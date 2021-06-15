Байден на переговорах із Путіним відстоюватиме суверенність України, - нардепка "Голосу" Рудик

"Голос" очікує від зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна лише позитивних зрушень.

Про це перед початком засідання Верховної Ради розповіла журналістам лідерка партії "Голос" Кіра Рудик, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Бо ми вважаємо США своїм стратегічним партнером і впевнені, що Байден відстоюватиме суверенність України", - зазначила вона.

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За словами нардепки, парламентарі чекають від зустрічі Путіна і Байдена обговорення "Північного потоку-2", питання додаткових санкцій щодо Росії. Крім того, депутати очікують, що будуть порушені питання плану, яким чином закінчити війну на Донбасі на українських умовах, а також про повернення Україні Криму.

"Ми розуміємо, що ця зустріч - надзвичайно складна геополітична подія, яка вплине і на Україну, і на інші країни", - додала лідерка партії "Голос".