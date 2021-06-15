УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12447 відвідувачів онлайн
Новини
10 438 62

Призначення Вітренка главою "Нафтогазу" і контракт з ним мають бути скасовані як незаконні, - припис глави НАЗК Новікова

Призначення Вітренка главою

Розпорядження Кабміну про призначення Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України" і контракт з ним повинні бути скасовані як незаконні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

Зазначається, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна брати участі у керівництві організаціями, на які могла впливати, коли працювала на державу. Таке обмеження діє незалежно від того, скільки людина працювала на посаді до звільнення.

Таке порушення є підставою для припинення договору колишнього публічного службовця з організацією.

"Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело моніторинг дотримання цих вимог закону колишнім заступником Міністра енергетики України Юрієм Вітренком, який наразі обіймає посаду голови правління НАК "Нафтогаз України". За результатами моніторингу встановлено порушення згаданої норми закону. Адже під час виконання повноважень заступника Міністра (в. о. Міністра енергетики) в період із 21 грудня 2020 року до 28 квітня 2021 року Юрій Вітренко системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК "Нафтогаз України"", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАЗК перевіряє призначення Вітренка главою "Нафтогазу"

Зокрема:

  • 12 січня за підписом в. о. Міністра енергетики до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (Мінекономіки) направлено лист щодо розпорядження Кабміну № 50-р. У листі запропоновано доповнити текст розпорядження пунктами, що передбачали передачу до сфери управління Міністерства енергетики України пакету акцій, які належать НАК "Нафтогаз України";
  • 4 березня за підписом в. о. Міністра енергетики надіслано лист до Мінекономіки, яким надано пропозиції до проекту рішення Уряду щодо визначення основних напрямків діяльності НАК "Нафтогаз України" з метою розвитку ринку природного газу;
  • 27 квітня Юрій Вітренко розглянув проект розпорядження Кабінету Міністрів України № 370-р, у якому була надана оцінка роботі наглядової ради та правління НАК "Нафтогаз України" у 2020 році. За результатами розгляду він запропонував визнати роботу правління та наглядової ради НАК "Нафтогаз України" незадовільною.

"Ці пропозиції враховані в розпорядженні № 370-р – роботу наглядової ради та правління товариства у 2020 році було визнано незадовільною, припинено достроково повноваження незалежних членів наглядової ради. Тим же розпорядженням Юрія Вітренка призначено головою правління НАК "Нафтогаз України". Водночас закон визначає, що заборона на зайняття такої посади для цієї особи припиняється тільки 28 квітня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Глава НАЗК Олександр Новіков в приписі вимагає скасувати як незаконні пункти 8 і 9 розпорядження Уряду № 370-р, згідно з якими Вітренко обраний і призначений головою правління НАК "Нафтогаз України", підписаний з ним контракт, а також вирішити питання про припинення терміну дії контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України" як незаконного.

Автор: 

Нафтогаз (4407) НАЗК (1683) Вітренко Юрій (632) Новіков Олександр (87)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
витренчиха инфаркт получит
показати весь коментар
15.06.2021 10:38
+13
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1

