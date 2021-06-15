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Легендарного хореографа Григорія Чапкіса проведуть в останню путь 18 червня: час і місце прощання

Легендарного хореографа Григорія Чапкіса проведуть в останню путь 18 червня: час і місце прощання

Відомого українського танцюриста і хореографа Григорія Чапкіса, який помер 13 червня, поховають 18 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Instagram повідомив його син Грег.

Прощання з легендарним хореографом відбудеться з 11:00 до 13:00 у клубі Кабінету Міністрів, на вулиці Інститутській 7.

А самі похорони відбудуться з 13:00 до 15:00 на Байковому кладовищі.

Останнім етапом буде поминальний обід для близьких танцюриста.

Легендарного хореографа Григорія Чапкіса проведуть в останню путь 18 червня: час і місце прощання 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пішов із життя хореограф Григорій Чапкіс

Нагадаємо, легендарний хореограф 91-річний Григорій Чапкіс помер 13 червня, його син повідомив, що батько помер від старості.

Взимку він кілька разів потрапляв до реанімації через двостороннє запалення легень, яке йому діагностували ще в грудні 2020 року.

Як відомо, восени 2020-го Чапкіс одружився вчетверте. Його обраницею стала молодша за нього на 52 роки Людмила.

Від двох перших шлюбів у хореографа є дочка Лілія і син Григорій.

У лютому 2020 року Володимир Зеленський нагородив Григорія Чапкіса орденом князя Ярослава Мудрого.

Автор: 

похорон (1281) смерть (6740)


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15.06.2021 10:58 Відповісти
А як же ! Він сталіна бачив , танцював перед ним ...
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15.06.2021 12:43 Відповісти
Люда знала куда удочку забросить...
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15.06.2021 13:44 Відповісти
А в чем заключается его "легендарность"?Неужели он легендарнее какого -нибудь погибшего нашего воина-защитника, слесаря Михалыча , инженера Павловича, шахтера Иваныча, чертежницы Николаевны, уборщицы Петровны и тд???
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15.06.2021 13:46 Відповісти
 
 