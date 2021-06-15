Легендарного хореографа Григорія Чапкіса проведуть в останню путь 18 червня: час і місце прощання

Відомого українського танцюриста і хореографа Григорія Чапкіса, який помер 13 червня, поховають 18 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Instagram повідомив його син Грег.

Прощання з легендарним хореографом відбудеться з 11:00 до 13:00 у клубі Кабінету Міністрів, на вулиці Інститутській 7.

А самі похорони відбудуться з 13:00 до 15:00 на Байковому кладовищі.

Останнім етапом буде поминальний обід для близьких танцюриста.

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Нагадаємо, легендарний хореограф 91-річний Григорій Чапкіс помер 13 червня, його син повідомив, що батько помер від старості.

Взимку він кілька разів потрапляв до реанімації через двостороннє запалення легень, яке йому діагностували ще в грудні 2020 року.

Як відомо, восени 2020-го Чапкіс одружився вчетверте. Його обраницею стала молодша за нього на 52 роки Людмила.

Від двох перших шлюбів у хореографа є дочка Лілія і син Григорій.

У лютому 2020 року Володимир Зеленський нагородив Григорія Чапкіса орденом князя Ярослава Мудрого.