НАЗК виніс припис, щодо скасування контракту з Вітренком, оскільки він виконуючи обов'язки Міністра енергетики брав участь у підготовці рішень Нафтогазу, а тому впродовж року після звільнення не може бути Головою Нафтогазу.
Припис є обов'язковим для виконання.
Все через ж#пу.
показати весь коментар
15.06.2021 10:39
+13
Кулєгі! Ви помітили, що ми вже звикли жити в щоденній ганьбі, а зашквари, які у нормальних країнах призводять до грандіозних скандалів у нас сприймаються як щось ординарне. Хочу привітати нас - ми створили перетворили життя на ЦИРК. ЗІ А що вихотіли - державою керують професійні актори-коміки.
показати весь коментар
15.06.2021 10:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
витренчиха инфаркт получит
показати весь коментар
15.06.2021 10:38 Відповісти
У неї деменція. Тому за неї можемо бути спокійними.
показати весь коментар
15.06.2021 10:46 Відповісти
вообще то бредятина полная... и дело даже не в Витренко...
получается что если человек откуда то уволился,
то он целый год - не имеет права устраиваться на
другую работу на соизмеримую должность?
показати весь коментар
15.06.2021 10:46 Відповісти
нет. он не имеет право идти в ту организацию которая до этого была в его подчинении по вертикали.
показати весь коментар
15.06.2021 10:53 Відповісти
тоже как то без логики...
сильно смахивает на дискриминацию...
во всяком случае ЕСПЧ - посчитает именно так
показати весь коментар
15.06.2021 10:57 Відповісти
ты типа судья)))
показати весь коментар
15.06.2021 11:10 Відповісти
я типа закончил юрфак...)
право на работу без ограничений
гарантировано украинской Конституцией...
показати весь коментар
15.06.2021 11:17 Відповісти
ну и? в свое время получил правоведение как 2 специальность, до этого ктн, спроси теорему Пифагора, катеты, гипотенузы, вспомню с трудом. вообщем не понтуйся.
показати весь коментар
15.06.2021 11:22 Відповісти
не наводи умняк,
просто прочти вторую и третью строчки
и если можешь аргументировано опровергни
...а по поводу практики - то у меня ее более 20 лет)
показати весь коментар
15.06.2021 11:29 Відповісти
практики)))) у юристов, специализаций больше чем у строителей или учителей. можно 20 лет сидеть в коридоре райсуда, ловить за руку лохов со штрафами ПДД, решать вопросы. и что опровергать, если ты представления не имеешь о признаках, процедуре, подследственности, накидываешь фуфла для местного лошья.
показати весь коментар
15.06.2021 11:53 Відповісти
Чуть не так
Оно не негр и не беременный, може обрезанный, не знаю
Поэтому еспч тут как спортлото
Скорее веницианская коммисия, но это ей не надо
Есть закон о продиводействии коррупции - и это то от чего пляшут
Но кому нужен закон??)))
Дышло...
показати весь коментар
15.06.2021 13:08 Відповісти
ну как бы...не всегда ))))
Муж генпрокурора Ирины Венедиктовой Денис Колесник уволился из киберполиции, получил за это 750 тысяч гривен разовой финансовой помощи, а через 10 дней восстановился в должности.

Колесник работал заместителем начальника департамента киберполиции.
25 сентября 2020 года он написал рапорт об увольнении, поработав в департаменте год (с сентября 2019 года), и попросил денег в качестве разовой финансовой помощи.
29 сентября 2020 года Нацполиция выплатила Колеснику 774 тысячи гривен. Из них 608 тысяч - разовая помощь при увольнении, 103 тысячи денежного обеспечения и компенсации за неиспользованные отпуска и премии, а еще 60 тысяч на оздоровление и решение бытовых проблем.
30 сентября мужчину официально уволили из Нацполиции. Однако на сайте ведомства он и дальше числился заместителем начальника, а в приемной говорили, что ему можно оставить обращение.
1 октября 2020 года киберполиция объявила конкурс на должность заместителя начальника департамента, а уже 5 октября 2020 года Колесник спокойно восстановился в должности
показати весь коментар
15.06.2021 10:58 Відповісти
Думаете это остановит Клоуна и он одумается типа "ой, наверное я неправильно сделал, надо все отменить.."
Как бы не так! Уверен на 200%, что он сейчас начнет трясти нелояльное к нему руководство НАПК
показати весь коментар
15.06.2021 10:51 Відповісти
У клоуна вже дах поїхав, він став самодуром-диктатором.
показати весь коментар
15.06.2021 19:38 Відповісти
Белорусы идиоты, в свое время тоде с Лукашенко посмеивались - типа колхозник. Теперь получили!
показати весь коментар
15.06.2021 20:13 Відповісти
Почему говорю "белорусы идиоты"?! Потому, что украинцы (к коим отношусь и я) такие же идиоты в своей массе, о чем говорит рейтинг Зеленского, после всего того идиотизма, что он натворил и наврал
показати весь коментар
15.06.2021 20:14 Відповісти
А народу до этого, какое дело - то???
показати весь коментар
15.06.2021 21:44 Відповісти
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1

