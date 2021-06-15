Призначення Вітренка главою "Нафтогазу" і контракт з ним мають бути скасовані як незаконні, - припис глави НАЗК Новікова

Розпорядження Кабміну про призначення Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України" і контракт з ним повинні бути скасовані як незаконні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

Зазначається, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна брати участі у керівництві організаціями, на які могла впливати, коли працювала на державу. Таке обмеження діє незалежно від того, скільки людина працювала на посаді до звільнення.

Таке порушення є підставою для припинення договору колишнього публічного службовця з організацією.

"Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело моніторинг дотримання цих вимог закону колишнім заступником Міністра енергетики України Юрієм Вітренком, який наразі обіймає посаду голови правління НАК "Нафтогаз України". За результатами моніторингу встановлено порушення згаданої норми закону. Адже під час виконання повноважень заступника Міністра (в. о. Міністра енергетики) в період із 21 грудня 2020 року до 28 квітня 2021 року Юрій Вітренко системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК "Нафтогаз України"", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема:

12 січня за підписом в. о. Міністра енергетики до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (Мінекономіки) направлено лист щодо розпорядження Кабміну № 50-р. У листі запропоновано доповнити текст розпорядження пунктами, що передбачали передачу до сфери управління Міністерства енергетики України пакету акцій, які належать НАК "Нафтогаз України";

4 березня за підписом в. о. Міністра енергетики надіслано лист до Мінекономіки, яким надано пропозиції до проекту рішення Уряду щодо визначення основних напрямків діяльності НАК "Нафтогаз України" з метою розвитку ринку природного газу;

27 квітня Юрій Вітренко розглянув проект розпорядження Кабінету Міністрів України № 370-р, у якому була надана оцінка роботі наглядової ради та правління НАК "Нафтогаз України" у 2020 році. За результатами розгляду він запропонував визнати роботу правління та наглядової ради НАК "Нафтогаз України" незадовільною.

"Ці пропозиції враховані в розпорядженні № 370-р – роботу наглядової ради та правління товариства у 2020 році було визнано незадовільною, припинено достроково повноваження незалежних членів наглядової ради. Тим же розпорядженням Юрія Вітренка призначено головою правління НАК "Нафтогаз України". Водночас закон визначає, що заборона на зайняття такої посади для цієї особи припиняється тільки 28 квітня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Глава НАЗК Олександр Новіков в приписі вимагає скасувати як незаконні пункти 8 і 9 розпорядження Уряду № 370-р, згідно з якими Вітренко обраний і призначений головою правління НАК "Нафтогаз України", підписаний з ним контракт, а також вирішити питання про припинення терміну дії контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України" як незаконного.