного потоку-2", питання додаткових санкцій щодо Росії. Крім того, депутати очікують, що будуть порушені питання плану, яким чином закінчити війну на Донбасі на українських умовах, а також про повернення Україні Криму.

"Ми розуміємо, що ця зустріч - надзвичайно складна геополітична подія, яка вплине і на Україну, і на інші країни", - додала лідерка партії "Голос".

Автор: 

Байден Джо (2883) перемовини (2854) путін володимир (23761) росія (64935) саміт (764) США (22525) Рудик Кіра (104)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
ну вот,а вы переживали,Бидон решил все проблемы,можно расходится по домам.

показати весь коментар
15.06.2021 10:07
+6
Рудику он видимо лично сказал😂
показати весь коментар
15.06.2021 10:07
+6
Жаль, что Байден никогда не слышал о Кире. Но Кира не против откусить немного от Байдена. И вот уже чсв растет.....
показати весь коментар
15.06.2021 10:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну вот,а вы переживали,Бидон решил все проблемы,можно расходится по домам.

показати весь коментар
15.06.2021 10:07 Відповісти
Жаль, что Байден никогда не слышал о Кире. Но Кира не против откусить немного от Байдена. И вот уже чсв растет.....
показати весь коментар
15.06.2021 10:08 Відповісти
Рудику он видимо лично сказал😂
показати весь коментар
15.06.2021 10:07 Відповісти
ЦРУ ей на "Вибер" прислало тезисы на встречу !
показати весь коментар
15.06.2021 10:11 Відповісти
Верю депутату "голоса". Кто бы ещё был более осведомлён? Разве только Славик Вакарчук дважды прошедший в ВР и дважды сбежавший оттуда косить бабло лохов на стадионах.
показати весь коментар
15.06.2021 10:12 Відповісти
Еще один гос.деятель.Ты что советник в белом доме.?
показати весь коментар
15.06.2021 10:16 Відповісти
Ну, теперь Байден знает, что делать.
показати весь коментар
15.06.2021 10:19 Відповісти
А ножкой топнули, когда приказывали Байдену ...?
показати весь коментар
15.06.2021 10:20 Відповісти
Та хто ж крім нас буде відстоювати ту суверенність! І ці "голосисті" уповають на доброго дядю! Прямо як пташенята порозкривали дзьобики і чекають, що туди їжу хтось кине.
показати весь коментар
15.06.2021 10:23 Відповісти
цей Зелений Бубочка у джунглях в ОП, скоріше схожий на мавпочку ,яка бігає з засунутою рукою у дірочку гарбуза ,яка символізує президентське крісло ...
показати весь коментар
15.06.2021 10:23 Відповісти
Байден на переговорах із Путіним відстоюватиме суверенність України, - нардепка "Голосу" Рудик - Цензор.НЕТ 6094
показати весь коментар
15.06.2021 10:35 Відповісти
Это ей кто сказал!?
показати весь коментар
15.06.2021 10:55 Відповісти
Ця доярка вже на "короткій нозі" з Байденом. Дійсно - явні ознаки манії величі.
показати весь коментар
15.06.2021 11:05 Відповісти
да не стесняйся, пиши, Байден с Бесславным голосом вместе будем отстаивать. Больше некому.
показати весь коментар
15.06.2021 11:29 Відповісти
Архиценная информация от архиважного депутата архистранной фракции.
показати весь коментар
15.06.2021 12:39 Відповісти
 
 