НАЗК виніс припис, щодо скасування контракту з Вітренком, оскільки він виконуючи обов'язки Міністра енергетики брав участь у підготовці рішень Нафтогазу, а тому впродовж року після звільнення не може бути Головою Нафтогазу.
Припис є обов'язковим для виконання.
Все через ж#пу.
показати весь коментар
15.06.2021 10:39 Відповісти
Просто ну дуже хотілося...
показати весь коментар
15.06.2021 10:44 Відповісти
Так все высеры и деяния этой зебанутой власти через жопу.
показати весь коментар
15.06.2021 10:57 Відповісти
Убогий, я всегда говорю, что зьйобнутые - неизлечимые дебилы. Если ты имел ввиду Луценка, то он мой коллега, радиоинженер. Зебанько, если для тебя профессия сантехника - высший пилотаж, то это еще раз подтверждает мою теорию - за клоуна проголосовали тупорылые дебилы.
показати весь коментар
15.06.2021 12:22 Відповісти
Потом 🤡 спрашивает , почему Украина не в НАТО, почему с Украиной не работает МВФ, почему идет отток инвестиций, которые при Порохе зашли не боясь...
показати весь коментар
15.06.2021 10:44 Відповісти
Куда зашли?
показати весь коментар
15.06.2021 10:48 Відповісти
Откуда вьішлі.
показати весь коментар
15.06.2021 10:51 Відповісти
Тут меня один зебил на полном серьезе спрашивал: "и что же такое Штаты не устроило в Нафтогазе ?" и "при чем тут похеренная реформа питания ВСУ и просранный оборонный заказ и вступление в НАТО ?" и приписал, что мол все это наше внутреннее дело ("для внутреннего пользования" (с))
показати весь коментар
15.06.2021 10:49 Відповісти
Кулєгі! Ви помітили, що ми вже звикли жити в щоденній ганьбі, а зашквари, які у нормальних країнах призводять до грандіозних скандалів у нас сприймаються як щось ординарне. Хочу привітати нас - ми створили перетворили життя на ЦИРК. ЗІ А що вихотіли - державою керують професійні актори-коміки.
показати весь коментар
15.06.2021 10:47 Відповісти
Так мудрый нарид потому и выбрал этого шута-идиота для приколов, что-бы было с кого посмеяться.
Только эти приколы от зьйобнутого шута стране боком выходят.
показати весь коментар
15.06.2021 10:55 Відповісти
Даааа! Оце антрага! 🤡 Зебіли, завацте замість ковбаси. 🤢
показати весь коментар
15.06.2021 10:47 Відповісти
*антраша
показати весь коментар
15.06.2021 10:50 Відповісти
Дебіли безпардонні...
показати весь коментар
15.06.2021 10:48 Відповісти
Зараз мама з червоними прапорами мітинг влаштує,як то так незаконні!
показати весь коментар
15.06.2021 10:48 Відповісти
позно дядя піть боржомі! обісралися з вітренком, обісралися в сша(де з вітренком навіть говорити не захотіли), обісралися з півн.потоком 2, з пдч. добре що бігус хоч якось та інформаційно виручає. але ж він не вічний,і того лайна на пару місяців відсили...а далі тре нове
показати весь коментар
15.06.2021 10:48 Відповісти
какая разница..., сейчас это главный слоган нашей власти... и плеванто на законо, законов придерживаются только трусы и лохи..., а у нас, если кто забыл, нелох в президентах...
показати весь коментар
15.06.2021 10:51 Відповісти
Я думаю, что это замутил бубочка и его юридическая служба, после того как Байден и Блинкин макнули найвелычнишого рылом в унитаз, что-бы выйти белыми и пушистыми из-за нарушения закона о корпоративном управлении.
показати весь коментар
15.06.2021 10:52 Відповісти
та шо такое? оставьте сыначку...там...
Назначение Витренко главой "Нафтогаза" и контракт с ним должны быть отменены как незаконные, - предписание главы НАПК Новикова - Цензор.НЕТ 3997

