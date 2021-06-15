"Грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с", - штормове попередження оголошено в Україні

15 червня в Україні оголошено штормове попередження: на всій території, крім західних та північних областей, грози, місцями град, шквали 15-20 м/с.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Укргідрометцентрі.

"15 червня вдень у південній частині України місцями значні дощі. На всій території, крім західних та північних областей, грози, місцями град, шквали 15-20 м/с (перший рівень небезпеки - жовтий)", - йдеться в повідомленні.

При цьому, на всій території України буде тепло. У всіх областях стовпчики термометрів піднімуться вище позначки +20 градусів. Найбільше повітря прогріється на сході. У Харківській, Луганській, Дніпропетровській і Донецькій областях обіцяють +25 ... +27ºС.

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У західних областях буде прохолодніше +21 ... +23 градуси. На решті території країни температура коливатиметься в межах +22 ... +26ºС.

У Києві 15 червня місцями йтиме короткочасний дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вдень 24-26°С.