....
показати весь коментар
15.06.2021 10:52 Відповісти
Юрій Наталійович Вітренко.))
показати весь коментар
15.06.2021 10:53 Відповісти
Цікаво, за прийняте незаконне рішення зтсь буде вілповідати? Хоча про що це я. Тепер я розумію українську народну пісню: "Сам п'ю, сам гуляю, сам стелю я, сам лягаю." Самі незаконно призначили, самі себе визнали порушниками законодавства, самі зараз незаконно виправлять порушення закону (треш), і самі відрапортують, щ нанесли Порошенку, вибачте, корупції потужний удар. Щоб повернути ситуацію в законне русло, потрібна не прост відміна рішення, але й розслідування, висновки, в тому числі і судові і покарання дотичних до злочину (порушення законодавства - злочин). І починати потрібно зі Шмигаля, як мінімум.
показати весь коментар
15.06.2021 10:57 Відповісти
1. Ліквідувати нафтогаз.
показати весь коментар
15.06.2021 11:11 Відповісти
Накаркаєте, пане ...
показати весь коментар
15.06.2021 12:29 Відповісти
Щас обзовут нафтогаз газонафтой и всё закон соблюдён!)
показати весь коментар
15.06.2021 11:21 Відповісти
В нашій країні що,нема більше ні одного фахівця,окрім цього мудака,якого можна було б призначити на цю посаду?
показати весь коментар
15.06.2021 11:43 Відповісти
Хм ... А обрати Презом чувака, який 4 рази косив від армії ?? Верх. головнокомандувачем ??
показати весь коментар
15.06.2021 12:28 Відповісти
А обрати президентом олігарха, щоб він зламав олігархічну систему?
показати весь коментар
15.06.2021 15:46 Відповісти
А цей олігарх від армії "косив" ??
показати весь коментар
15.06.2021 19:26 Відповісти
Ніт ...
показати весь коментар
15.06.2021 12:27 Відповісти
А что в Украине уже нет Министерства юстиции, которое дает добро на исполнение законодательства? Или на них уже давно положили... горкой? Почему это заметило НАПК? О каком ЕС или НАТО наша власть мурлычет, если все серьезные нарушения идут именно от верхней власти. Запад нам открыто говорит - сначала научитесь жить без коррупции. И назначение Юрчика также не обошлось без этого, даже американцы это не пропустили мимо себя. И теперь власть будет искать - как же все сохранить, как задумали в каких-то кабинетах? А может это повод теперь быстренько снести Юрчика потому, что он не смог отстоять в Америке прекращение строительства Северного потока-2? Да и никто не сможет, если это уже решено в нужном месте.
показати весь коментар
15.06.2021 12:30 Відповісти
Как можно больного человека, с таким МДП глазами, назначать на какую-то должность? Его личить надо...
показати весь коментар
15.06.2021 13:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=D7eONyqy_78

"Пацан к успеху шел не получилось не фартануло..."))))))
показати весь коментар
15.06.2021 14:40 Відповісти
Какой ему ещё успех нахрен надо? Ах да, не всё ещё своровал!!!
показати весь коментар
15.06.2021 21:53 Відповісти
Новиков почувстсвовал себя бессмертным в НАЗК, сиди и пили себе бабло дальше, куда полез, менятра ты пшонковская ))
показати весь коментар
15.06.2021 16:37 Відповісти
Да ты оказывается, за эту гниду беспокоишься...
показати весь коментар
15.06.2021 21:56 Відповісти
Рыговская нутро Новикову и тут не даёт покоя, папа Пшонка был бы доволен своим выкормышем
показати весь коментар
15.06.2021 17:36 Відповісти
Быстрее, пока ещё не отломал у Вовы пяток ярдов
показати весь коментар
17.06.2021 20:09 Відповісти
 
 